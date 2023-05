Ukrainalainen viisujuontaja Julia Sanina kertoo maansa rajusta tilanteesta – heittää ylistävän kommentin kuuluisasta suomalaisesta

Julia Sanina on yksi euroviisujen juontajista, ainoa ukrainalainen kolmen britin rinnalla. Hän on myös Suomeen kesällä saapuvan Hardkiss-yhtyeen laulaja. IS:n haastattelussa Julia kertoo siitä, miten elämä jatkuu Venäjän hyökkäys­sodan kauheuksien keskelläkin.

– Ajattele, että yhtenä aamuna herätessään ei enää eläkään sitä elämää, johon on tottunut, laulaja Julia Sanina, 32, sanoo videohaastattelussa.

Tämä aamu koitti Saninalle ja 43 miljoonalle muulle Ukrainan kansalaiselle 24. helmikuuta 2022. Naapurimaa Venäjä aloitti hyökkäyssodan, joka jatkuu edelleen. Miljoonat ukrainalaiset ovat kuolleet, haavoittuneet tai menettäneet kotinsa. Pelko, epävarmuus, suru ja viha kalvavat.

– Olimme varustautuneet Venäjän hyökkäykseen vuodesta 2014 lähtien. Sen jälkeen, kun Venäjä otti haltuunsa Donetskin ja Luhanskin. Mutta vaikka olimme varustautuneet, emme olleet henkisesti valmistautuneita.

Yhtenä aamuna kaikki vain oli toisin.

– Aluksi ajattelin, että kaikki on ohi. Elämäni, urani, musiikki – kaikki. En tiennyt, mitä tapahtuu kotimaalleni ja kotikaupungilleni Kiovalle, perheelleni ja ystävilleni, Sanina sanoo.

Kuvailtuaan omia tunteitaan hän laajentaa näkökulmaa ja alkaa puhua ”meistä”, tarkoittaen ensin ukrainalaisia, sitten bändiään Hardkissiä.

– Ensisokista selvittyämme tajusimme, että meidän tehtävämme on pysyä yhdessä, yhtenäisinä. Ja meidän tehtävämme on jatkaa musiikin tekemistä.

Julia Sanina on tottunut esiintyjä, mutta viisujen juontaminen on hänelle uusi haaste.

Euroviisujen juontajat Alesha Dixon (vas.) ja Hannah Waddingham (oik.) Julia Saninan kanssa tiistain semifinaalissa.

HELPPOA se ei ole ollut.

– Koko Ukrainan kansa käy läpi traumaattista kokemusta, Sanina sanoo.

Hardkissin yksi motivaatio musiikintekemiseen oli aiemminkin ollut tehdä ukrainalaisille rockmusiikkia heidän omalla kielellään eli tarjota vaihtoehto venäläiselle rockille, jota on kuunneltu Ukrainassa paljon. Siis länsimaisen musiikin lisäksi toki.

Sanina luettelee suomalaisia bändejä, jotka ovat vaikuttaneet häneen: hän tunnustautuu HIM- ja Ville Valo -faniksi, Lordin mainitessaan häntä naurattaa ja myös The Rasmus ja Nightwish ovat tuttuja.

– Vuosi sitten teimme surullisia ja dramaattisia lauluja, mutta nyt uusissa biiseissä on energiaa. Tavoitteemme on saada taas ihmiset tarttumaan kiinni elämään.

Miten Julia Sanina selviää itse? Miten ihminen jaksaa sitä, että raskaita uutisia tulee solkenaan, niin kuin pitkää puolustussotaa käyvän valtion kansalaisille vain voi tulla?

Ukrainan tilanne on järkyttänyt syvästi Julia Saninaa.

– En ollut koskaan ajatellut, että ihminen kestäisi sitä kauheuksien määrää, jonka ukrainalaiset ovat kohdanneet ja pystyisi jatkamaan elämäänsä. Mutta niin vain ihminen kestää!

– En tiedä mekanismia, mutta jollain tavoin ihminen blokkaa valtavat vastoinkäymiset, kaiken negatiivisuuden ja antaa itselleen viestin: ”Sinun on jatkettava elämääsi!” On hengitettävä. On käytävä töissä, Sanina luettelee ja kertoo omasta tilanteestaan:

– Olen 7-vuotiaan pojan äiti. Hän odottaa minun olevan hymyilevä ja energinen. On jaksettava. Sitä paitsi minä olen onnekas. Perheeni ja läheiseni ovat tällä hetkellä turvassa. Ja ennen kaikkea hengissä.

Bändityössä Sanina kokee sekä antavansa että saavansa.

