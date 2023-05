Prinsessa Catherinesta on tullut vuosien aikana brittihovin todellinen supertähti. Hän on luovinut kuninkaallisissa kiemuroissa kolhuitta ja osoittanut olevansa paitsi tunnollinen työntekijä, myös samastuttava äiti.

Todellinen kuninkaallinen. Upea ja hienostunut. Aina yhtä elegantti.

Näin hurmioituneesti ihmiset kuvailivat Walesin prinsessaa Catherinea, 41, kuningas Charlesin ja kuningatar Camillan kruunajaisissa viikko sitten. Yleinen mielipide tuntui olevan yksiselitteinen: Alexander McQueenin suunnittelemaan valkoiseen muotiluomukseen ja hiuskoristeeseen pukeutuneen Catherinen tyylitaju ja eleganssi ei pettänyt tälläkään kertaa.

Kuin kruununa kaiken päälle Catherine oli valinnut ylleen koruja, jotka kunnioittivat suuresti rakastettuja edesmenneitä brittihovin naisia.

Catherinen korvissa komeilivat prinsessa Dianan kuuluisat timanttihelmikorvakorut, sormessa hänellä oli Dianalta peritty kihlasormus ja kaulassaan kuningatar Elisabetin legendaarinen kaulakoru.

Äiti ja tytär olivat kruunajaisissa kuin kaksi marjaa. Myös Charlotten asun oli suunnitellut Alexander McQueen.

Siinä missä juuri kruunatun kuningatar Camillan suosio Britanniassa on ollut ailahteleva, on hovin ”salaiseksi aseeksi” kutsuttu prinsessa Catherine puolestaan saanut tasaisen varmaa suitsutusta.

Kruunajaisviikonloppu vaikutti olevan viimeinen silaus Catherinen roolille hovin ykkösnaisena.

– Catherine ei ollut tähti pelkästään Abbeyssa, vaan kaikissa viikonlopun tapahtumissa. Hän todellakin esiintyi kuin seuraava kuningatar, kuninkaalliskirjailija Phil Dampier analysoi.

– Hän näytti upealta, mutta ei himmentänyt kuningas Charlesin ja kuningatar Camillan valokeilaa, Dampier toteaa.

Kihlauksensa prinsessa Catherine ja prinssi William julkistivat vuonna 2010. Jo tuolloin oli selvää, että Catherine suhtautuisi tulevaan rooliinsa vakavasti. Esimerkkiä hänelle on antanut kuningatar Elisabet, jonka Catherine ehti tuntea vuosikausia ennen kuningattaren kuolemaa elokuussa 2022.

Tuore kihlapari poseerasi virallisessa potretissa marraskuussa 2010.

Prinsessa Catherine ehti olla kuningatar Elisabetin opissa vuosikausia. Kaksikon tiedettiin tulleen hyvin toimeen.

– Catherine on oppinut tarkkailemalla. Hän tietää, mikä vetoaa. Hän on ottanut paljon mallia kuningatar Elisabetista, sisäpiirilähde kertoi viime vuonna.

Se on kannattanut. Catherine on toistuvasti kyselyjen ykköspaikalla, kun kansalta kysytään suosituinta brittikuninkaallista.

– Hän on suosittu, mutta ennen kaikkea hän ei ole epäsuosittu, kuninkaallisasiantuntija Victoria Murphy sanoo.

– Hänen olemuksessaan on paljon samaa kuin Elisabetilla oli. Tuntuu, että tiedämme hänestä jotain ja olemme nähneet hänen todellisen luonteensa, mutta samaan aikaan hänessä on jotain salaperäistä, hän sanoo.

Walesin prinsessan asema on vahvistunut pala palalta perheen lapsien prinssi Georgen, 9, prinsessa Charlotten, 8, ja prinssi Louisin, 5, syntymien myötä.

