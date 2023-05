Nicolas Cagen haastattelu hämmentää – kertoo ensimuistonsa olevan äitinsä kohdusta

Näyttelijältä nähtiin erikoinen vierailu talk show’ssa.

Vuosikymmeniä kestäneen uran tehnyt Nicolas Cage, 59, vieraili vastikään The Late Show with Stephen Colbert -talk show:ssa. Ohjelmaa isännöivä Stephen Colbert, 58, kysyi näyttelijälegendalta hänen varhaisinta lapsuusmuistoaan. Cagen vastaus on yllättävä. Asiasta kertoo muun muassa People-lehti.

– Tiedän tämän kuulostavan hyvin erikoiselta. En tiedä, onko tämä totta vai ei, mutta välillä ajattelen pääseväni (muistoissani) aina kohtuun asti. Pystyin näkemään siellä kasvoja pimeässä tai jotain sellaista, hän on vastannut vapaasti suomennettuna.

Cage kertoo tiedostavansa, että muisto kuulostaa täysin absurdilta.

– En tiedä. En tiedä, että muistanko todella olleeni kohdussa, mutta tämä ajatus on juurtunut mieleeni.

Cage meni naimisiin vuonna 2021 Riko Shibatan kanssa.

Vuoden 1995 elokuvasta Leaving Las Vegas parhaan miespääosan Oscar-palkinnon saanut Cage esiintyi viime vuosikymmenellä pitkälti niin sanotuissa b-luokan tuotannoissa. Viime vuosina hänet on nähty suuremmissakin produktioissa, esimerkiksi vuonna 2021 Pig-elokuvassa.