– Kuulen jatkuvasti hirveitä tarinoita. Niiden äärellä olen tuntenut avuttomuutta. Avuttomuuden tunteen yli olen päässyt sillä, että näitä tarinoita kertovat bändimme fanit ovat sanoneet, että meidän musiikkimme auttaa heitä selviämään vaikean elämäntilanteen yli. Ja tietysti se auttaa, että uskon Ukrainan voittavan sodan!

Hardkiss konsertoi Suomessa kesäkuussa.

VOITTO tuli Julia Saninalle myös kepeämmässä kisassa, kun hän tuli valituksi Liverpoolissa järjestettävien euroviisujen juontajaksi.

Ukrainalainen Kalush Orchestran esittämä Stefania voitti vuosi sitten viisut, mutta sodan takia finaali käydään Englannissa eikä Ukrainassa. Viisulähetyksiin – satojen miljoonien katsojien seurattavaksi – haluttiin Brittein saarilta kotoisin olevien juontajien lisäksi myös ukrainalainen ammattiesiintyjä.

Kuningas Charles ja kuningatar Camilla kävivät tervehtimässä euroviisujen juontajia huhtikuussa.

– Olin yllättynyt, että minua edes pyydettiin osallistumaan koekuvauksiin, Sanina naurahtaa.

– En ole ammattijuontaja. Olen toki ammattimuusikko ja -esiintyjä, mutta juontaminen on ihan oma juttunsa. Olin todella äimistynyt, kun tulin valituksi.

Televisioesiintyminen ei kuitenkaan ole hänelle uutta, vaikka vastaavissa jättituotannoissa, jollainen Euroopan yleisradiounionin järjestämä laulukilpailu on, hän ei ole aikaisemmin ollut mukana. Sanina toimi tuomarina Ukrainan X Factoryssa 2016, ja euroviisuihin hän pyrki yhtyeineen edustajaksi samana vuonna.

– Tulimme karsinnoissa toiseksi. Mutta Jamala, joka voitti, voitti myös koko sen vuoden euroviisut.

Julia Sanina ylistää Suomen tukea Ukrainan vaikeassa tilanteessa.

Julia Sanina on 7-vuotiaan pojan äiti ja kotimaassaan tunnettu rokkari.

Kevään aikana Sanina on valmistautunut juontamiseen huolellisesti. Muut juontajat ovat laulaja Alesha Dixon, muun muassa Ted Lasso- ja Game of Thrones -tv-sarjoista tuttu näyttelijä Hannah Waddingham sekä irlantilainen, omasta tv-showstaan myös Suomessa tunnettu Graham Norton.

– Tuntemukseni ovat ristiriitaiset. Tahdon aina ilmaista itseäni avoimesti ja iloiten, mutta nyt koen, että edustan koko Ukrainan kansaa viisujen loppukilpailussa. Minuun kohdistuu odotuksia ja se jännittää. Uskon, että kaikki tulee menemään hyvin.

Juontamiseen valmistautumiseen ei kuulu eri maiden edustuskappaleiden kuuntelu etukäteen. Sanina tahtoo olla juonnoissaan puolueeton, siksi hän ei osaa kommentoida Käärijää tai Cha Cha Cha -kappaletta.

”Käärijän” Sanina kuitenkin oppii lausumaan nopeasti.

Hardkiss-yhtyeeseen kuuluu myös Julia Saninan aviomies Valeri Bebko.

SUOMALAISILLA on tilaisuus nähdä Sanina ja hänen The Hardkiss -yhtyeensä livenä vain muutama viikko euroviisujen jälkeen. Laulaja bändeineen esiintyy uusilla SuomiLive -festivaaleilla Vantaan Korsossa, samoilla Ankkalammen rannoilla, jossa aikanaan järjestettiin Ankkarock-jättifestareita.

– Tulen Suomeen uteliaana. Olen kiitollinen Suomen Ukrainalle sodassa antamasta tuesta. Pääministerinne on upea, Sanina kehuu Sanna Marinia.

Hardkiss tunnetaan tietysti lähinnä Ukrainassa, ja sodan alettua bändi on kiertänyt muun muassa Pohjois-Amerikassa. Kevään pitkän kiertueen aikana yhtye keräsi esiintymisillään rahaa Ukrainan armeijalle – sekä sodassa haavoittuneille ja kaatuneiden omaisille.

Saninan ohella toinen Hardkissin voimahahmo on Valeri Bebko, basisti ja musiikkituottaja – ja Julia Saninan vuonna 2011 ukrainalaisin häämenoin vihitty puoliso.

Euroviisujen toinen semifinaali 11.5. klo 22 Yle TV1. The Hardkiss SuomiLive-festivaaleilla 10.6. Vantaalla.