Sosiaalinen media täyttyi ihastuneista huokauksista, kun Catherine asteli kruunajaisissa yleisön eteen käsi kädessä tyttärensä prinsessa Charlotten kanssa.

” Iltaisin hän aina kokkaa perheelleen tai vähintään istuu kaikessa rauhassa alas päivälliselle heidän kanssaan.

Catherine ja William ovat halunneet panostaa lastensa kanssa olemiseen. Vasemmalla prinssi George, keskellä prinssi Louis ja oikealla prinsessa Charlotte.

Kameroihin tallentuivat äidin ja tyttären vaihtamat lempeät katseet kesken kirkkoseremonian.

– Miten sydäntä lämmittävä hetki, eräs tv-katsoja ylisti sosiaalisessa mediassa.

– Hän tietää, että lapsilla on vuosien kuluessa yhä tärkeämpi rooli. Hän valmistelee lapsia esittäytymällä heidän kanssaan nuoresta saakka julkisissa tilaisuuksissa, kuninkaalliskirjailija Phil Dampier huomauttaa.

Äidillisen lempeät eleet ovat herättäneet muutenkin huomiota vuosien saatossa. Olipa kiire kuinka kova tahansa, Catherine on pitänyt huolen varsinkin pienemmistä kuninkaallisfaneista.

Kruunajaisviikonloppuna Catherine kohtasi yleisössä olleen nuoren tytön, joka oli täysin häkeltynyt idolinsa tapaamisesta.

– Hän näytti huolehtivan puolensa antamalla tytölle pitkän halauksen. Se lämmitti sydämiä ympäri maailmaa. Hän ja William ymmärtävät, että moderni ote sopii monarkin tulevaisuuteen, kuninkaalliskirjailija Phil Dampier kuvailee.

Catherine suhtautuu lämpimän äidillisesti eri tilaisuuksissa tapaamiinsa lapsiin.

Catherine laskeutuu usein lasten tasolle heitä kohdatessaan.

Catherine tunnetaan heittäytyvänä äitinä, joka ei pelkää laittaa itseään likoon.

Kehuja on kerännyt myös Catherinen samastuttava kasvatustyyli. Catherine on elänyt tavallisen lapsuuden, joten ajatus kuninkaallisten lastenvahtien liiallisesta käytöstä on tullut kuuloon vain silloin, kun se on pakollista.

Hänet onkin nähty niin hassuttelemassa lastensa kanssa julkisesti ja hakemassa heitä koulusta. Kun lapsilla on syntymäpäiviä, Catherine pukeutuu farkkuihin ja poseeraa lastensa kanssa valokuvissa kuin kuka tahansa äiti.

– Hän ei ole lopettanut tekemästä tavallisia asioita, kun hänestä tuli kuninkaallinen. Hän on pysynyt tietyllä tavalla samanlaisena kuin jokainen meistä, brittimediassa analysoitiin viime vuonna.

Catherine on kuitenkin aina tiedostanut kuninkaallisen asemansa tuomat velvoitteet. Korkokenkiin ja mekkoon pukeutuneen Catherinen hymy ei hyytynyt sekunniksikaan, kun hän asteli pieni Louis sylissään sairaalan ovista räiskyvien salamavalojen eteen vuonna 2018 – tismalleen seitsemän tuntia synnytyksen jälkeen.

Päinvastoin, Catherine hehkui onnea, hymyili medialle ja katsoi vierellään seisovaa prinssi Williamia rakastuneesti.

Catherine ja William vastasyntyneen prinssi Louisin kanssa sairaalan edustalla huhtikuussa 2018.

Catherine kuvaa usein perhettään ja heidän arkeaan.

Vaikka Catherine saa useimmat asiat näyttämään sujuvalta ja helpolta, on hän tehnyt paljon töitä tasapainotellakseen perheen ja velvollisuuksien välillä.

