Prinssi Louis, 5, suoritti ensimmäisen virallisen edustustehtävänsä – pääsi likaisiin töihin

Walesin Prinsessa Kate ja prinssi William juhlistavat kuningas Charlesin kruunajaisia kolmatta ja viimeistä päivää kolmen lapsensa kanssa.

Prinssi Louis, prinsessa Charlotte ja prinssi George ovat osallistuneet maanantaiaamuna vanhempiensa kanssa kuningas Charlesin kruunajaisten jälkimainingeissa Big Help Out -tapahtumaan. Palatsin mukaan tämä on Louisin ensimmäinen virallinen kuninkaallinen tehtävä.

Tapahtumassa kuninkaalliset liittyivät vapaaehtoisten seuraan kunnostamaan partiolaisten majaa, jonka polku piti korjata, kaivaa uusi viemärikaivo ja hioa ja lakata ulko-ovi, kerrotaan Daily Expressissä.

Huolehtiva Catherine piti poikaansa silmällä.

Lehden kuninkaallisten kirjeenvaihtaja Richard Palmer julkaisi Twitterissä videomateriaalia perheen touhuista. Videoissa viisivuotias Louis näyttää iloiselta saadessaan liata kätensä vapaaehtoisten ja partiolaisten rinnalla.

Videolla prinssi Louis istui isänsä sylissä kaivinkoneessa, kun William ohjasi innostuneen näköisenä ja kuiskutteli pojalleen ohjeita. Louis tarttui mielellään myös lapioon ja latoi multaa kottikärryyn. Lapset grillailivat myös vaahtokarkkeja nuotiossa.

Viisivuotias Louis tarttui innoissaan lapioon.

– Niin ihanaa nähdä, että he nauttivat aktiviteeteistä! eräs kommentoi Twitterissä.

– Tämä on uskomatonta. Ilman vöitä ja suojakypärää? Työskentelemässä koneiden parissa? Lapsia siellä ylhäällä? Tämä on kauheaa. Olen rakennusalan yrityksen johtaja, ja tätä ei voi hyväksyä, kuuluu toinen kommentti.

– Siunausta heille. He ovat niin onnellinen perhe. William antoi lapsilleen sen, mitä hänellä ei koskaan ollut, kommentoi kolmas.

Myös prinsessa Catherine sulatti kuninkaallisten fanien sydämet, kun hänet nähtiin auttamassa nuorinta poikaansa siistiytymään pyyhkimällä tämän kädet.

Prinsessa Charlotte kokeili jousiammuntaa.

Daily Expressin mukaan viisivuotias Louis osallistui Slough'ssa ollessaan myös partiolaisten järjestämiin aktiviteetteihin, ja hänet nähtiin kokeilemassa jousiammuntaa. Myös George, Charlotte, William ja Kate kokeilivat onneaan jousiammunnassa.