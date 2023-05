Forssalainen Tiina pääsee lähiöstä uskomattomaan luksuskartanoon – käteen saatu setelinippu häkellyttää totaalisesti

Rikkaissa ja rahattomissa vaihdetaan jälleen budjetteja viikon ajaksi. Tällä kertaa forssalainen Tiina Rahkonen saa 70 euron tilalle 1 350 euroa.

Tiina Rahkosen ja hänen tyttärensä Siiri Rahkosen viikkobudjetti on normaalisti 70 euroa.

Keskiviikkoiltana tv:ssä nähtävässä Rikkaissa ja rahattomissa tutustutaan forssalaiseen pitkäaikaistyöttömään Tiina Rahkoseen ja hänen teini-ikäiseen tyttäreensä Siiriin.

Forssalaisella lähiössä asuvan ja työmarkkinatuella elävän Tiinan taloudellinen tilanne on tällä hetkellä vaikea.

Tiina on terveydellisen tilanteensa vuoksi pitkäaikaistyötön ja on kuntouttavassa työtoiminnassa tehtaalla. Hänen tavoitteenaan on päästä palkkatukityöhön.

– Nyt on 90 senttiä tilillä. Joudun välillä lainaamaan, nytkään ei ole penniäkään rahaa, hän kuvailee tilannettaan.

Yksinhuoltajaäiti Tiina kertoo, että joskus jopa ruuasta on tingittävä.

– Kun työmarkkinatuki tulee, ostan jääkapin täyteen ruokaa. Siirille mulla on aina ruokaa, mutta välillä kun itse menee illalla nukkumaan niin muistaa, ettei ole mitään tänään syönytkään, paitsi pari leipää aamulla, hän kertoo.

– Raha takaa sen, ettei tarvitse nähdä koskaan nälkää ja ruokaa on aina edes jonkin verran, Tiina muistuttaa.

Tiina ja Siiri Rahkonen asuvat Forssan lähiössä. Nyt he pääsevät nauttimaan jättimäisestä viikkobudjetista.

Äiti ja tytär häkeltyvätkin täysin, kun he pääsevät vaihtoparinsa Maarika Mauryn 500-neliöiseen kartanoon Villaforssiin, jossa yhdistyvät uusrenesanssi ja jugend-tyyli. Forssassa sijaitseva lähes 120 vuotta vanha kartano on Mauryn lapsuuden mummola, jonka hän osti itselleen vain muutama kuukausi sitten.

Maarika on yrittäjä, kirjailija ja taiteilija, jolla on ollut viime aikoina näyttelyitä muun muassa Pariisissa ja Luxembourgissa. Talo onkin esteettisesti viimeisen päälle sisustettu antiikkihuonekaluilla ja erilaisela taiteella.

– Vau, miten voi olla näin avara! Ihana nojatuoli ja kaikki. Ihanan kodikas. En ole ennen nähnyt näin hienoa kotia, Tiina ihmettelee.

Uusi viikkobudjetti saa Tiinan ja Siirin silmät selälleen, sillä heidän 70 euroaan vaihtuu nyt Maarikan 1 350 euroon.

– Ei voi olla totta. Eihän tällaista nippua ole koskaan edes käyttänyt. Herranjestas näitä on paljon. 1 350 euroa. Hirveä summa! Tiina henkäisee.

– Toihan on mun puolentoista kuukauden rahat varmaan. En saa varmaan niinkään paljon puolessatoista kuukaudessa. En ole koskaan pitänyt noin paljon rahaa kädessäni, hän hämmästelee.

Äiti ja tytär pääsevätkin uuden budjetin turvin muun muassa paikalliseen ravintolaan syömään.

– Tämä on Siirin ensimmäinen kerta ravintolassa, Tiina kertoo kameroille.

Maarika Maury osti hulppean luksuskartanon, joka oli hänen lapsuutensa mummola.

Maarikalla puolestaan on hienoisia haasteita totutella vaihtoparinsa kotiin. Estetiikkaan rahaa käyttävä Maarika hämmästyy repsottavaa kaapin ovea keittiössä ja pohtii, että hänen täytyy ostaa asuntoon kynttilä tunnelmaa luomaan.

– Asunto tuntuu vähän nuhjuiselta. Satsaisin aika paljon siihen, että yrittäisin säästää maaliin tai huonekaluihin, hän sanoo.

70 euron budjetti saa Maarikan mietteliääksi.

– Ilahduin, koska odotin pahempaa, mutta jos ajattelee, että jos ei ole mitään mistä kiskaista lisää, niin on se pelottavaa.

