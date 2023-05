Jamie Foxx rikkoi hiljaisuuden – mystinen sairaus pitänyt sairaalassa jo viikkoja

Näyttelijä Jamie Foxx joutui sairaalaan tuntemattomasta syystä kolme viikkoa sitten.

Hollywood-näyttelijä Jamie Foxx on julkaissut ensimmäisen lausuntonsa sen jälkeen, kun hän joutui sairaalaan lähes kolme viikkoa sitten, uutisoi Guardian. Syyksi sairaalaan joutumiselle kerrottiin ”lääketieteellinen komplikaatio”.

– Arvostan kaikkea rakkautta!!! Tunnen olevani siunattu, näyttelijä kirjoittaa Instagramissa rukouskäsien, sydämen ja kettuemojin kera.

Brittilehti Guardianin mukaan Foxxin kerrottiin sairastuneen Netflix-komedian Back in Actionin kuvauksissa Atlantassa. Foxxin tytär Corinne Foxx ilmoitti isänsä sairaalaan joutumisesta 12. huhtikuuta.

– Halusimme kertoa, että isäni Jamie Foxx sai eilen lääketieteellisen komplikaation. Onneksi nopean toiminnan ja hyvän hoidon ansiosta hän on jo toipumassa. Tiedämme, kuinka rakas hän on ja arvostamme rukouksianne. Perhe pyytää yksityisyyttä tänä aikana, Corinne kirjoitti Instagramissa.

Foxxin tarkkaa tilaa ei ole kerrottu julkisuuteen, mutta joidenkin amerikkalaislähteiden mukaan tilanne olisi ollut äärimmäisen vakava ja tähteä olisi jouduttu jopa elvyttämään.

Foxx julkaisi myös Instagram tarinan, jossa hän kiitti näyttelijä Nick Cannonia siitä, että hän tuurasi häntä Foxin Beat Shazam -peliohjelman isäntänä, jossa Foxx on toiminut tuottajana ja isäntänä vuodesta 2017 asti.

– Arvostan sinua äijäni. Nähdään pian, Foxx kirjoittaa.

Back in Action- elokuvan kuvaukset jatkuivat sijaisnäyttelijöiden kanssa, jotka paikkasivat Foxxin jäljellä olevat kohtaukset. Elokuvan kuvaukset on tiedettävästi saatu päätökseen huhtikuun lopussa.

Vuonna 2005 Jamie Foxx voitti parhaan miesnäyttelijän Oscarin roolistaan Ray Charlesina musiikkielämänkertaelokuvassa Ray. Kaksi vuotta myöhemmin hän sai oman tähtensä Hollywoodin Walk of Famelle.

Hänen viimeaikaisia ansioitaan on Netflixin kauhukomedia Day Shift ja Spider-Man: No Way Home -elokuva. Hänen äänensä kuullaan seuraavaksi koirakomediassa Strays ja hänet nähdään myös scifi-komediassa They Cloned Tyrone.