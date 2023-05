Jon Bon Jovilla on selvä mielipide Jake-poikansa kihlatusta Millie Bobby Brownista.

Rokkitähti Jon Bon Jovi ei paheksu poikansa kihloja.

Bon Jovin neljästä lapsesta toiseksi nuorin, 20-vuotias Jake Bongiovi, kihlautui hiljattain naisystävänsä Millie Bobby Brownin, 19, kanssa. Julkisuudessa ihmetystä on herättänyt kihlaparin nykypäivän mittapuulla nuori ikä, mutta Bon Jovi ei ole tästä moksiskaan.

Andy Cohenin radio-ohjelmassa vieraillessaan rokkari paljasti, että Jake ei suinkaan ole perheen ainoa alttarille asteleva, vaan myös hänen kaksi vanhempaa sisarustaan ovat samalla tiellä. Kun juontaja tiedusteli Bon Jovilta, onko hän isänä huolissaan, kertoi 61-vuotias muusikko tukevansa poikansa ratkaisua.

– Neuvoni on se, että yhdessä kasvaminen on viisasta. Olen sitä mieltä, että kaikki lapseni ovat löytäneet sellaiset ihmiset, joiden kanssa he voivat mielestään kasvaa yhdessä ja me pidämme heistä kaikista, Bon Jovi toteaa.

Jake Bongiovi ja Millie Bobby Brown ovat kihloissa.

Juurikin Brownille hänellä oli vielä erikseen kehuja.

– Millie on ihana. Hänen koko perheensä on mahtava. Jake on erittäin, erittäin onnellinen.

Bon Jovi itse tutustui myös vaimoonsa Dorotheaan jo nuorena. He tapasivat lukioikäisinä ja menivät naimisiin vuonna 1989, jolloin Bon Jovi oli 27-vuotias.

Jon Bon Jovi ja Dorothea Hurley ovat pitäneet yhtä yli kolme vuosikymmentä.

Bongiovi ja Brown alkoivat seurustella vuonna 2021. Ensimmäisen kerran he astelivat yhdessä julkisuuteen Bafta-gaalassa keväällä 2022.

Pariskunnasta Brown on tunnetumpi osapuoli. Hänet tunnetaan ennen kaikkea Stranger Things -sarjasta, mutta hänet on nähty lisäksi ohjelmissa Greyn anatomia, Moderni perhe ja NCIS rikostutkijat.