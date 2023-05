Perry herätti hämmennystä kruunajaisissa erikoisella käytöksellään.

Laulajatähti Katy Perry saapui lauantaiaamuna kuningas Charlesin kruunajaisiin tyylikkäänä. Yllään hänellä oli muotisuunnittelija Vivienne Westwoodin käsialaa oleva lila pukuhame, väriin sopivat hansikkaat sekä näyttävä lierihattu.

Valtava hattu oli kuitenkin sen verran näköesteenä, että Perryllä oli vaikeuksia löytää perille omalle istumapaikalleen kaksituhatpäisen kutsuvierasjoukon seassa.

Netissä levinneellä videolla näkyy, kuinka laulaja kallistelee päätään valtavan hatun alla nähdäkseen, mihin suuntaan hänen kuuluisi kävellä.

Lopulta Perryn oli pakko kysyä neuvoa ja apua muilta kutsuvierailta.

Twitterissä seuraajat repivät ilon irti Perryn haahuilusta.

– Tuohan on aivan kuin minä lapsena juoksemassa pitkin käytäviä, kun eksyin ruokakaupassa, yksi kommentoija irvaili.

– Tuo tapa, millä hän yrittää kuikuilla paikkaansa valtavan hatun alta, on samalla suloinen ja huvittava, toinen jatkoi.

Lopulta Perryn oli itse puututtava keskusteluun.

– Hei kaikki, ei hätää, löysin perille omalle paikalleni, hän ilmoitti Twitterissä.

Katy Perryn on määrä esiintyä huomenna sunnuntaina suuressa kruunajaiskonsertissa Windsorin linnassa. Jättitapahtumassa hänen lisäkseen esiintyvät muun muassa Take That ja Lionel Richie.