Vaikka kuningas Charles on yrittänyt hillitä kruunajaisten kustannuksia, timanttien, kullan ja muiden korujen kimallukselta ei voi välttyä. Kruunajaisten keskiössä kimaltelee myös liki kokonainen Afrikan tähti.

Kuningas Charles III kruunataan lauantaina Westminster Abbeyssa Lontoossa. Kruunaamisen suorittaa Canteburyn arkkipiispa, ja kuten seremonian nimikin antaa ymmärtää, kruunut ovat sen olennaisin osa.

Pyhän Edvardin kruunu

Pyhän Edvardin kruunu kuvastaa keskiaikaista kruunutyyliä, mutta sen kaaret ovat barokkityyliset.

Varsinainen kruunaaminen suoritetaan Pyhän Edvardin kruunulla. Britannian kuninkaallisia on kruunattu tämän nimisellä kruunulla 1200-luvulta asti. Nimensä kruunu on saanut Edvard Tunnustajalta. Kuningas Charlesin harventuville kutreille ei kuitenkaan paineta liki 800 vuotta vanhaa pyhäinjäännöstä, vaan nykyinen kruunu on hieman tuoreempi. Alkuperäinen keskiajalta peräisin oleva kruunu sulatettiin, kun kuningas Kaarle I menetti päänsä parlamentin lakkautettua monarkian 1649. Tasavaltalaisuus ei pitkään ollut suosiossa ja kuningas Kaarle II teetätti nykyisen Pyhän Edvardin kruunun kruunajaisiinsa 1661.

” Pyhän Edvardin kruunu on puhdasta kultaa.

Kaarle II:n jälkeen kruunulla kruunattiin vielä seuraavat hallitsijat Jaakko II ja Vilhelm III, kunnes 1700-luvulla siirryttiin käyttämään muita kruunuja. Kuningas Charlesin isoisoisä Yrjö V kaivoi Pyhän Edvardin kruunun mukaan omiin kruunajaisiinsa vuonna 1911 ja kruunua on käytetty siitä asti.

Kaarle II teetätti nykyisen Pyhän Edvardin kruunun kruunajaisiinsa 1661.

Pyhän Edvardin kruunu on puhdasta kultaa ja se painaa 2,23 kiloa. Kruunun ympärysmitta on 66 senttimetriä ja se on 30 senttimetriä korkea. Kruunussa on 444 jalokiveä ja puolijalokiveä. Näihin kuuluvat muun muassa 345 akvamariinia, 37 topaasia, 27 turmaliinia, 12 rubiinia, 7 ametistia sekä 6 safiiria.

Kruunua koristaa neljä heraldista liljaa sekä neljä ristikuviota. Näiden ylle kaartuu neljä barokkityylistä kaarta, jotka kannattelevat kullattua, maapalloa kuvastavaa palloa ja timantein koristeltua ristiä. Kruunun sisuskangas on violettia samettia ja sen alareunaa koristaa kärpännahkareunus.

Hallitsijan kruunu (Imperial State Crown)

Kuvassa ylimpänä ristin keskellä Pyhän Edvardin safiiri, sen alla Mustan prinssin rubiini ja sen alapuolella jyhkeä Cullinan II -timantti.

Kuningas Charles vaihtaa painavan ja historiallisen Pyhän Edvardin kruunun tutumpaan hallitsijan kruunuun kruunajaisten edetessä. Tämä kruunu on vuodelta 1937 ja kuningatar Elisabet käytti sitä muun muassa avatessaan vuosittain Britannian parlamentin.

” Hallitsijan kruunussa on liki 3000 jalokiveä.

Hallitsijan kruunu painaa puolet vähemmän kuin Pyhän Edvardin kruunu, noin 1,06 kiloa. Se on 31,5 senttimetriä korkea ja myös se on vuorattu violetilla sametilla ja reunustettu kärpännahalla. Hallitsijan kruunussa on liki 3000 jalokiveä ja liki 300 helmeä. On huhuttu, että kruunun keskellä roikkuvat helmet olisivat jopa kuningatar Elisabet I:n ajalta, mutta tätä ei ole pystytty todistamaan.

