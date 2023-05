Pate Mustajärvi avautuu syöksykierteestään tv:ssä: ”Jos sitä ei olisi tapahtunut, olisin kuollut”

Suomi soi -ohjelman ensimmäisessä jaksossa kuullaan Pate Mustajärven henkilökohtainen tarina.

Uusi musiikkiviihdeohjelma Suomi soi tuo yhteen viisi suomalaista huippuartistia, jotka esittävät koko maailman tuntemia kansainvälisiä hittejä suomeksi käännettynä ja sovitettuna. Ohjelma alkaa perjantaina 5. toukokuuta Nelosella.

Mukana on iso joukko suomalaisia musiikkimaailman tähtiä: Pate Mustajärvi, Jonna Tervomaa, Olavi Uusivirta, Mira Luoti ja Samuli Putro.

Perjantaina nähtävässä ohjelman ensimmäisessä jaksossa jokaiselta tähtiartistilta kuullaan yksi käännösbiisi. Esitysten lomassa keskustellaan musiikista, nuoruudesta ja artistien urien merkittävistä käänteistä juontaja Heikki Paasosen johdolla.

Yli 40 vuotta muusikkoelämää nähnyt Pate Mustajärvi kertoo rohkeasti syöksykierteestään 2000-luvun alussa.

– Kun se syöksykierre alkoi, et sä sitä itse huomaa. Me, mä ja mun bändi tehtiin kymmenen vuotta töitä, että kaikki Suomessa tietää keitä me ollaan. Sitten mulle tapahtui se mitä tapahtui. Se syöksykierre… Sit mentiin lataamoon, Pate kertoo.

Pate sai vakavan sairauskohtauksen keikkabussissa, joka oli matkalla kesäfestarille. Keikka peruttiin viime hetkillä ja heidän tilalleen pyydettiin esiintymään Mira Luodin ja Paula Vesalan silloinen yhtye PMMP.

– Sä lähdit ambulanssilla ja meidät pyydettiin esiintymään teidän tilalle. Ei ollut helppo paikka. Ei ollu helppoo esiintyä festarikansalle, kun ei tiedetty miten sun käy, Mira muistelee tilannetta.

– Ei sitä pidä hävetä. Jos sitä ei olisi tapahtunut, olisin kuollut, Pate summaa yhtä uransa dramaattisinta aikaa.

Mustajärvi kertoi IS:lle ohjelman mediatilaisuudessa, ettei hän ole varma aikooko hän katsoa ohjelmaa.

– Vähän hirvittää, että mitähän mä perkele oon mennyt siellä puhumaan, hän nauraa.

– Sen huomasi jossain kohtaa kuvauksia, että kamerat unohtui ihan täysin. Sanoin Heikille (Paasoselle), että kun ohjelma alkaa, hyppään moottoripyörän selkään ja soitan vasta seuraavana päivänä kavereille, että millainen se ohjelma nyt oikein oli, Mustajärvi sanoo.

Suomi soi perjantaisin 5.5. alkaen klo 20 Nelosella ja Ruudussa.