– Hän herää auringonnousun aikaan ja hölkkää Kensingtonin palatsin ympäri, tai suuntaa Buckinghamin palatsille uimaan ennen kuin hänen lapsensa heräävät. Hän pitää itsestään todella hyvää huolta, sisäpiirilähde kertoi vuonna 2019.

Catherinea onkin kutsuttu “superäidiksi”, joka on onnistunut hoitamaan paitsi lastensa kasvatuksen, myös vaativan kuninkaallisen roolinsa.

– Iltaisin hän aina kokkaa perheelleen tai vähintään istuu kaikessa rauhassa alas päivälliselle heidän kanssaan, sisäpiiristä kerrotaan.

isona apuna Catherinelle on ollut hänen oma perheensä: äiti Carole Middleton, isä Michael Middleton ja sisko Pippa Middleton.

– Hänen äitinsä, isänsä ja siskonsa tuki on ollut todella tärkeää. He ovat pysytelleet todella läheisinä, sisäpiiristä kerrotaan.

Catherine noudattaa tiettävästi äitinsä tärkeää neuvoa.

– Carole on opettanut tyttärilleen, että ongelmat hoidetaan tyyneydellä ja taidolla, ei teatraalisuudella, eräs lähde kertoo.

Carole, Michael ja Pippa Middleton ovat olleet Catherinen tukena.

Catherine, William, Harry ja Meghan nähtiin poikkeuksellisesti yhdessä edustamassa syyskuussa kuningatar Elisabetin kuoleman jälkeen.

Kohut ovat koetelleet brittihovia viime vuosina, mutta Catherine on onnistunut pysymään näissäkin myrskyissä lähes täysin neutraalina. Siitä huolimatta, että brittimedian mukaan hovin kulisseissa olisi muhinut kipakka riita nimenomaan prinssi Harryn puolison herttuatar Meghanin ja Catherinen välillä.

Tuoreimpien huhujen mukaan Catherine jopa näki runsaasti vaivaa estääkseen Meghania osallistumasta kuningas Charlesin kruunajaisiin.

Huhujen mukaan Catherine kertoi appiukolleen kuningas Charlesille, ettei ollut halukas rupattelemaan mukavia Meghanin kanssa, joka on julkisesti kritisoinut brittihovia kovin sanakääntein.

– Mitä tahansa suljettujen ovien takana tapahtuukaan, Catherinella on taito laittaa työ etusijalle, eräs hovissa työskennellyt henkilö kertoo.

Saman vahvistaa myös pariskunnan entinen yksityissihteeri Jamie Lowther-Pinkerton.

– Catherinessa on jopa vanhanaikaista, kuningataräidin kaltaista suhtautumista draamaan. Hän ei ota sellaiseen kerta kaikkiaan mitään osaa, hän kertoo.

Walesin prinssipari lapsineen tervehti yleisöä Buckinghamin palatsin parvekkeella kuningas Charlesin kruunajaisten jälkeen. Louisin karjuminen huvitti sekä isosisko Charlottea että Catherinea.

Kukaan ei tiedä, milloin koittaa se päivä, kun William ja Catherine kruunataan kuninkaaksi ja kuningattareksi, mutta Catherinen itsevarmuus kielii siitä, että hän on täysin valmis tulevaan tehtäväänsä.

– Ihmiset haluavat nykyään tietää mitä hän sanoo sen sijaan, mitä hänellä on yllään, Grazia-lehden päätoimittaja Hattie Brett sanoo.

Walesin prinssiparilla on myös kädessään avaimet kritiikkiä keränneen monarkian suosion nostamiseen. Kuninkaallisasiantuntija Tim Ewart huomauttaa, että Catherinen tähän asti kulkema tie on osoittautunut oikeaksi.

– Hänen ei tarvitse taistella. Hänen täytyy vain jatkaa sitä, mitä hän tekee jo nyt.

Lähteet: Reuters, Express, The Guardian, Telegraph, Vogue, People, Daily Mail, US Weekly

