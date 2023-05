Haluatko miljonääriksi? -kisaajalla poikkeuksellinen syy tavoitella jättipottia – Antti Holmakin innostuu

Haluatko miljonääriksi? -kisaaja lähtisi voittorahoilla Espanjaan erikoisiin MM-kisoihin.

Haluatko miljonääriksi? -kisassa hot seatille istuu torstaina helsinkiläinen Susan Heikkinen, jolla on erikoinen syy tavoitella jättipottia.

– Olen aika kilpailuhenkinen ihminen ja mielestäni hyvä tekemään palapelejä. Kyselin Instagramissa kavereilta, haluaisiko joku haastaa mut palapelin nopeuskasaamisessa.

– Nopeudessa? Okei! juontaja Antti Holma innostuu.

Susan kertoo, että kaveriporukka on järjestänyt neljä nopeuskasauskisaa.

– Onko tää sun keksimä laji vai harrastetaanko tätä muutenkin? Antti Holma utelee.

– Ei oo! Ensin aattelin, että varmasti on mun keksimä, mutta sitten selvisi, että tästä järjestetään muun muassa maailmanmestaruuskisoja. Nyt on kova treeni päällä, Susan ilmoittaa.

Antti kysyy, tähtääkö Susan Miltsin mahdollisen voittopotin myötä MM-kisoihin.

– Joo, jos – tai no, varmaan menen vaikka ei rahaa tulisikaan! Kisat on Espanjassa, se on varmaan muutenkin kiva paikka.

– Ensin voitat tän ja sitten sen, Holma myhäilee.

– Se ois hyvä pläni.

