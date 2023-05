Kommentti: Ruotsi teki ylimielisen virheen ja varma viisuvoitto alkaa rusentua kuin karkkirasia

Ikinä ei Suomi ole saanut laskeutua alkavaan viisuviikkoon näin kovana ennakkosuosikkina, samalla kun Ruotsin haaveet uhkaavat litistyä minikokoiseen leivänpaahtimeen kirjoittaa IS:n sometuottaja Sanna-Leena Santapakka. Ja jopa IS:n paatunein viisukyynikko Tatu Onkalo alkaa uskoa Käärijän ihmeeseen.

UMK-finaalin jälkeen suomalaiset olivat häkellyttävän tilanteen edessä. Käärijän valinnan jälkeen Suomi ampaisi ennusteissa ja vedonlyöntitilastoissa kohti kärkeä euroviisujen voittajaveikkauksissa. Finland, zero poäng -viestiin yleensä tottuneet viisufanit alkoivat hamstrata pottatukkaperuukkeja ja vihreää kangasta.

Ja sitten tuli Ruotsin Melodifestivalen ja areenalle kärrättiin viisujen ehdoton kuningatar Loreen. Ihonvärisessä puvussaan ja kotkankynsissään hän lauloi mykistävissä lavasteissa kahden jättiläisscreenin välissä kiemurrellen itsensä voittoon ja tilastojen kirkkaaseen kärkeen.

”Ruotsin viisukarsinnat olivat kuivat kuin käntty, kunnes supersankari-Loreen herätettiin syväjäästä pelastamaan tilanne”, IS kirjoitti tuoreeltaan ja hampaiden kiristely lahden tällä puolen oli selvää. Mikä tuuri niillä perhanan hannuhanhilla on, että Loreen oli saanut leivottua mukiinmenevän biisin ja tajunnan räjäyttävän lavashow’n juuri silloin, kun Suomellakin olisi ollut joku voittomahdollisuus?

Sitten Euroviisujen huippumaasta alkoi kiiriä ruotsalaisia huolestuttavia ja suomalaisia ilahduttavia uutisia. Loreenin jättiläissarkofagi oli liian iso Liverpoolin. Lavarakennelma ei pystyisi kannattelemaan Ruotsin leivänpaahdinta, jotain muuta oli keksittävä.

Ei ole tiedossa tehtiinkö tässä väliajalla Ruotsissa mitään vaihtoehtoisia suunnitelmia, vai iskikö maalle vauhtisokeus. Delegaatio päätti ylimielisesti pitäytyä suunnitelmassa ja kärrätä Loreenin paninipressi myös Liverpoolin lavalle, tällä kertaa vain miniatyyrisolariumina.

Maanantaina julkaistiin viisujen virallisilla tileillä ensimmäiset väläykset lavaharjoituksista. Loreenin video erottui muista sillä, että siinä oli vähemmän videota ja enemmän valokuvia.

Muiden esityksissä ei oltu valokuvia käytetty ollenkaan, vaan julki päästettiin raakaa videota. Twitterissä jo huhuttiin, että Ruotsin SVT oli niin pöyristynyt siitä, miltä Loreenin minivohvelirauta näytti Liverpoolissa, että euroviisuille ei annettu lupaa julkaista videota ilman mielikuvaa ehostavia valokuvia.

Tältä Ruotsin dramaattinen valolaatikko näyttää Liverpoolissa.

Lisää lunta Avicii-areenaa jo ensi kevääksi siivoavien ruotsalaisten tupaan tuiskusi keskiviikkona, kun Youtubessa julkaistiin ensimmäiset 30 sekunnin pätkät monikameraharjoituksista. Näissä klipeissä nähtiin ensimmäistä kertaa se, miltä esitykset näyttävät tv-ruudulla ja voi voi. Loreenin Melodifestivalenissa vaikuttanut jyhkeä sarkofagi oli kutistunut karkkirasiaksi, jonka päällä artisti ei selkeästi kunnolla pystynyt eläytymään, koska pelko alas mätkähtämisestä oli koko ajan läsnä.

Etenkin, kun Loreenin tähti singahti heti korkeuksiin ja on pysynyt siellä, ja nyt kun hän tulee Liverpooliin vähän köyhemmillä eväillä millä astui alun perin esiin, on pettymys ehkä päällimmäinen tunne. Käärijä on koko ajan ollut tietenkin mahtava, mutta skeptisyys on silti vallannut mielen ja on pitänyt ajatella, että sieltä se Loreen tulee kuitenkin. Mutta mitä enemmän katsoo kuvia Liverpoolista, sitä enemmän alkaa tuntua että nyt taidetaan olla väärässä.

Keskustelupalvelu Jodelissa naureskeltiin, että ero on samanlainen, kuin kaksi huippumodernia led-televisiota olisi vaihdettu 90-luvun kuvaputkitöllöihin. Toki kenellekään, joka on käynyt Englannissa ja joutunut paikallisen ”teknologian” kanssa asioimaan, ei tule yllätyksenä tämä muutos.

Kuvaavaa on ehkä se, että Loreenia koko ajan kannustanut Suomen Käärijä oli tehnyt ennen Liverpooliin lähtöään Ylen studioilla kopion Loreenin esityksestä, jossa hän kiemurtelee kahden eurolavan välissä. Kokoero eurolavan ja Loreenin Liverpoolin kärräämän minileivänpaahtimen välillä ei loppujen lopuksi ole mikään suurensuuri.

Mitä Suomelle sitten tässä välillä on käynyt? Ennen UMK-finaalia oli ilmoilla vielä pelko, että Yle ehtii show’n munaamalla vielä romuttaa Käärijän mahdollisuudet. Näin ei onneksi käynyt, vaan jo UMK:n show oli täyttä Käärijää.

Liverpooliin on viety peruselementeiltään sama show, mutta samalla kun Ruotsi on typistänyt omaa esitystään, Suomi on vääntänyt mittarit kaakkoon. Show’hun on lisätty mm. nerokas varjo-Käärijä, pyroja ja valoefektejä. It’s crazy, it’s party. Näinhän sen pitäisi viisuissa mennäkin, että on jotakin mitä odottaa, eikä niin, että esitystä katsellessa onkin pettynyt, ettei se näytä samalta mitä videolla.

Somen reaktiot Käärijän Liverpoolin esitykseen sekä Loreenin lässähtäneeseen karkkirasiaan ovat selvät. Finland-Winland trendaa kovasti kautta linjan ja etenkin nuorisosomessa TikTokissa Käärijää fanitetaan ahkerasti.

Loreenia toki myös kannustetaan paikka paikoin intohimolla, mutta varovaisen pelokkaita puheenvuoroja pursuaa koko ajan, enemmän ja enemmän.

Ehkä vuorossa onkin Finland deuze points ja viisut 2024 Tampereella?