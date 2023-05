MTV: Maajussi-Joonas ja Linda-rakas: Vauva tulossa!

Alahärmäläinen Joonas löysi rakkauden tv:ssä, kun hän iski silmänsä Paimiolaiseen Lindaan. Nyt pari odottaa esikoistaan.

Maajussille morsian -sarjasta tuttu maanviljelijä Joonas Palomäki, 24, ja hänen puolisonsa Linda Lempinen, 20, odottavat esikoistaan, kertovat MTV ja Ilkka-Pohjalainen.

Tv-sarjassa rakastunut pari kertoo, että lapsi syntyy loppukesästä.

– Laskettu aika on elokuussa, Joonas sanoo Ilkka-Pohjalaiselle.

Maajussin mukaan raskausaika on sujunut hyvin, ja parin läheiset ovat innoissaan pienokaisesta.

– Kaikki on mennyt tosi hyvin, ei ole ollut mitään ihmeempiä. Joonas on kestänyt aivan mielettömän hyvin kaikki hormonihouruni, Linda sanoo MTV:lle.

Kesällä on edessä myös toinen parille merkittävä päivä, sillä he viettävät kesäkuussa ensimmäistä vuosipäiväänsä. Joonaksen mukaan parin tunteet ovat vuoden mittaan syventyneet, vaikka he eivät asukaan vielä yhdessä. Lindan koti sijaitsee Paimiossa, jossa Joonas vietti paljon aikaa talvella.

Joonas ja Linda kertoivat IS:lle viime vuonna, ettei neljänsadan kilometrin välimatka ole vaikuttanut parin tunteisiin, vaan ihastus oli muuttunut jo rakkaudeksi ja etäsuhde voi hyvin.

Pari sanoi viime syksynä, että he etenevät suhteessaan rauhassa, eikä yhteen muutto ollut vielä ajankohtainen asia.

– Katsellaan pikku hiljaa eteenpäin, eihän meillä ole mikään kiire, Joonas sanoi.

– Mennään nyt näin, kun suhteemme on vielä niin alussa. Ensi vuonna voisi ajatella muuttoakin, sillä teen henkilökohtaisen avustajan töitä ja sitä voi tehdä myös etänä, Linda jatkoi.

Joonaksen ja Lindan rakkaus roihahti vauhdilla Maajussille morsian -sarjan viime vuonna esitetyllä tuotantokaudella. Joonas kertoi tienneensä heti viiden minuutin pikatreffien jälkeen, että hän valitsisi lopulta Lindan.

– Linda oli jo kirjeiden perusteella suosikkini, ja Naantalissa tunne vain vahvistui, koska hän oli aivan samanlainen kuin olin ajatellut.

Artikkelia muokattu klo 9.40: Asiasta kertoi ensimmäisenä MTV, ei Ilkka-Pohjalainen, kuten jutussa ensin kerrottiin.