Kruunun jalokivien joukossa on useita kohuttuja kiviä. Säkenöivin niistä on 317 karaatin Cullinan II, joka on toiseksi suurin Afrikan tähdestä lohkottu timantti. Tämän lisäksi kruunusta löytyy Pyhän Edvardin safiiri, joka on istutettu kruunun päällä olevaan ristiin. Se on vanhin brittikuninkaallisten jalokivistä ja tarinan mukaan kivi on pyhän Edvard Tunnustajan kruunajaissormuksesta peräisin, vuodelta 1042.

Kruunun etuosassa, Cullinan II:n yläpuolella komeilee puolestaan Mustan prinssin rubiini, joka itse asiassa ei ole rubiini vaan 170 karaatin spinelli. Kivi annettiin Edvard Mustalle 1300-luvulla ja kivi on siitä asti ollut osa Britannian kruununjalokiviä. Kruunun takaosaa koristaa nykyisin Stuartien safiiri, joka siirrettiin sinne Cullinan II:n tieltä. Tämä safiiri on 104 karaatin painoinen, ja sen historia on hämärän peitossa. Mainintoja kivestä on kuitenkin jo vuodelta 1688 alkaen.

Kuningatar Maryn kruunu

Ylimpänä Cullinan III, alempana ristikuvioon istutettu Koh-i-Noor ja sen alapuolella Cullinan IV. Kruunu nähdään kuningatar Camillan päässä muokattuna, Koh-i-Noor on korvattu pienemmällä Cullinan-timantilla ja kaarista puolet on poistettu.

Myös kuningatar Camilla saa vaaleille kutreilleen kruunun. Hovi on tiedottanut, että Camillan päässä nähdään kuningatar Maryn kruunu. Kruunu nähdään muokattuna, muun muassa kohuttu ja kirotuksi huhuttu Koh-i-Noor -timantti on tempaistu sen edustasta pois ja korvattu Cullinan -timanteilla.

” Kruunu on valmistettu kullasta ja se on silattu hopealla.

Yrjö ja Mary.

Kuningatar Mary, kuningas Charlesin iso-isoäiti oli kuulu hovin aarrekammion kartuttajana ja hän rakasti koruja ja timantteja. Mary tilasi tämän kruunun miehensä, kuningas Yrjö V:n kruunajaisiin ja kuningatar maksoi kruunun itse toiveenaan, että tulevat kuningatarpuolisot käyttäisivät sitä jatkossa kaikissa kruunajaisissa. Mary käytti kruunua kuitenkin itse, kun hänen poikansa Yrjö VI kruunattiin, joten kuningataräiti Elisabet joutui teettämään niitä kruunajaisia varten oman kruununsa.

Kuningatar Maryn kruunu on Garrardin valmistama, ja ennen tulevia muutoksia se painoi 590 grammaa. Kruunu on valmistettu kullasta ja se on silattu hopealla. Se sisältää noin 2 200 timanttia. Alkuperäisesti kruunussa on kahdeksan kaarta, sekä perinteisesti päällä pallo ja ristikuvio. Kruunajaisia varten kruunusta puretaan neljä kaarta pois.

Afrikan tähti

Jyhkeä Cullinan I hallitsijan sauvassa. Timantti sai pitää maailman suurimman hiotun timantin titteliä pitkälle 90-luvulle asti. Se on nykyisin yhä maailman suurin kirkas timantti.

Suomalaisille legendaarisen lautapelin kautta varsin läheiseksi muodostunut Afrikan tähti näyttelee varsin suurta roolia kruunajaisissa. Afrikan tähdeksi voi nimittää sekä alkuperäistä, Pretoriasta Etelä-Afrikasta löytynyttä hiomatonta yli 3000 karaatin raakatimanttia, kuin myös siitä leikattua jättimäistä Cullinan I -timanttia.

Alkuperäisestä timantista lohkottiin yhdeksän erikokoista Cullinan-timanttia sekä liki sata pienempää briljanttia. Alun perin Britannian alaisuudessa ollut Transvaalin siirtomaa osti timantin ja lahjoitti sen kuningas Edvard VII:lle. Timantit hiottiin Hollannissa ja Edvardille päätyi lopulta vain kaksi suurinta palasta, hionnan tehneen yrityksen pitäessä pienimmät palaset palkkiona työstä.

