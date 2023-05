Saksan viisuedustaja teki oman versionsa Cha cha chasta suomeksi – some hullaantui

Lord Of The Lostin tulkintaa Suomen viisukappaleesta hehkutetaan somessa.

Saksaa euroviisuissa edustava Lord Of The Lost -yhtye vaikuttui Käärijän viisukappaleesta niin paljon, että bändi päätti tehdä oman versionsa maailmalla hehkutetusta Cha cha cha -kappaleesta.

Saksalaisyhtyeen solisti Chris Harms päätti jopa laulaa kappaleen suomeksi.

Alta voit kuunnella industrial metal -yhtye Lord Of The Lostin tulkinnan Suomen viisukappaleesta.

Yhtyeen tulkinta on saanut somekansan hullaantumaan. Kommentoijien joukossa on niin suomalaisia kuin ulkomaalaisia viisufaneja. Moni sanoo yllättyneensä, että yhtye esittää kappaleen suomen kielellä.

– Voi luoja, tämä on uskomatonta! Suomalaisena rakastan tätä raskaampaa versiota. Laulat myös tosi hyvin suomenkieliset sanat! eräs hehkuttaa englanniksi.

– Kiitos eeppisestä metalliversiosta SUOMEKSI! toinen kirjoittaa.

– Tämä on mahtavaa. Tee hänen kanssaan duetto!

– Lausut suomea melkein täydellisesti.

Lord Of The Lost kertoi coverin taustoista Instagramissa. Kuvassa keulahahmon ylle on muokattu Käärijän tunnettu bolero.

– Rakastimme Suomen euroviisukappaletta niin paljon, että päätimme tehdä siitä kokonaisen cover-version. Suomeksi laulaminen oli mielenkiintoinen haaste! yhtye kommentoi.

VIISUHUUMA kiihtyy kovaa vauhtia, kun ensi viikolla järjestettävät euroviisut lähestyvät.

Suomen euroviisuedustajan on arvioitu pääsevän leikitellen jatkoon semifinaalista. Cha cha chan kuunteluluvut ovat jo 17 miljoonan kieppeillä.

Käärijä esiintyy euroviisujen ensimmäisessä semifinaalissa tiistaina 9.5. Viisuviikko huipentuu lauantaina 13.5. järjestettävään finaaliin.