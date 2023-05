Lauri Tähkä julkaisi harvinaisen kuvan lapsestaan – tunteikas teksti isyydestä

Lauri Tähkä, 49, on yleensä vaitonainen yksityisasioistaan.

Lauri Tähkä on moninkertaisesti palkittu urallaan.

Suosikkiartisti Lauri Tähkä on julkaissut Instagram-tilillään päivityksen, jolla hän onnittelee vuosia täyttänyttä tytärtään.

– Wau! Näihin aikoihin 25 vuotta sitten minusta tuli isä. Olin 24 vuotias pojankloppi ja kainalossa maailman kaunein tyttö. Onneksi olkoon, kansansuosikki kirjoittaa.

Julkaisu on kerännyt osakseen runsaasti kommentteja. Kommentoijien joukossa on myös julkisuudesta tuttuja nimiä.

– Paljon onnea tyttärelle ja myös isälle, näyttelijälegenda Hannele Lauri toivottaa.

– Oi onnea! veistelee puolestaan Happoradio-yhtyeestä tuttu Aki Tykki.

Lauri on kertonut aiemmin julkisuuteen, että hänellä on kaksi aikuista tytärtä. Hän on myös kertonut vuosistaan yksinhuoltajana. Lastensa äidistä hän erosi vuonna 2011.

Lauri Tähkä (Jarkko Suo) tuli tunnetuksi Lauri Tähkä & Elonkerjuu -yhtyeestä. Myöhemmin hän on tehnyt menestyksekästä soolouraa, joka on nostanut hänet yhdeksi Suomen menestyneimmistä artisteista.