Kuningas Charles on kulkenut pitkän tien Britannian kuninkaaksi.

Varautunut ja herkkä Charles kasvoi kuninkaaksi, mutta joutui odottamaan kruunaamistaan poikkeuksellisen kauan. Nyt hän on aloittanut monarkian uuden ajan, johon kuuluu myös vaikeita päätöksiä.

73 vuotta on pitkä aika odottaa valtaistuimelle nousua. Itse asiassa pisin, jota Britan­niassa on koskaan nähty.

Nyt 74-vuotias kuningas Charles on lähes koko elämänsä valmis­tautunut tehtävään, jonka hän viime syksynä sai viimein harteilleen: hänestä tuli Britannian kuningas äitinsä kuningatar Elisabetin kuoltua.

Takana oli myrskyisiä vuosia ja skandaaleja hovissa, ja Charlesia odotti vaikea tehtävä. Hänen piti täyttää äitinsä valtavat saappaat ja koko kansa­kunnan ”iso­vanhemman” paikka.

Samalla hänen oli myös onnis­tuttava pitämään perheensä kurissa ja poissa uusista kohuista sekä kääntää monarkian suosio nousuun.

Lauantaina Charlesin kuninkuus sai sinettinsä, kun hänet kruunattiin Westminster Abbeyn katedraalissa Lontoossa. Samalla hänen puolisostaan Camillasta tuli kuningatar – vastoin kaikkia odotuksia.

Millaiseksi kuninkaaksi ujo, arka ja omalaatuinen poika lopulta kasvoi? Entä miten avioliiton rikkojana pidetystä naisesta tuli kansan hyväksymä kuningatar?

” Hän oli poika, joka käveli yksin.

Monet Charlesin tuntevista sanomat samaa: hän ei ole hyvä näyttämään tunteitaan tai reagoimaan tunteellisiin tilanteisiin. Kirjailija Robert Jobson arvelee, että se juontaa juurensa Charlesin lapsuuteen.

Jobsonin mukaan prinssi Philip kiusasi poikaansa, ja herkkä Charles joutui ahtaalle sekä kotona että myöhemmin koulussa.

– Hänen isänsä oli miehinen mies ja koki, että Charlesin pitäisi muuttua kovemmaksi. Hän oli ankara pojalleen, Jobson sanoo My King Charles -dokumentissa.

Philip lähetti Charlesin Gordonstounin kouluun, jota myös hän oli käynyt ja jossa oli kova kuri. Charlesin entinen luokkatoveri kertoo, että prinssiä kiusattiin, mutta hän pysyi hiljaa ja salasi tunteensa.

Parin kuukauden ikäinen prinssi Charles tammikuussa 1949. Kun Charles syntyi, ei prinsessa Elizabethina tuolloin tunnettu Elisabet ollut vielä noussut Britannian hallitsijaksi.

Viisivuotias prinssi Charles ja prinssi Philip Balmoralin linnan mailla. Isän ja pojan suhde oli monimutkainen, sillä Philip piti Charlesia liian herkkänä tulevaksi kuninkaaksi.

– Hänelle oli lähes mahdotonta saada ystäviä, sillä kaikki, jotka yrittivät ystävystyä hänen kanssaan joutuivat rajusti kiusatuiksi, luokkatoveri Johnny Stonborough sanoo.

– Hän oli poika, joka käveli yksin.

Vaikka moni pitää Charlesia tunteettomana ja vetäytyvänä, on hänellä lähipiirin mukaan myös toisenlainen puoli. Kirjailija Catherien Mayerin mukaan kansalla on vääränlainen käsitys entisestä Walesin prinssistä.

– Ihmiset luulevat, että hän on vanha, kuiva keppi. On hassua, että hän on yksi tunteellisimmista ihmisistä, joita olen koskaan tavannut, Mayer sanoo.

– Walesin prinssillä on hauska puoli, jota ihmiset eivät huomaa, sanoo puolestaan ex-tyttöystävä Janet Jenkins.

Julkisuuteen asti on näkynyt myös Charlesin määrätietoisuus. Charles tunnettiin Walesin prinssinä siitä, että hän ilmaisi herkästi mielipiteensä tärkeinä pitämistään asioista – kysyttiin sitä tai ei.

Charles nauraa hörötti Saksan-vierailullaan maaliskuussa, kun hänelle tuotiin Pyhän Edvardin kruunun mallinen kakku.

Kuninkaallis­asiantuntijoiden mukaan juuri tästä ominaisuudesta voi koitua kuninkaana ongelmia. Yksi brittimonarkian kulmakivistä on sääntö, jonka mukaan kuninkaalliset eivät puutu politiikkaan. He eivät äänestä, eivätkä ilmaise mielipidettään.

