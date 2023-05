Huhut kuumina: Taylor Swiftillä uusi rakas vain viikkoja eron jälkeen

Taylor Swift on siirtynyt eteenpäin edellisestä kuuden vuoden suhteestaan.

Popin megatähti Taylor Swift , 33, on siirtynyt uuteen suhteeseen vain pari viikkoa sen jälkeen kun hänen kerrottiin eronneen näyttelijä Joe Alwynistä, 32, kertoo Daily Mail.

Taylorin uuden rakkaan huhutaan olevan The 1975 -yhtyeestä tuttu brittirokkari Matty Healy, 34. He ovat tavanneet ensimmäistä kertaa jo vuonna 2014, ja nyt heidän pitkäaikainen ystävyyssuhde on väitteiden mukaan muuttunut romanssiksi.

Swift ja Alwyn vahvistivat eronsa People-lehdelle huhtikuun alussa. He ehtivät seurustella kuusi vuotta.

Taylor Swift ja ex-rakas Joe Alwyn kertoivat eron syyksi uraerot.

Nopeasta vaihdosta huolimatta Taylorin kerrotaan olevan ”hullun rakastunut” Healyyn.

– On vielä super-aikaista, mutta se tuntuu oikealta. He seurustelivat ensimmäisen kerran, hyvin lyhyesti, melkein kymmenen vuotta sitten, mutta ajoitus ei vain toiminut, sisäpiirin lähde kertoo Daily Mailissa.

Sisäpiirin lähde vakuutti, että poptähden suhteissa ei ole ollut päällekkäisyyksiä, ja, että Taylor ja Joe olisivat eronneet jo helmikuussa.

Taylor Swift on tällä hetkellä Yhdysvalloissa The Eras- kiertueellaan, kun taas The 1975 on At Their Very Best -konserttikiertueellaan. Daily Mailin lähteen mukaan pari on pitänyt tiiviisti yhteyttä viestein ja FaceTimen välityksellä.

– Kahtena kansainvälisenä megatähtenä he ymmärtävät toistensa työn aiheuttamat paineet paremmin kuin kukaan muu. He ovat molemmat valtavan ylpeitä tästä suhteesta. Ja toisin kuin Taylorin edellisessä suhteessa, joka pidettiin tarkoituksella poissa parrasvaloista, he eivät halua piilotella tätä, lähde lisäsi.

Lähteen mukaan Swift on kertonut kavereilleen, että uusi rakas lentää viikonloppuna Nashvilleen tukemaan poptähteä kiertueellaan.

Viimeisimmän suhteensa lisäksi Taylor Swift tunnetaan muun muassa seurustelustaan Harry Stylesin, Calvin Harrisin ja Tom Hiddlestonin kanssa.