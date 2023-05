Käärijän veli Mikke seuraa veljensä suurta suosiota Liverpoolissa – yhtä asiaa vaikea ymmärtää

Käärijän vanhemmat saapuivat Liverpooliin maanantaina. Käärijän isoveli Mikke Pöyhönen on seurannut euroviisumatkaa vierestä ja kertoo, miten ylpeä hän on veljestään.

Mikke on mukana Käärijän tukijoukoissa Euroviisuissa.

Käärijän eli Jere Pöyhösen isoveli Mikke Pöyhönen on seurannut aitiopaikalta pyöritystä Suomen edustajan ympärillä.

Mikke Pöyhönen on kuvannut matkaa, harjoituksia, fanikohtaamisia, haastatteluita ja kulissien takaista menoa siitä asti, kun suomalaiset saapuivat Liverpooliin vappuaattona.

– Jere on tällä hetkellä Euroopan kuumin artisti, hän heittää.

Suosio on yllättynyt hänetkin.

– Sitä on veljenä ollut tosi vaikea tajuta, kuinka nopeasti tämä on tullut. Miten ihmiset pukeutuu, huutaa ja laulaa biisiä. Se koskettaa mua tosi paljon ja olen hyvin ylpeä Jerestä, että noin hyvän biisin tehneet oman porukkansa kanssa.

Mikke Pöyhönen uskoo veljensä Käärijän voittoon.

Käärijä on saanut kulkea pääasiassa rauhassa kaduilla, vaikka hänet tunnistetaankin. Kiire on kova, ja minuuttiaikataululla mennään. Myös turvajärjestelyt ovat huipussaan.

– Turvajärjestelyt on tosi hyvät täällä ja joka paikkaan pitää näyttää passia. Tuossa kun menee hallille, niin ennen kuin pääsee pukuhuoneeseen, pitää näyttää viisi tai kuusi kertaa passia eri ihmisille.

Veljesten vanhemmat saapuivat Liverpooliin maanantaina.

– Me nähdään heidät tiistaina tai keskiviikkona. Tässä on niin kiire, että he tulevat periaatteessa show’ta katsomaan, mutta ehtivät nähdä meidät pari kertaa.

Isoveli on varma siitä, kuka voittaa.

– Käärijä voittaa. Ei ole mitään muuta vaihtoehtoa.

Hän toivoo Suomen kansan pitävän hullut kannustusbileet.

– Nyt on sellainen biisi, että koko Suomi tuntuu olevan ylpeä tuosta.

Mikke kertoo lueskelevansa mielellään kaiken maailman nettikommentteja, vaikka välillä ne naurattaakin.

– Pääasiassa siellä on tosi positiivinen vastaanotto ollut. Tässä on parasta se, että Käärijä ei ole mikään yhden hitin juttu, vaan ihmisenä hirveän valloittava ja positiivinen. Hän tuo valon jokaiseen huoneeseen, mihin hänet viedään.

– Se tuo tosi hyvää Suomi-imagoa meille, ja olen siitä ylpeä. Meillä ei ole pelkkiä juroja ihmisiä, vaan myös on olemassa uutta sukupolvea. Kaikki ei ole Kimi Räikkösiä, vaikka Kimistä tykkäänkin.