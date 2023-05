Upporikas automoguli vaihtoi vaimonsa 20 vuotta nuorempaan naiseen – ”sydämetön” suunnitelma kuohuttaa

Saksalaismiljardööri haluaa avioeron, sillä hän ei omien sanojensa mukaan halua viettää loppuelämäänsä sairaan vaimonsa kanssa.

Saksalaislehdissä on seurattu automoguli Wolfgang Porschen, 79, yksityiselämän vauhdikkaita käänteitä. Bild-lehti uutisoi hiljattain, että Porsche on hakenut avioeroa vaimostaan Claudia Porschesta, 74.

Eron taustalla on mediatietojen mukaan vaimon vakava, dementiaan viittaava sairaus, joka on muuttanut Claudian persoonallisuutta ja liikuntakykyä pysyvästi. Pari on pitänyt yhtä vuodesta 2007 ja ollut naimisissa vuodesta 2019.

Lue lisää: Porsche-moguli eroaa sairaasta vaimostaan – uuden naisystävän menneisyys on suoraan kuin satukirjasta

Avioeroa on nyt käsitelty oikeudessa Itävallassa, jossa Porsche kertoi oikeudelle miksi haluaa eron vaimostaan. Saksalainen Bild-lehti kertoo avioerohakemuksen tulleen täytenä yllätyksenä sekä Claudia-vaimolle että parin lähipiirille.

Itävallan lakien mukaan pari voidaan tuomita avioeroon vain jos toinen osapuoli on syyllistynyt esimerkiksi aviorikokseen. Lain mukaan jommankumman on siis oltava ns.- ”syyllinen” eroon.

Bild kertoo, että Wolfgang Porsche asianajajineen vetoaa oikeudessa siihen, että Claudia Porschen sairauden takia pari ei saa enää korjattua välejään ja jatkaa yhteiseloa avioparina.

Bild-lehti kuvailee Porschen toimintaa ”sydämettömäksi”, sillä hänen mukaansa vaimon sairaus on syy eroon. Saksan In Touch -lehti puolestaan kutsuu Porschen avioeroa ”kauhujen avioeroksi” ja kuvailee automogulin särkeneen vaimonsa sydämen.

Wolfgang Porsche on jo löytänyt uuden rakkaan. Bild-lehden mukaan hän suunnittelee jo häitä uuden naisystävänsä kanssa, mutta sitä ennen hänen pitäisi saada avioero nykyisestä vaimostaan.

Wolfgang Porsche jätti avioerohakemuksen 22. helmikuuta. Bildin mukaan Porsche oli hyvin salamyhkäinen erohakemuksessaan, sillä pari oli tavannut toisensa tammikuussa ainakin kaksi kertaa hyvässä hengessä, eikä automoguli ollut puhunut erohaluistaan vaimolleen sanaakaan. Helmikuussa vaimo sai tiedon miehensä erohakemuksesta postitse.

Bildin mukaan automogulin avioerohalujen taustalla on se, että hän on löytänyt rinnalleen jo uuden rakkaan.

Porsche seurustelee lehden tietojen mukaan perheystävänsä, Leiningenin prinsessa Gabrielen, 59, kanssa. Pari viihtyi tiiviisti yhdessä seurapiiritapahtumissa jo viime syksynä, ja tammikuussa kaksikon kerrotaan lomailleen läheisissä tunnelmissa Malediiveilla. Porschen väitetään myös muuttaneen prinsessan Salzburgissa sijaitsevaan huvilaan.

Bild kertoo, että Porsche suunnittelee jo täyttä vauhtia häitä Leiningenin prinsessan kanssa, jonka hän aikoo viedä vihille heti, kun hän saa eron Claudia-vaimostaan.

Miljardöörin ystävät kertovat Bildille olevansa tyrmistyneitä tilanteesta ja siitä, kuinka paljon Porsche on muuttunut viimeisten kuukausien aikana.

Ystävien mukaan Porsche on sanonut suoraan, ettei hän halua viettää loppuelämäänsä vakavasti sairaan naisen kanssa, vaan nauttia elämästä 20 vuotta nuoremman rakkaan kanssa.

” Ystävien mukaan Porsche on sanonut suoraan, ettei hän halua viettää loppuelämäänsä vakavasti sairaan naisen kanssa.

Wolfgang Porsche sanoo hakevansa eroa vaimonsa sairauden vuoksi.

Claudia Porschen kerrotaan saavan ensiluokkaista hoitoa, mutta hän on hyvin hauras sairasteltuaan pitkän aikaa. Hänen lähipiiristään kerrotaan, ettei Claudia Porchella ole aviomiehen väitteistä huolimatta dementiaa.

– Hän on täysin selväjärkinen. Hän ei elele omissa maailmoissaan, ystävä painottaa lehdelle.

Ystävien mukaan Claudia Porsche ei halua avioeroa ja on valmis antamaan miehelleen anteeksi tämän salasuhteen perheystävän kanssa.

Wolfgang Porschen omaisuus on arvioitu lehdistössä noin 20 miljardin euron arvoiseksi. Hänen isoisänsä, autoinsinööri Ferdinand Porsche voitti natsijohtaja Adolf Hitlerin järjestämän kilpailun halvasta kansanautosta, Volkswagenista, ja perusti sittemmin nimeään kantavan autotehtaan.

Saksalaismedioiden mukaan Wolfgang ja Claudia Porchella ei ole avioehtoa, joten avioero voi tulla hyvin kalliiksi miljardöörille.