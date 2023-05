Behmin ja Miki Liukkosen erouutinen kiiri kaikkialle keskiviikkona. Pariskunta ei ole paljastanut, milloin he varsinaisesti erosivat.

Laulaja Behm tahtoi katkaista huhuilta siivet ja paljasti keskiviikkona eronneensa kihlatustaan Miki Liukkosesta.

Lue lisää: Rita Behm ja Miki Liukkonen: Ero!

Yksityiselämästään vaitonainen Behm ei halunnut kommentoida asiaa sen enempää, mutta nyt kirjailija Miki Liukkonen on tuonut oman näkemyksensä tilanteesta esiin.

Liukkonen kommentoi erouutista omassa Instagramissaan keskiviikkoiltana.

– Kuten olette kenties huomanneet Ritan storysta, olemme eronneet. Ketään en ole rakastanut niin kuin Ritaa. Rita on lahjakkain ja nerokkain ihminen jonka tunnen. Myös hemmetin hauska ja terävä kuin mikä. Kuin veitsi. Niin… sitä rakkaus on. Että kääntää veistä sydämessään. Ja Rita on ainoa ihminen, jota katson ylöspäin… Taiteilija isolla T:llä. Nero. Ero. Miten vain, Liukkonen sanailee somessa.

– Suomessa ei oikein ole juttuja jotka vaikuttaisivat minua… Ja yleensä puhun kaikesta ja liikaa, mutta nyt en halua puhua asiasta. Jos osaisin sen sanoa en kai puhuisi siitä. En kaipaa ”tsemppiviestejä”. Nyt jokaisessa sanassa lymyää syksy… ja minä puhun taivaalle, mutta taivas on tyhjä, hän jatkaa.

Koskettavan tekstin yhteydessä hän julkaisi kaksi mustavalkoista yhteiskuvaa ex-kumppaninsa kanssa. Voit katsoa kuvat tästä.

Vaikka Liukkonen ei kaivannut tsemppiviestejä, kuvien kommenttikenttä täyttyi nopeasti erilaisista myötätunnonosoituksista. Liukkonen jatkoi itsekin ajatuksenvirtaansa kommenttien puolella.

– Ritan musiikki tulee jäämään historiaan. Rita saveltää, sovittaa ja vi**u tuottaa musiikkinsa itse. Uskomatonta. Tuollaisia lahjakkuuksia syntyy kerran 54 vuodessa. Meidän lapsesta olisi tullut mielisairas shakkinero. Rita jää historiaan musikaalisena taiteilijanerona. Minä jään historiaan eleganttina nurisijana, Liukkonen kuittaa.

Behm ja Liukkonen kihlautuivat noin vuosi sitten.

PARISKUNTA oli kihloissa. Liukkonen vahvisti asian Ylen Puoli seitsemän -ohjelmassa viime toukokuussa. Juontajat Mikko Kekäläinen ja Ella Kanninen onnittelivat Liukkosta suorassa lähetyksessä.

– Onneksi olkoon tästä ihanasta kihlausuutisesta. Onko hyvä fiilis? Kekäläinen tiedusteli.

– No on, tuskin kenelläkään kihlauksesta on hirveän surullinen fiilis. Kiva juttu. Jee! Liukkonen muotoili vastaukseksi.

Tammikuussa Behm kertoi Aki Linnanahteen podcastissa parin asuvan erillään.

– Meillä on omat asunnot. Voin kertoa, että me asuttiin yhdessä kyllä tässä, mutta nyt asutaan sitten erillään, Behm sanoi, muttei tarkentanut, miksi he päätyivät muuttamaan omiin asuntoihinsa.

Lue lisää: Aki Linnanahde utelee Rita Behmin kotiasioita – Behm paljastaa, ettei yhdessä asumisesta tullut mitään

Behm on yksi Suomen valovoimaisimmista artisteista.

LAULAJA Rita Behm on yksi tämän hetken suosituimmista artisteista. Kappaleistaan Hei rakas ja Frida tunnettu laulaja-lauluntekijä nousi lähes täydestä tuntemattomuudesta kotimaisten hittilistojen valtiaaksi. Hän kahmaisi vuoden 2021 Emma-gaalassa seitsemän Emma-pystiä.

Miki Liukkonen on kirjailija, runoilija ja muusikko, jonka yli tuhatsivuinen Elämä: Esipuhe oli yksi viime syksyn puhutuimmista kirjauutuuksista. Liukkosen romaani O ilmestyi vuonna 2017 ja oli Finlandia-palkintoehdokkaana.