Angelina Jolie julkaisi nostalgisen kuvan syöpään kuolleen äitinsä kanssa – lähettää painavan viestin muille

Angelina Jolie täyttää pian 48 vuotta. Sen ikäisenä hänen äitinsä sairastui syöpään.

Hollywood-tähti Angelina Jolie viettää kesäkuun alussa syntymäpäiviään, hän täyttää silloin 48 vuotta. Ikä merkitsee maailmankuululle näyttelijälle myös surullisempaa asiaa, sillä sen ikäisenä hänen äitinsä Marcheline Bertrand sairastui syöpään.

Jolie julkaisi aiheesta suloisen yhteiskuvan vuosien takaa, kirjoittaen julkaisun yhteyteen kuitenkin painavan tekstin.

– Huomenna olisi äiti 73-vuotissyntymäpäivä. Hän kuoli 15 vuotta sitten taisteltuaan pitkään rinta- ja munasarjasyöpää. Kesäkuussa olen kuukauden päässä siitä iästä, milloin hän sai diagnoosin.

Jolie kertoo tehneensä toimenpiteitä, joiden avulla hänen sairastumisensa riski on pienentynyt. Silti hän käy edelleen säännöllisesti tarkistuksissa.

– Voimia kaikille, jotka ovat myös menettäneet rakkaitaan ja voimaa heille, jotka taistelevat tällä hetkellä oman elämänsä ja rakastamiensa hengen puolesta.

Hollywood-tähti muistuttaa myös muita käymään tarkastuksissa, kuten mammografiassa. Etenkin, jos näiden suvussa on rintasyöpää.

Jolie kertoi vuonna 2013 poistattaneensa rintansa ehkäistäkseen riskiään sairastua rintasyöpään. Hän kertoi kantavansa BRCA1-geenivirhettä, minkä vuoksi Jolien riski sairastua on suurempi.

New York Timesiin kirjoittamassaan kolumnissa Jolie kertoi lääkäreiden arvioineen, että hänellä on 87 prosentin riski sairastua rintasyöpään ja 50 prosentin riski munasarjasyöpään.

– Kun sain selville, että tämä on minun todellisuuttani, päätin toimia ja minimoida riskiä niin paljon kuin pystyin. Päätin tehdä rintojen poiston, mastektomian. Aloitin rinnoista, koska riskini sairastua rintasyöpään on korkeampi kuin riskini sairastua munasarjasyöpään. Rintaleikkaus on myös monimutkaisempi.