Edvard VII

Myöhemmin Edvard osti itse vaimolleen kuningatar Alexandralle Cullinan VI ja VIII -timantit. Edvardin kuoltua Etelä-Afrikan hallinto osti pienemmät Cullinanit ja lahjoitti ne kuningatar Marylle, kuningas Yrjö V:n vaimolle. Kuningas Charles on perinyt kaikki yhdeksän Cullinania lopulta äidiltään, kuningatar Elisabetilta.

” Cullinan I, joka painaa 530 karaattia, on istutettu hallitsijan valtikkaan.

Cullinan-timanteista kruunajaisissa säkenöivät jalokivet yhdestä viiteen. Cullinan I, joka painaa 530 karaattia, on istutettu hallitsijan valtikkaan, jossa se lepää myös kruunajaisten aikana. Cullinan II -timantti, joka puolestaan painaa 317 karaattia, löytyy Hallitsijan kruunusta, jonka Charles painaa päähänsä kruunauksen jälkeen. Cullinan III komeilee kuningatar Camillan käyttämässä kruunajaiskruunussa, kuten myös Cullinan IV ja V -timantit.

Kuningatar Elisabet on kertonut Hollannissa vieraillessaan, että jättimäiset Cullinan III ja IV tunnetaan perhepiirissä nimillä ”Mummin hiput”, koska kuningatar Mary rakasti liki 100 karaatin ja 63 karaatin timanttien kantamista rintakorussaan.

Sormukset

Kuvassa kuningatarpuolison sormus, pienempi kuningatar Viktorialle tehty hallitsijan sormus sekä suurempi, Charlesin sormeen sujautettava hallitsijan sormus.

Canteburyn arkkipiispa sujauttaa kruunajaisten aikana Charlesin oikean käden nimettömään hallitsijan sormuksen. Tämä sormus on tehty kuningas Vilhelm IV:n kruunajaisiin vuonna 1831 ja kuningatar Viktoriaa lukuunottamatta sormus on koristanut jokaisen monarkin sormea siitä lähtien. Viktorialle jouduttiin tekemään kruunajaisiin oma sormus, sillä 18-vuotiaan kuningattaren sormet olivat liian sirot tälle sormukselle.

” Sormuksen on sanottu kuvaavan ”kuninkaallista arvokkuutta”.

Sormuksessa on safiiri, jonka päälle on muotoiltu safiireista Pyhän Yrjön risti. Tätä muodostelmaa ympäröivät timantit. Sormuksen on sanottu kuvaavan ”kuninkaallista arvokkuutta”. On myös veikkailtu, että Charles pitää vasemmassa pikkurillissään oman 175-vuotta vanhan sinettisormuksensa.

Myös kuningatar Camilla saa sormeensa sormuksen. Hänen sormuksensa on tehty Vilhelm IV:n puolisolle, kuningatar Adelaidelle. Tätä rubiinisormusta ovat pitäneet kaikki kruunatut kuningatarpuolisot Adelaidesta kuningataräiti Elisabetiin.

Rannerenkaat

Kuvassa reunoilla rannerenkaat. Charlesin jalkoihin tulee myös niin ikään Kaarle II:lle tehdyt kultaiset kannukset, joiden pitäisi kuvastaa hallitsijan ritarillisia arvoja ja ominaisuuksia.

Yksi huomaamattomimmista koristuksista saattaa olla kuninkaan ranteisiin sujautettavat kultaiset rannerenkaat. Nämä ”vilpittömyyden ja viisauden rannerenkaiksi” kutsutut korut edustavat hallitsijan ritarillisuutta ja sotajoukkojen johtamista.

” Kultaiset renkaat on emalimaalattu harpun, ruusun ja ohdakkeen kuvin.

Kuningatar Elisabet teetti omiin kruunajaisiinsa uudet rannerenkaat, mutta hovin mukaan Charles sujauttaa ranteisiinsa vanhemman rannerengasparin, edellisen Kaarle-kuninkaan Kaarle II:n kruunajaisiin vuonna 1661 tehdyt renkaat. Nämä kultaiset renkaat on emalimaalattu harpun, ruusun ja ohdakkeen kuvin ja ne on vuorattu punaisella sametilla.

Lähteet: Town and Country Magazine, Royal Collection Trust, The Guardian, Royal Family