Charlesille säännön noudattaminen on tuottanut vaikeuksia, sillä hän on halunnut pistää näppinsä peliin niihin asioihin, jotka ovat hänelle tärkeitä.

Vuonna 2015 Charles joutui kiusalliseen tilanteeseen, kun julkisuuteen päätyi joukko kirjeitä, jotka hän oli lähettänyt Britannian hallituksen jäsenille. ”Mustan hämähäkin muistioiksi” Charlesin koukeroisen käsialan mukaan nimetyt kirjeet sisälsivät silloisen prinssin mielipiteitä eksoottisten kalojen suojelusta ja geenimuuntelusta aina homeopaattisiin hoitoihin, jotka hän olisi väkisin halunnut mukaan osaksi terveydenhuoltoa.

Kirjeitä pidettiin sopimattomina, sillä Charles yritti vaikuttaa niissä päättäjiin hyvin suorasanaisesti.

Charles on suhtautunut aina intohimoisesti luonnonsuojeluun ja tehnyt hyväntekeväisyyttä ympäristön parissa. Vuonna 1999 hän tutki pingviinejä Falklandinsaarilla.

Charlesin tiedetään suhtautuvan intohimoisesti muun muassa ilmaston­muutoksen torjumiseen, luonnon­suojeluun ja luomu­viljelyyn. Hän suosii kasvisruokaa ja on hyvin tarkka siitä, että hänen lautaseltaan löytyy vain luomutuotteita. Kuningas innostui luomu­tuotannosta jo 80-luvulla ja perusti jopa oman luomutilan.

Luomuruoka on Charlesille sydämen asia. Hän syö vain luomutuotannolla kasvatettua ruokaa ja on jopa perustanut oman luomutilansa.

William ja Charles Duchyn luomutilalla Cornwallissa vuonna 2004.

Prinssit William ja Harry paljastivat joitakin vuosia sitten, että Charles pakotti heidät keräämään roskia lapsena. Charles oli antanut pojilleen roskanpoimijat ja jätesäkit ja opastanut heitä noukkimaan maasta kaiken, mikä ei siihen kuulunut.

– Minua kiusattiin koulussa siitä, että keräsin roskia, Harry myönsi.

Osansa Charlesin innostuksesta luonnonsuojelua ja puhdasta elämäntyyliä kohtaan on saanut myös hänen puolisonsa. Charles ja Camilla tapasivat jo nuorina, kun Charles vietti villejä sinkkuvuosiaan.

– Hänellä oli lukuisia tyttöystäviä, mutta kukaan heistä ei vetänyt vertoja Camilla Parker Bowlesille, kirjailija Robert Jobson arvioi.

Suhde ei ottanut tuulta alleen, sillä Camilla avioitui Andrew Parker Bowlesin kanssa ja särki Charlesin sydämen. Tunteet jäivät kuitenkin kytemään, ja salasuhde lävähti kaiken kansan silmille 1990-luvulla samalla, kun Charlesin ja Dianan satumaisena pidetty liitto mureni.

Lastenhoitajana työskennellyttä Dianaa pidettiin liki täydellisenä ehdokkaana seuraavaksi kuningattareksi. Walesin prinssin ja prinsessan avioliitto oli kuitenkin kaikkea muuta kuin onnellinen.

Diana, Harry, William ja Charles yhdessä kaksi vuotta ennen Dianan kuolemaa.

Charles oli ymmärtänyt jo nuorena, että hänen tulevasta tyttöystävästään ja vaimostaan tulisi lopulta kuningatar.

– Ihmiset odottavat häneltä paljon ja hänen täytyy olla joku hyvin erityinen, Charles sanoi 20-vuotiaana tv-haastattelussa.

Tulevan kuningattaren täytyi olla puhtoinen, eikä hän voinut olla eronnut. Diana sopi määritelmään, mutta Camillasta ei ollut täyttämään kuningattaren paikkaa. Lisäksi kansa syytti häntä Dianan liiton tuhosta ja prinsessan pahasta olosta.

Dianan kuoleman jälkeen viha Camillaa kohtaan kasvoi entisestään, mutta Charles oli vakuuttunut siitä, että Camillasta tulisi hänen puolisonsa. Charles palkkasi pr-gurun, jonka tehtävänä oli saada kansa hyväksymään Camilla huolella suunnitellun kampanjan avulla.

Kuningataräiti, 4-vuotias Charles ja prinsessa Margaret kuningatar Elisabetin kruunajaisissa kesäkuussa 1953.

Pari vuotta myöhemmin Camilla ja Charles kuvattiin ensi kertaa yhdessä Lontoossa. Helmikuussa 2005 Charles kosi Camillaa ja samana keväänä he avioituivat.

