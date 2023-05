Amerikkalaisoikeuden päätöksen mukaan laulaja-lauluntekijä Ed Sheeran ei ollut kopioinut hittikappalettaan.

Sheeran oli joutunut oikeuden eteen Yhdysvalloissa. Syynä on väite, että menestynyt laulaja olisi kopioinut hittikappaleensa.

Syytteen mukaan Sheeranin vuoden 2014 hittikappale Thinking Out Loud olisi kopioitu Marvin Gayen 1973 julkaistusta Let’s Get It On -kappaleesta.

Valamiehistö kuitenkin päätti torstaina, ettei kyseessä ollut tekijänoikeus­rikkomus. Päätöksen mukaan Let’s Get It On -kappaleen tekijän Ed Townsendin perikunta ei kyennyt osoittamaan, että Sheeranin biisi rikkoisi tekijänoikeuksia.

Kiistaa oli puitu jo vuodesta 2017 lähtien.

Oikeuden edessä todistanut Sheeran kiisti tekijänoikeus­rikkomuksen.

– Koen syytöksen loukkaavana, koska olen omistanut koko elämäni esiintyjänä ja lauluntekijänä ja nyt sitä yritetään vähätellä, sanoi Sheeran.

Kyseessä ei ollut ensimmäinen kerta, kun Sheerania syytettiin kopioimisesta. Aiemmin Shape Of You -kappaleen tiimoilta käydyssä oikeudenkäynnissä Sheeranin ei kuitenkaan katsottu syyllistyneen plagiointiin.

Brittimuusikko on esiintynyt Suomessa vuosina 2019 ja 2022.