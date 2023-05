Käärijän Anja-mummo paljastaa, miten juhlii, jos Liverpoolista tulee voitto kotiin

Käärijän isoäiti Anja Pöyhönen on varautunut juhlimaan, jos Liverpoolista tulee voitto kotiin.

– Kyllä tässä on tullut vähän liikaakin huomiota...

Anja Pöyhönen hekottaa.

Huomiota on tullut, koska hänen lapsenlapsensa on eräs Jere Pöyhönen.

Siis koko kansan Käärijä, vihreä miehemme Liverpoolissa.

– Mutta se on ollut jännä, että ihan muutamat lapsuuden ystävät ovat ottaneet yhteyttä. Että sellaista mukavaa tässä on ollut, Pöyhönen pohtii.

Hän on viime aikoina saanut muistella ja kehua Jereä pitkin lehtiä.

– Se taisi olla joulukuuta, kun Jere alkoi vilkutella valoa, että jotain on tekeillä. Hän sanoi jotain sen suuntaista, että sieltä voi tulla... Jytky, sitä sanaa hän taisi käyttää.

Sitten tuli Uuden musiikin kilpailu, ja koko Suomi meni sekaisin Cha Cha Chasta.

– Se jytky oli sitten tämä, Pöyhönen tokaisee.

Isoäiti kertoo, ettei ollut aiemmin seurannut Käärijän musiikkiuraa aktiivisesti. Hän ja puoliso Pentti ovat enemmän ”tango-sukupolvea”.

– Kyllähän se vähän paneutumista vaati. Olen nyt perästä päin tutustunut myös aiempaan tuotantoon. Mutta loppujen lopuksi, onhan se Jeren homma niin iskevää. Se itse esiintyminen taitaa tässä olla se sokeri.

Anja Pöyhönen kasvoi Lapissa Posiolla. Sieltä mentiin ensin Ouluun ja lopulta Jyväskylän lähelle Laukaaseen pyörittämään majoitustoimintaa. Pöyhösten pariskunta oli hotelli Vuolanteen ruorissa lopulta 24 vuotta, vuodet 1997–2021.

Laukaassa sijaitsi myös pienen ja vähän isommankin Jeren mummola. Siellä pikku-Jere tykkäsi välillä myös esiintyä, Pöyhönen kertoo.

– Hän keksi kaikenlaisia asioita jo pienenä, oli hyvin inspiroiva. Minä näin hänet melkein saman tien näyttelijänä!

Pöyhönen muistelee taannoisia 60-vuotisjuhliaan.

– Silloin oli mieletön show: kaikki lapsenlapset olivat paikalla, ja sieltä tuli vaikka mitä volttia.

Kun Jere kouluttautui sisustussuunnittelijaksi, tuli hän ilahduttamaan isovanhempiaan myös ammatillisessa mielessä.

– Hän on käynyt hotellilla tekemässä työkeikkaakin. Kävi maalaamassa ja tapiseeraamassa.

Jos Anja-mummo on pohjoisen kasvatti, on Jere tuonut julkisuudessa esiin vantaalaisuuttaan.

Vaan miten on, olisiko Ruskeasannan kasvatissa myös tujaus lappilaista luonnetta?

– Ehkä on vähän itserakasta ajatella näin, mutta me pohjoisen väki, kyllähän me uskalletaan heittäytyä hommaan kuin hommaan, Pöyhönen pohtii.

– Ehkä meillä on verissä se, että ei elämän edessä pidä pienuuttaan pelätä. Minäkin lähdin kansakoulupohjalta pyörittämään hotellia. Ja Jerellä oli tämä selkeä päämäärä.

Niinpä Pöyhönen ei myöskään ole huolissaan siitä, miten poika pärjää maailmalla, vaikka takana lienee jo useampi rankemmanpuoleinen viikko.

– Kyllähän se reissaaminen kuuluu tähän rumbaan, siitä ei voi kieltäytyä. Luulen, että hänen kuntonsa on kova, ja motivaatiota on sen verran, että hän jaksaa. Olen vain sanonut hänelle, että muista syödä ja levätä!

Jere Pöyhönen oli jo lapsena ”inspiroiva persoona”, Anja Pöyhönen kertoo. Tässä kuvassa hän on ”ehkä 8- tai 10-vuotias”, Pöyhönen muistelee.

se varsinainen ”rankka viikko” on kuitenkin vasta aluillaan.

Lauantaina Käärijä mittelee euroviisujen ensimmäisessä semifinaalissa. Sen pitäisi kaikkien ennakko-odotusten mukaan olla läpihuutojuttu.

Anja Pöyhönen aikoo illan kunniaksi sonnustautua teema-asuun: vihreään paitaan, samansävyisiin hihoihin sekä korvakoruihin.

– Minulla oli valmiina Thaimaasta ostettu paituli, ja mietin siihen hihoja. Sellaiset löytyivät sitten Joensuusta, kuin korviksetkin. Ihmettelin siinä, että siellä oikein valmistetaan näitä samoja koruja! Siinä oli sitten vaatetus hetikohta valmiina.

Semifinaalia hän seuraa Hyvinkäällä tyttärensä luona. Tämä on myös Jeren kummitäti, joka tosin on lähtenyt kannustamaan paikan päälle Liverpooliin. Siellä on paikalla muutakin Pöyhösten klaania.

Hyvinkään-studiossa seurana on perheen kissa ja muuta sukua.

Luotto on kova: semifinaalista mennään jatkoon, ja lauantain finaalista Pöyhönen odottaa luonnollisesti voittoa.

Juhlavalmistelutkin ovat selvillä.

– Tilasin puolikkaan poron. Siitä tehdään käristystä ja juhlitaan, oli finaalissa mikä sijoitus hyvänsä.