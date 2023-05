Mikä Suomen euroviisukappale on kaikkein paras? Äänestä!

Mikä on kaikkien aikojen paras Suomen euroviisukappale? Äänestä ja katso ovatko muut samaa mieltä kanssasi

Äänestä Suomen kaikkien aikojen parasta euroviisukappaletta!

Suomalaisista euroviisukappaleista Lordin Hard Rock Hallelujah on ehdottomasti tehnyt historiaa tuomalla voiton kotiin Kreikasta vuonna 2006.

Voitto ei osunut Suomelle ihan heti, sillä suomalaisia kappaleita on lähetetty viisuihin jo vuodesta 1961 lähtien. Silloin Laila Kinnunen edusti Suomea kappaleella Valoa ikkunassa.

Lordi juhlistamassa voittoaan vuonna 2006.

Kaikkiaan Suomi on lähettänyt viisuihin vuosien varrella 57 edustuskappaletta. Menestys on ollut vaihtelevaa ja kappaleet moninaisia, mutta mikä on suomalaisten mielestä kaikista Euroviisuihin lähetetyistä kappaleista paras?

