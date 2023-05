IL: Sampo Kaulanen osti 3 miljoonan kattohuoneiston Leviltä – haluaa kestitä maailmantähtiä

Entinen kyläkauppias Sampo Kaulanen on ryhtynyt asuntosijoittajaksi.

Legendaarisen Jounin kaupan myynyt yrittäjä Sampo Kaulanen on ryhtynyt asuntosijoittajaksi. Hän on kertonut sosiaalisessa mediassa ostaneensa sijoitusasuntoja eri puolelta Suomea.

Kaulanen kertoo Iltalehdelle ostaneensa viimeisimpänä kolmen miljoonan euron kattohuoneiston Leviltä. Hän kertoo lehdelle haluavansa luoda luksusmajoitusbisneksen.

– Minulla on ollut syntymästä saakka haaveena Hollywood-tähteys. Olen ihannoinut sitä glamour-meininkiä. Olisi hauskaa päästä tarjoamaan tähdille täällä luksusta ja samalla saada nähdä, millaista se heidän hässäkkänsä on, Kaulanen perustelee.

Kaulasella on myös toinen kohde Levillä. Hän on julkaissut kuvia näyttävästä 120-neliöisestä Villa Michele -lomakohteesta, joka on aivan Levin rinteiden tuntumassa.

– Lähti lehmän nahka matto. Seinälle lyyraa soittava Michele. Kyllä se siittä. Perjantaina tutustumaan työmaalle ja katteleen miten homma edistyy, Kaulanen kertoi Instagramissa projektistaan.

Kaulanen on ostanut myös kaksi sijoitusasuntoa Vantaalta sekä kaksi asuntoa Nokialta. Yrittäjä on innoissaan uudesta projektistaan.

– No nyt on henkilökohtaisesti iloinen ja jännittynyt fiilis! Tekasin ensimmäiset vakituisen asumisen sijoitusasuntokaupat! Diili Suomen asuntoneuvojien kautta! Salkkuun lipesi pari asuntoa Vantaalta ja pari Nokialta! Kaulanen kirjoitti Instagramissa torstaina.

– Positiivinen viba! Jäämme seuraamaan miten tämä toimii!

Huhtikuussa Kaulanen kertoi Ilta-Sanomille aikovansa ottaa rennosti kaupan myynnin jälkeen.

– Mie yritän olla tekemättä mitään. Hyvä kun on aamulenkillä käynyt, niin on joutunut koko ajan keskittymään siihen, etten keksisi jotain uutta. [Vaimo] Minttukin on vaan, että ota nyt iisisti niiden ideoiden kanssa, hän kertoi naurahtaen.

– Tilasin itselleni traktorin ja klapikoneen. Traktori tulee ensi kuussa. Mie menen sillä meidän hevostilalle ajelemaan hevosen paskaa! Se on lähiajan suunnitelma.

KESKO osti Jounin Kaupan rakennukset ja tontit 19 miljoonalla eurolla, kertoi Kiinteistö-uutiset.

Jounin kauppa sai uudet omistajat 1. toukokuuta 2023.