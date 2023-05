Charlesin turvonneet sormet herättivät epäilyjä kuninkaan terveydentilasta – brittilehti arvioi, mistä kyse

Charles kruunattiin kuninkaaksi viime lauantaina Westminster Abbeyssä.

Kuningas Charles III oli viime lauantain kuvatuin henkilö.

Yksi pieni yksityiskohta herätti kuitenkin ihmetystä niissä lukuisissa valokuvissa, jotka levisivät kruunajaisista: kuninkaan sormet olivat turvonneet ja punaiset.

Independent-lehden mukaan kyseessä voi olla edeema.

Kehon epänormaalia turvotusta kutsutaan edeemaksi.

Nettiterveys-sivuston mukaan lymfedeemassa turvotusta esiintyy tavallisimmin käsissä tai jaloissa. Tila voi olla myötäsyntyinen tai liittyä siihen, että imusolmukkeet on poistettu leikkauksella.

Lipedeema puolestaan muistuttaa imusuoniston turvotusta, mutta esiintyy symmetrisesti. Tällöin turvotusta esiintyy molemmissa käsissä tai jaloissa.

Syitä sormien turvotukselle voi olla lukuisia muitakin.

Terveyskirjasto Duodecimin mukaan turvotus syntyy, kun kudoksissa solujen välitilaan kertyy nestettä. Kertymisen syynä voi olla verisuonten ja kudosten paineolosuhteiden muutos, kudosvaurio, hormonaaliset tekijät tai yleissairaus.

Kuninkaan kädet ovat olleet puheenaihe jo hänen syntymästään saakka. Kuningatar Elisabet lähetti aikoinaan kirjeen entiselle musiikinopettajalleen, jossa hän otti kantaa poikansa käsiin.

– Vauva on suloinen ja olemme todella ylpeitä hänestä, Elisabet kirjoitti The Mirrorin mukaan.

– Hänellä on todella mielenkiintoiset kädet vauvaksi. Kädet ovat suuret ja sormet pitkät toisin kuin minulla ja hänen isällään. On todella mielenkiintoista nähdä, millaiset niistä tulee. En vieläkään voi uskoa, että minulla on oma lapsi, kuningatar kirjoitti.

Charles on itsekin kommentoinut omia sormiaan prinssi Williamin syntymän jälkeen ystävälleen kirjoittamassa kirjeessään.

– En osaa kuvailla, kuinka innoissani ja ylpeä olen. Hän (William) näyttää aivan syötävän hyvältä ja hänellä on samanlaiset nakkisormet kuin minulla, Charles kirjoitti.

Edellisen kerran Charlesin sormet herättivät ihmetystä vuonna 2021, kun julkisuuteen levisi kuva, jossa tuleva kuningas nostaa oluttuoppia.

Monet pohtivat tuolloin, johtuiko Charlesin sormien turvotus hänen terveydentilastaan.