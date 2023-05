Yrittäjäpari Sami ja Meiju käyvät salaa orgioissa – paljastavat Tuomas Enbuskelle yhden tiukan sääntönsä

Tuomas Enbusken luotsaamassa Enbusken parisuhde -podcastissa vierailee tavallinen suomalaispariskunta, joka käy salaa orgioissa.

Tuomas Enbuskella on ollut vuosien mittaan useita podcasteja, joista yksi tuorein on Enbusken parisuhde.

Mediapersoona Tuomas Enbusken Supla+-podcastissa Enbusken parisuhde vierailee salaniminen pariskunta, joka harrastaa swingaamista eli vapaasti suomennettuna seksiin keskittyvää ”parinvaihtoa”.

Keskikokoisesta suomalaiskaupungista kotoisin oleva yrittäjäpariskunta, Sami ja Meiju, ovat olleet 15 vuotta yhdessä, mutta noin viiden vuoden ajan he ovat käyneet orgioissa. Pari kertoo osallistuvansa illanviettoihin yleensä Helsingissä, välillä Himoksella ja joskus pienissä piireissä myös kotipaikkakunnallaan. Tapahtumat ovat 20–30 hengen yksityistilaisuuksia, joista etsitään uutta seksiseuraa.

Sami ja Meiju eivät varsinaisesti vaihda pareja, vaan he harrastavat seksiä muiden swingaajien kanssa samassa tilassa ja ovat tilanteessa yhdessä nähden toisensa.

– Tilanne lähtee milloin mitenkin. Paljussa on helppo pikku hiljaa livahtaa eteenpäin yhteisestä suostumuksesta, Meiju kuvailee podcastissa esimerkiksi swingers-mökkibileitä.

Pari kertoo, että ensimmäinen kerta jännitti molempia. Ahdistusta aiheutti, jos vastaan tulisikin tuttuja, ja joutuisi jollain tapaa ”menettämään kasvonsa”.

Kaikki meni kuitenkin hyvin, ja vastaan on vuosien aikana tullut myös tuttuja. Pari kertoo, että tuttujen kesken harrastuksesta on tullut ikään kuin sisäpiirivitsi.

– Ensimmäiset sekunnit ovat hämmennystä, että hei vaan teillekin, Meiju toteaa lisäten, että lopulta kaikki ovat juhlissa samalla asialla, jolloin häpeä väistyy.

Avoimuus seksin suhteen alkoi parin mukaan heti parisuhteen alussa. Pari tapasi aikoinaan baarissa, josta Samin mukaan Meiju raahasi hänet hotellihuoneeseensa kyselemättä.

– Suhteen alussa puhuimme heti toistemme fantasioista. Puolen vuoden jälkeen yhtenä baariehtoona ajattelin joukkuekaverin kanssa, että kokeillaan, haluaako rouva oikeasti vai olivatko ne vain puheita. Kyllä se mukaan lähti, Sami kertoo viitaten yhteisseksiin.

Tuomas Enbuske tiedustelee podcastissaan kiinnostuneena Samin ja Meijun salaisesta harrastuksesta.

Tilanteen jälkeen meni 7–8 vuotta, että pari kokeili seksin harrastamista muiden kanssa uudelleen. Välissä ehti tulla lapsia, mutta pari pysyi avarakatseisina seksuaalisuutensa suhteen.

– Viitisen vuotta takaperin asia otettiin uudestaan esiin, että olisiko tällä harrastuksella jotain annettavaa meille, Meiju toteaa podcastissa.

Pari kertoo, että toisen näkeminen harrastamassa seksiä jonkun muun kanssa on kiihottavaa ja piristää parisuhdetta.

– Pippaloiden jälkeen seuraavat kaksi viikkoa on aika villiä kotona, Sami naurahtaa.

– Vaikka emme ole mitenkään BDSM-henkisiä, niin sellainen kurinpalautus astuu yhtäkkiä voimaan, Meiju lisää.

Myös Samia innostaa nähdä oma vaimo intiimeissä tunnelmissa toisten kanssa. Meijulle swingaamisessa on tärkeää, että hän voi harrastaa seksiä myös naisten kanssa. Molemmat haluavat tarjota kumppanilleen mahdollisuuden toteuttaa sellaisia seksuaalisia puolia, joita toinen ei voi antaa.

– Toisaalta, mitenhän sanoisin, ettei kuulosta väärältä... Rouva on leluni, lainatkaa leluani vähän aikaa, Sami kertoo podcastissa ajatuksistaan.

Yksi sääntö pariskunnalla kuitenkin on: ketään muuta kuin omaa kumppania ei saa suudella.

– Se on intiimimpää ja vaatii tunteita. Muu on vain hauskanpitoa, Sami tiivistää Tuomas Enbuskelle.

Swingers-bileissä on myös tarkat säännöt, joita tulee noudattaa. Tärkeimmät säännöt liittyvät suostumukseen ja kieltämiseen.

– Ketään ei kosketa ilman lupaa, aina tarvitsee olla suostumus, Meiju toteaa yksiselitteisesti lisäten, että koskemattomuus kuuluu tavallisiin käytöstapoihin.

Bileitä koskee myös eräänlainen vaitiolovelvollisuus, jota pari kuvaile podcastissa enemmänkin luottamukseksi. He kertovat, että juhlissa käy kaikenlaisia ihmisiä päättävistä viranhaltijoista korkeakoulutettuihin tai vaikka hoitoalaan.

– Vaitiolo on toivottua. Joku sitä silloin tällöin rikkoo, mutta jos rikkoo, niin aika vaikea on päästä seuraaviin bileisiin, Sami lisää.

Ulospäin swingaus-harrastus ei parin mukaan näy mitenkään, mutta heitä kaikkia sitoo samanhenkisyys. Pari on saanut harrastuksesta myös läheisiä ystäviä.

Mustasukkaisuudelta ei voida kuitenkaan välttyä. Erityisesti Meiju kokee välillä vahvaa mustasukkaisuutta miestään kohtaan.

– Vaikka koen olevani hyvällä itseluottamuksella ja itsetunnolla varustettu, mutta jos mustasukkaisuutta tulee, niin järjestäen se tulee minun puoleltani. Jos vastapuolella on nainen, joka on treenannut ja hänellä on suuret ja kauniimman muotoiset rinnat omasta mielestäni, otan osumaa helposti, Meiju kertoo.

Myös Sami vertailee itseään muihin, mutta hän kokee vertailun positiivisempana, sillä Sami haluaa tarjota vaimolleen parempia miehiä kuin mitä itse kokee olevansa.

– Jos on oikein timmi ylävartalo, hieno sixpack tai iso varustus, niin ne on sellaisia, mitä minulla ei ole. Haluan, että hän saa kokea ne silti, Sami kertoo.

Meiju ja Sami kertovat yksimielisesti, että parinvaihto tai orgiat eivät ole ratkaisu onnettoman parisuhteen pelastamiseksi. Harrastus on toimiva vain sataprosenttisella luottamuksella ja hyvinvoivalla suhteella.

– Jos on ongelmia, älä tee lasta tai ala swingailemaan. Ne eivät ole ratkaisuja vaan saattaa viedä päinvastaiseen suuntaan.

Parin mielestä toisten kanssa seksin harrastaminen ja orgioissa käyminen on rikastuttanut heidän parisuhdettaan ja tuonut lisämaustetta. He toteavat podcastissa, että myös monogamisuus eli täydellinen yksiavioisuuskin onnistuu, mutta niin kauan kuin he haluavat harrastaa swingailua, he tekevät sitä.