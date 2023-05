Tässä ovat uudet Au pairit -sarjan tähdet! Uimavalvoja Emilia, 21, ei peittele todellista mielipidettään lapsista

Au pairit matkaavat sarjan 10. kaudella Etelä-Afrikkaan.

Ylen suositun Au pairit -sarjan kymmenennellä kaudella Aada, Emilia, Emmi-Lotta ja Sebastian matkustavat ainutlaatuisia kokemuksia tarjoavaan Etelä-Afrikkaan.

Nelikon isäntäperheet asuvat loputtomista hiekkarannoistaan ja monipuolisesta luonnostaan tunnetulla Garden Routen alueella. Kauniiden maisemien ja eksoottisten eläinten lisäksi luvassa on kuitenkin myös kulttuurishokkeja, joihin kukin au paireista kompastuu tahollaan.

Emmi-Lotta, 23, Kuopio

Emmi-Lotta on eronnut hiljattain.

Emmi-Lotta on 23-vuotias menevä ja kupliva kuopiolainen sinkku. Jalkapallon parissa kasvanut nainen on äskettäin luopunut paitsi rakkaasta harrastuksestaan, myös parisuhteesta. Herkkä ja empaattinen Emppu lähtee au pairiksi siinä toivossa, että löytäisi selkeyttä elämäänsä ja samalla näkisi maailmaa. Aiempaa kokemusta lastenhoidosta hänellä ei ole.

Van den Heeverin perhe asuu sähköaidoin eristetyllä rikkaiden luksusalueella. Jaco-isän ja Ellenore-äidin lisäksi perheeseen kuuluvat 11- ja 8-vuotiaat pojat Levi ja Noah sekä 6-vuotias adoptiotytär Suné. Syntymästään kuuro Suné pääsi uudessa perheessään leikkaukseen, jossa asennettujen implanttien ansiosta hän opettelee nyt puhumaan ja kuulemaan. Perheen lapset ovat tottuneet saamaan sen minkä haluavat. Miten vapaa-ajan elämyksiä janoava Emmi-Lotta viihtyy perheessä, jossa on vaativa ilmapiiri eikä omaa aikaa juuri jää?

Sebastian, 21, Oulu

Sebastian haaveilee opettajan ammatista.

21-vuotias Sebastian on paljasjalkainen stadilainen sinkku, joka muutti Ouluun yliopisto-opintojen perässä. Opettajaksi tähtäävä fuksi lähtee au pairiksi saadakseen kokemusta lasten kanssa työskentelystä. Samalla hän toivoo kasvavansa joka viikonloppu bilettävästä teinistä vastuullisemmaksi aikuiseksi, joka asettaa omat rajansa. Suomeen jää ikävöimään erityisesti mummi, sillä Sebbe on omien sanojensa mukaan ”mummin poika”.

Sebbe pitää Oulua landena, mutta Etelä-Afrikassa käsitys maaseudusta saa uudet ulottuvuudet. Isä Marius ja äiti Belinda asuvat kaukana kaikesta neljän tyttärensä, yhden poikansa ja lukemattomien maatilan eläinten kanssa. Nuorin lapsi, 7-vuotias Alisha, opiskelee kotikoulussa Raamatun sanomaa. Miten liberaaleja arvoja vaaliva Sebastian sopeutuu perheeseen, jonka elämäntapa on kuin tuulahdus 1950-luvun konservatiivisesta Amerikasta? Entä miten perhe reagoi räväkkään ja suorasanaiseen au pairiin, joka ilmoittaa heti ensikohtaamisella olevansa homo ja kysyy, onko se perheelle ongelma?

Emilia, 21, Turku

Emilia lähtee au pairiksi, jota ei lastenhoito erityisesti kiinnosta.

Emilia on 21-vuotias turkulainen uimavalvoja, joka ei rakasta lapsia. Hän lähteekin au pairiksi ensisijaisesti kaiken muun kuin lastenhoidon vuoksi. Rohkea ja spontaani Emilia kertoo keräilevänsä kokemuksia ja lähtee mukaan kaikkeen, mitä ei ole ennen tehnyt. Au pairiksi hakiessaan hän vietti vielä sinkkuelämää, eikä mikään pitänyt naista kiinni Suomessa. Mutta vain hetki ennen reissua hän löytääkin elämänsä rakkauden. Kestääkö kuherruskuukausi ikuisuudelta tuntuvan välimatkan? Entinen kilpauimari on elementissään vedessä ja aikoo hyödyntää Etelä-Afrikan upeat rannat joka-aamuisella uintireissulla. Se, miten suunnitelma toteutetaan lapsiarjen keskellä, ei Emiliaa etukäteen huoleta. Hän jännittää sitä, että saattaa ärsyyntyä lapsiin helposti, jos he ovat vilkkaita tai heitä on monta.

Emilian isäntäperhe Rodrigues asuu Plettenberg Bayn golf-resortin hulppeissa maisemissa. Äiti Estelle on arkkitehti ja isä Nuno konsultti. Perheen vanhin lapsi on 10-vuotias tytär Chloe, jolla on kolme rasavilliä pikkuveljeä: 7-vuotias Ben, 5-vuotias Nuni ja 3-vuotias Luca. Miten Emilia pärjää perheessä, jonka vanhemmat arvelevat au pairin joko rakastavan perheen vauhdikasta arkea tai sekoavan siitä?

Aada, 19, Tampere

Järjestelmällisyyttä kaipaava Aada joutuu isäntäperheessään kaaoksen keskelle.

19-vuotias Aada asuu Tampereella poikaystävänsä Jannun kanssa. Koko au pair -nelikon kuopus on samalla myös porukan kokenein lastenhoitaja. Kolmen lapsen isosisko on kasvanut huolehtivaiseksi ja tunnolliseksi laumanvartijaksi. Aada hyödyntää lukion jälkeistä välivuottaan au pair -haaveen toteuttamiseen. Hän odottaa kokemukselta eniten juuri lastenhoitoa sekä vahvistusta unelma-ammatilleen luokanopettajana. Pikkutarkka Aada tykkää suunnitella kaiken etukäteen eikä pidä viime hetken muutoksista. Ennen au pairiksi lähtöään hänellä on jo päiväkirjaan tehty check list odotuksista, joita on asettanut isäntäperheelle näitä tapaamatta. Miten käy, kun todellisuus ei istukaan ennalta hahmoteltuun palapeliin?

Anzelle ja Luke Hugil asuvat puutalossa kahden lapsen, 5-vuotiaan Lalucian ja 10-kuukautisen Saulin kanssa. Anzellen vanhin poika on juuri muuttanut pois kotoa isälleen. Luke tekee pitkää päivää puutarhurina ja huoltomiehenä. Anzelle hoitaa lapset ja kodin samalla, kun pyörittää oman kodin alakerrassa sijaitsevaa päiväkotia ja iltapäiväkerhoa. Miten järjestelmällisyyttä ja varmuutta kaipaava Aada sopeutuu perheeseen, jossa stressi ja kiire näkyvät kaaoksena? Entä saako Aada uusia näkökulmia unelma-ammattiinsa talossa olevan päiväkodin ansiosta?

Au pairit Etelä-Afrikassa Yle Areenassa keskiviikkona 17.5. klo 20.00. Yle TV2:ssa sarja nähdään 17.5. alkaen joka ilta tuplajaksoin klo 21.00.