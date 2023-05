Jorma Uotinen kertoo ensimmäistä kertaa vakavasta sairauskohtauksestaan

– Ylihuomenna palaan hetkesi näyttämölle, tervehtynyt tanssitaiteilija lupaa.

Tanssitaiteilija ja koreografi Jorma Uotinen puhuu nyt ensimmäistä kertaa maaliskuun lopulla saamastaan vakavasta sairauskohtauksesta.

Hän on julkaissut Instagramissa aiheesta lyhyen päivityksen. Toipunut Uotinen poseeraa kuvissa kevätpäivästä nautiskellen Helsingin Tuomiokirkon pylväiden välissä.

– Hyvä ystävä, elämä on ennakoimatonta, hän aloittaa.

– Torstaiaamuna 23. maaliskuuta heräsin hurjaan huimaukseen. Soitin sisarelleni, joka käski heti soittaa hätäkeskukseen.

Parinkymmenen minuutin päästä Uotinen oli jo sairaalassa.

– Minut tutkittiin ja sain diagnoosin: vakava aivotapahtuma.

Taiteilija sai välittömästi hoitoa.

– Nyt olen toipuneena takaisin kotona ja elävien kirjoissa.

Uotinen lähettää päivityksessään myös kiitokset kaikille hoitajilleen ja tsemppaajilleen.

– Mieleeni tulevat Violetta Parran sanat: miten voin kyllin kiittää elämää rikkaudestaan.

Uotinen vaikuttaa olevan hyvissä ruumiin ja sielun voimissa, sillä lopuksi hän paljastaa:

– Ylihuomenna palaan hetkesi näyttämölle.

– Nähdään ja kuullaan! Heleijaa! hän päättää terveisensä.

72-vuotiaan Uotisen sairauskohtauksesta on kulunut vajaat puolitoista kuukautta. Ensimmäisenä hänen sairaalareissustaan uutisoi Seiska.

Myös IS tavoitti Uotisen tuoreeltaan Meilahden sairaalan pediltä.

– Vointi on tällä hetkellä riittävän hyvä, mutta en halua avata asiaa julkisuudessa, taiteilija kommentoi tuolloin.

Myös Uotisen entinen avopuoliso ja läheinen ystävä Helena Lindgren, 65, kommentoi tilannetta lyhyesti IS:lle.

– Totta kai tällainen odottamaton shokki pysäyttää, hän sanoi, muttei kommentoinut kohtauksen laatua tarkemmin.

– Täytyy nyt työntää omat tunteet syrjään ja huolehtia arkiasioista, hän viestitti.

Aivotapahtuma on yleisnimitys monenlaisille akuuteille aivoverenkierron häiriöille. Sellaisia voivat olla esimerkiksi aivoinfarkti tai aivoverenvuoto.

Kohtaus laittoi Uotisen kevään uusiksi. Hänen piti esiintyä Helsingin Messukeskuksen Amfi-teatterissa esitettävässä Grease-musikaalissa, mutta raju takaisku pakotti miehen sairauslomalle.

Uotisen tilalla fiftari-ilottelussa nähdään Miitta Sorvali.

Tanssilegenda sai kuitenkin nauttia esityksestä yleisön edustajana. Iltalehti haastatteli hyväntuulisen oloista taiteilijaa paikan päällä.

– Ukko repsahti, mutta show must go on! Tilanteeseen nähden arki sujuu oikein hyvin. Olen ollut jo toista viikkoa kotona, Uotinen kuittasi vointinsa esitystä vuolaasti kehuttuaan.

Instagram-päivitys on kuitenkin toistaiseksi Uotisen laajin selostus kohtauksestaan. Vapun aikoihin Uotinen sentään julkaisi Instagramissa vanhan lakkiaiskuvansa, jonka yhteydessä hän toivotteli seuraajilleen kevätterveisiä.

Uotinen ei tuoreessa päivityksessään erittele, millä näyttämöllä hänet torstaina nähdään. Tuolloin on kuitenkin muun muassa mainitun Grease-musikaalin esitys.