Rita Behm ja Miki Liukkonen: Ero!

Rita Behm ilmoitti erosta Instagramissa.

Laulaja Rita Behm ja kirjailija Miki Liukkonen ovat eronneet. Behm kertoo asiasta Instagramin tarinat-osiossa.

– En yleensä jaa yksityiselämäni asioita, enkä jatkossakaan toimi niin. Haluan kuitenkin lopettaa turhat spekulaatiot ja kertoa, että olemme eronneet Mikin kanssa kuluneen kevään aikana, Behm kirjoittaa.

– Erot ovat aina vaikeita ja surullisia, kuten kaikki varmasti tietävät, joten pyydän rauhaa tähän asiaan, hän jatkaa.

Yksityiselämästään vaitonainen muusikko ei halua kommentoida eroa enempää.

Pariskunta oli kihloissa. Liukkonen vahvisti asian Ylen Puoli seitsemän -ohjelmassa viime toukokuussa. Juontajat Mikko Kekäläinen ja Ella Kanninen onnittelivat Liukkosta suorassa lähetyksessä.

– Onneksi olkoon tästä ihanasta kihlausuutisesta. Onko hyvä fiilis? Kekäläinen tiedusteli.

– No on, tuskin kenelläkään kihlauksesta on hirveän surullinen fiilis. Kiva juttu. Jee! Liukkonen muotoili vastaukseksi.

Behm kertoi Aki Linnanahteen podcastissa tammikuussa parin asuvan erillään. Hänen mukaansa he kuitenkin asuivat jonkin aikaa yhdessä.

– Meillä on omat asunnot. Voin kertoa, että me asuttiin yhdessä kyllä tässä, mutta nyt asutaan sitten erillään, Behm sanoi, muttei tarkentanut, miksi he päätyivät muuttamaan omiin asuntoihinsa.

Parin yhteinen aika pyöri pitkälti taiteen ja urheilun ympärillä.

– Me katsotaan taidetta, katsotaan elokuvia. Käydään kävelyillä, me molemmathan urheillaan tosi paljon. Me käydään salilla ja mä tykkään juosta. Mikistähän tuli hirveen skrode mies. Kun hän omistautuu, niin hän omistautuu ja yhtäkkiä hän onkin lihaskimppu, Behm paljasti.

– Ikävä ylläpitää stereotypiaa, mutta me ei katota telkkaria, meillä ei oo ees telkkaria.

Rita Behm on yksi tämän hetken suosituimmista artisteista.

Linnanahde kysyi, mitä kautta pari alunperin tapasi toisensa. Behmin mukaan Liukkosen piti haastatella häntä, mutta hän kieltäytyi vedoten siihen, ettei häneltä ollut tulossa sillä hetkellä uutta musiikkia, eikä hänellä näin ollut omasta mielestään mitään kerrottavaa.

Behmin mukaan Liukkonen yritti pitkään saada haastattelua järjestymään, ja lopulta he sopivat tapaamisen.

– Sovittiin, että käydään kahvilla ja jutellaan, ei tarvii tehdä haastista.

– Mun käsittääkseni hän rakastui heti, tai näin hän on ainakin kertonut. Mä oon hitaammin sulava, oon sit tässä pikkuhiljaa oppinut. En tiedä mitä siinä sit kävi. Nyt me ollaan tässä, Behm kuvaili.

Liukkonen puolestaan kertoi IS:n haastattelussa joulukuussa 2021 suhteestaan Behmiin.

– Seiskassa on ollut varmaan 11 juttua minusta ja tyttöystävästäni viimeisen kahden viikon aikana. Se jahtaaminen alkaa jo turhauttamaan, Liukkonen kertoi haastattelussa huokaillen.

Miki Liukkonen kuvattuna kotonaan Alppilassa.

LAULAJA Rita Behm on yksi tämän hetken suosituimmista artisteista. Kappaleistaan Hei rakas ja Frida tunnettu laulaja-lauluntekijä nousi lähes täydestä tuntemattomuudesta kotimaisten hittilistojen valtiaaksi. Hän kahmaisi vuoden 2021 Emma-gaalassa seitsemän Emma-pystiä.

Miki Liukkonen on kirjailija, runoilija ja muusikko, jonka yli tuhatsivuinen Elämä: Esipuhe oli yksi viime syksyn puhutuimmista kirjauutuuksista. Liukkosen romaani O ilmestyi vuonna 2017 ja oli Finlandia-palkintoehdokkaana.