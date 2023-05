Jonna Tervomaa kertoo tv:ssä, miten suhde amerikkalaismuusikon kanssa alkoi – kohtaaminen lentokentällä päättyi uskomattomaan tilanteeseen

Suomi soi -ohjelmassa kuullaan hämmästyttävä tarina Jonna Tervomaan ja hänen amerikkalaisen puolisonsa Darin Grayn ensitapaamisesta.

Perjantaina nähtävässä Suomi soi -jaksossa teemana on megahitit. Artistijoukko pääsee myös kertomaan mieleen painuneita ”elokuvahetkiä” omasta elämästään.

Jonna Tervomaan, 50, tarina saa muut artistit haukkomaan henkeään, sillä Tervomaa paljastaa, miten hän päätyi naimisiin nykyisen puolisonsa kanssa. Tervomaa meni vuonna 2021 naimisiin yhdysvaltalaisen muusikon Darin Grayn kanssa.

Ohjelmassa Tervomaa kertoo, että kaikki sai alkunsa noin 3-4 vuotta sitten, jolloin hän ideoi yhteistyötä erään amerikkalaisen soittajan kanssa. Kiireistä johtuen soittaja yhytti Tervomaan yhteen kollegansa kanssa, jonka kanssa oli tarkoitus aloitella yhteistyön ideoimista valtameren yli.

– Tultiin tosi hyvin juttuun heti. Sitten tuli korona, ja meidän yhteydenpito jatkui. Musiikki jäi hiukan sivuosaan siinä kohtaa.

– Eräänä päivänä hän sanoi, että tuntuuko susta jotenkin, että me ollaan aika paljon yhteydessä. Ootsä ajatellut, että olisiko tässä jotain… Tervomaa naurahtaa.

– Vispilänkauppaa? Olavi Uusivirta ehdottaa.

– Sinä sen sanoitit. Jolloin minä laitoin läppärin kiinni, Tervomaa paljastaa.

– Sitten soitettiin vielä uudestaan. Tätä jatkui yli vuoden, Tervomaa myöntää kuitenkin.

Koronan helpottaessa tuli lopulta hetki, jolloin maailma jälleen avautui. Mies lähti Suomeen tervehtimään Tervomaata.

Tervomaa meni lentokentälle vastaan miestä kukka kädessään.

– Odotan, odotan ja odotan. Ovet menee edestakaisin ja sitten ne aukeaa, ja näen siellä tosi kaukana hänet, jonka olin nähnyt siihen asti ruudulla. Hänellä on hattu päässä ja hän kävelee suoraan minua kohti, Tervomaa muistelee.

Ensikohtaaminen oli tunteikas.

– Hän tulee luokseni. Kukkani tippuu lattialle. Me halataan ja me täristään siinä, Tervomaa kertoo.

Seuraavaksi tapahtui jotain, joka mullisti Tervomaan elämän.

– Ja sitten me mennään autoon, jota minä ajan. Me ajetaan kirkkoon ja me mennään naimisiin, Tervomaa paljastaa.

Suomi soi -ohjelman artistit hämmästyvät Jonna Tervomaan huikeasta tarinasta.

Olavi Uusivirta, Samuli Putro, Mira Luoti ja Pate Mustajärvi sekä juontaja Heikki Paasonen hämmästyvät tarinasta. He puhkeavat aplodeihin ja suosionosoituksiin.

– No huh huh, mikä stoori! he toteavat lähes yhteen ääneen.

– Toi on kova tarina, Tervomaa myöntää hymyillen.

Pari meni naimisiin 2. toukokuuta 2021. Ensimmäisenä hääpäivänään Tervomaa julkaisi yhteiskuvan ja koskettavan tekstin Instagramissaan.

– Tämä kaveri on pitänyt minua vaivatta pystyssä, mieltäni valveilla ja kehoani liikkeessä. Hänen kanssaan olen nauranut sisuskaluni nurkkaan kun on ollut valoisaa. Häneen olen voinut nojata kun on ollut pimeää, Tervomaa kuvailee.

– Ja onhan sitäkin ollut. Mutta valo voittaa aina. Hänen kanssaan olen minä. Hyvää hääpäivää, ihmeellinen mies, Tervomaa kirjoittaa.

Nykyisestä elämäntilanteestaan Tervomaa kertoi IS:lle viime tammikuussa. Helsingistä Forssaan muuttanut Tervomaa kertoi rakentaneensa puolisonsa kanssa Forssaan hyvät tilat uuden musiikin tekemistä ja treenaamista varten.

Lue lisää: Kun korona mullisti maailman, Jonna Tervomaa hyvästeli Helsingin ja muutti tyttärensä kanssa synnyinseudulleen – näin elämä parani

Tervomaalla on vuonna 2009 syntynyt tytär aiemmasta suhteestaan.

Suomi soi perjantaisin Nelosella kello 20.