Moni pani merkille, että varautuneena pidetty Charles vapautui avioliittonsa myötä. Suhteen virallistaminen tarkoitti Charlesille sitä, että hän sai viimein olla avoimesti sen ihmisen kanssa, josta oli haaveillut jo vuosia.

Myös muu perhe alkoi hyväksyä Camillan, ja kuningatar Elisabetista tuli hyvin läheinen hänen kanssaan. Samalla kansa tottui Camillaan, ja viha häntä kohtaan hälveni.

Yllätys oli silti suuri, kun Elisabet ilmoitti viimeisinä elinvuosinaan, että Camillasta tulisi virallisesti kuningatarpuoliso Charlesin noustessa kuninkaaksi.

Charles valmistautui äitinsä viimeisinä elinvuosina yhä tarkemmin tehtäväänsä kuninkaana. Samalla Elisabet pehmeni myös ajatukselle siitä, että Camilla voisi olla kuningatarpuoliso.

Aiemmin sekä kansan että kuninkaallisen perheen hyljeksimä Camilla nousi kuningatarpuolisoksi vastoin kaikkia odotuksia. Häntä on kuvailtu Charlesin elämän rakkaudeksi.

Camillaa on kuvailtu Charlesin suurimmaksi tukijaksi ja elämän rakkaudeksi. Hän on solahtanut kivuttomasti edustustehtäviin, mutta säilyttänyt samalla oman luonteensa, harrastuksensa ja elämäntapansa.

Siinä missä Charles vastaa hänelle lähetettyihin viesteihin iltamyöhään saakka, herää varhain aamulla jatkamaan töitään ja pitää lounasta ”luksuksena”, joka häiritsee työntekoa, uskotaan Camillan noudattavan omaa rytmiään ja tottumuksiaan.

Jo Charlesin ensimmäinen puolivuotinen kuninkaana on osoittanut, että hän tulee uudistamaan monarkiaa.

” Charles on hyvin suojelevainen monarkiaa kohtaan. Monarkia on kaikki kaikessa ja hän haluaa varmistaa, että se jatkuu, kuten hänen äitinsäkin teki.

Hovin sisäpiiristä on kuiskuteltu, että kuningas aikoo karsia hovin kuluja merkittävästi ja verovaroin tuettuja kuninkaallisen perheen jäseniä on jatkossa vähemmän.

Charlesin suunnitelma on ehtinyt jo herättää närää hänen perheessään, ja prinsessa Anne on ilmaissut olevansa tyytymätön veljensä päätökseen.

– Minun mielestäni se ei kuulostaa hyvältä idealta, Anne sanoi CBC Newsin haastattelussa.

Charlesin uskotaan olevan kuninkaana äitiään tiukempi myös perheenjäsentensä suhteen. Sisäpiirin mukaan Charles on suhtautunut erityisen jyrkästi etenkin seksuaali­rikosvyyhdin keskiöön joutuneen prinssi Andrew’n edesottamuksiin. Charlesin kerrotaan tehneen veljelleen selväksi, ettei tämä voi enää koskaan tehdä aktiivisesti kuninkaallisten työtä.

Prinssi Andrew oli kuningatar Elisabetin lapsista ainoa, joka ei ollut pukeutunut kuninkaallisen armeijan univormuun äitinsä hautajaisissa. Sitä saavat käyttää vain hovin aktiiviset jäsenet.

– Kun Charlesista tuli kuningas, hän toimi Andrew’n kanssa hyvin tehokkaasti ja raadollisesti, sanoo entinen hovimestari Grant Harrold My King Charles -dokumentissa.

Tuoreelta kuninkaalta vaaditaan luultavasti tiukkoja päätöksiä myös hänen nuorimman poikansa suhteen. Prinssi Harryn Varamies-elämäkerta aiheutti valtaisan kohun vuodenvaihteessa ja hän aikoo julkaista myöhemmin vielä toisen kirjan.

Harryn paljastusten epäillään johtavan siihen, että Charles joutuu lopulta päättämään, mitä hän tekee poikansa suhteen.

– Charles on hyvin suojelevainen monarkiaa kohtaan. Monarkia on kaikki kaikessa ja hän haluaa varmistaa, että se jatkuu, kuten hänen äitinsäkin teki, Harrold sanoo.

– Jos hänestä tuntuu, että hänen poikansa vaarantaa sen ja jos hän joutuu tekemään päätöksen siitä, tukeeko hän poikaansa vai monarkiaa, tukee hän monarkiaa.

Mikäli prinssi Harryn paljastukset jatkuvat, voi Charles joutua elämänsä vaikeimman päätöksen eteen.

