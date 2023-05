Satakiloiset siskot -tosi-tv-sarjasta tunnetuksi tullut Tammy Slaton onnistui laihtumaan jopa 136 kiloa. Nyt sisäpiiristä kerrotaan, että Tammy on palannut vanhoihin elintapoihinsa, kun hän erosi yllättäen aviomiehestään.

Maailmanlaajuisesti suositusta TLC:n Satakiloiset siskot -tosi-tv-sarjasta tunnetuksi tullut Tammy Slaton, 36, on ollut otsikoissa viime vuosien ajan elämänsä käänteiden myötä.

Viimeisimpänä Slaton meni yllättäen naimisiin ruokariippuvuuden vieroituskeskuksessa tapaamansa Calebin kanssa marraskuussa 2022. Tammy on viime vuoden aikana onnistunut myös laihtumaan hurjan määrän. Amerikkalaistähti painoi pahimmillaan 325 kiloa, mutta The U.S. Sunin mukaan Slaton on onnistunut viimeisen 14 kuukauden aikana laihtumaan jopa 136 kiloa. Tosi-tv-tähti on vastikään julkaissut paljon kuvia, joissa hänen laihtuneen olemuksensa huomaa selkeästi.

Nyt The U.S. Sun ja Mirror kertovat, että Slaton on virallisesti eronnut miehestään ja laittamassa avioeron vireille vain viiden kuukauden jälkeen.

Lähipiiriin kuuluva lähde kertoi aiemmin The U.S. Sunille, että ero johtui Calebista, joka ei pystynyt noudattamaan dieettiään vaan on lihonut lisää, mikä on johtanut riitoihin. Lähteen mukaan Tammyn siskot Amy ja Amanda ovat kannustaneet Tammya eroamaan suhteesta. The U.S. Sunin saamien lähipiirikommenttien mukaan Tammy ja Caleb tunsivat toisensa vain viikkojen ajan ennen naimisiinmenoa.

Satakiloiset siskot -sarjassa seurataan Amy ja Tammy Slatonin laihdutusmatkaa.

The U.S. Sunille myös kerrotaan, että Tammy on palannut eron jälkeen vanhoihin elintapoihinsa syöden epäterveellisesti ja polttaen tupakkaa.

The U.S. Sun kuvasi Slatonin myös polttamassa sähkötupakkaa kuukausi sitten supermarketin parkkipaikalla sähköpyörätuolissa istuen, pikaruokaravintolan autokaistalla sekä ostamassa epäterveellistä ruokaa ja herkkuja Amy-siskon kanssa.

– Tammy on palannut vanhoihin tapoihinsa. Hänen dieettinsä ei kiinnosta häntä, hän polttaa sähkötupakkaa, syö McDonaldsia säännöllisesti eikä yleisestikään pidä huolta itsestään, sisäpiirilähde väittää lehdelle.

Kentuckylaissiskoksista kertovassa Satakiloiset siskot -sarjassa on neljän tuotantokauden verran seurattu sairaalloisesti ylipainoisten ja hyvin persoonallisten Tammy ja Amy Slatonin tarinaa. Sarjassa molemmat yrittävät laihduttaa, Amy onnistuu, kun Tammylla on elämäntapamuutoksessa suuria vaikeuksia.

Sarjassa nähdään useita käänteitä ja seurataan myös Tammyn vaikeuksia laihduttaa ja hänen epäonnistuneita rakkaussuhteitaan, mitkä vaikeuttivat elämäntapamuutosta entisestään.

Tammy on tullut tunnetuksi myös varsin mielipiteitä herättävästä persoonastaan, sillä häntä on kuvailtu käskyttäväksi, epäkunnioittavaksi ja kiittämättömäksi siskolleen Amylle tämän jatkuvasta avusta. Tammy kärsi kolmannella kaudella myös vakavista terveysongelmista, jotka aiheuttivat tähden vaipumisen koomaan ja trakeostooman, eli henkitorviavanteen, tekemisen hengityksen turvaamiseksi.

Neljännen kauden aikana, jota ei ole vielä julkaistu Suomessa, Tammy onnistui kuitenkin laihtumaan vieroituskeskuksessa, jossa hän pääsi eroon myös alkoholista ja tupakoinnista. Tuoreella kaudella myös Amy sai toisen lapsensa, mutta on sittemmin eronnut pitkäaikaisesta kumppanistaan ja aviomiehestään Michaelista.