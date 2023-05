NRJ:n aamujuontaja Julianna Jokelalle kävi kiusallinen moka junassa – julkaisi julkisen anteeksipyynnön

Radiojuontaja Julianna Jokela kertoo somessa erikoisesta tilanteesta junamatkalla.

NRJ AAMU -ohjelmasta tuttu radiojuontaja Julianna Jokela joutui kiusalliseen tilanteeseen junamatkalla Tampereelta Helsinkiin.

Jokela kertoo TikTok-videolla opastaneensa samassa junassa matkustanutta tuntematonta naista juna-aikatauluissa, mutta ohjeistus ei mennyt aivan putkeen.

– Tämä on julkinen anteeksipyyntö. Ihmiselle, joka jäi Tampereen juna-asemalle koiransa kanssa niin, että kaikki tavarat jäivät junaan, Jokela kirjoitti videonsa yhteyteen.

Videolla Jokela kertoo, että hänen viereensä istunut nainen kyseli häneltä, milloin juna lähtisi Tampereen juna-asemalta liikkeelle. Jokelan mukaan nainen oli ilmeisesti lähtenyt Vaasasta matkaan ja tämä tiesi vain saapumisajan Helsinkiin.

– No, kello oli suurin piirtein jotain viittä minuuttia yli viiden. Mun lipun mukaan juna lähti 15 minuuttia yli viiden Tampereelta Helsinkiin. Hän kysyi, voisiko hän mahdollisesti käydä ulkoiluttamassa hänen koiraansa ulkopuolella. Sanoin, että kyllä hän kerkeää, tässä on vielä 10 minuuttia aikaa. No hän lähti sitten siitä, radionjuontaja muistelee.

Hetken kuluttua juna lähtikin yllättäen liikkeelle. Pian radiojuontaja tajusi itse olevansa väärässä junassa – ja että nainen oli yhä ulkona koiransa kanssa ilman hänen takkiaan ja tavaroitaan.

– En tajunnut siinä kohtaa, että tämä nainenhan on siinä ulkopuolella edelleen. Ja koska undulaatti olen, en siinä kohtaa tajunnut vielä ollenkaan, että tässä on jollakin ihmisellä tulossa vielä hyvin pitkä ilta ilman omia tavaroitaan. Kunnes sitten konduktööri tuli kysymään multa matkalippua ja selvisi, että mä olen väärässä junassa.

– Mun matkani Tampereelta Helsinkiin oli starttaamassa 15 yli viiden. Tämä juna, jossa minä olin, lähti Tampereelta kohti Helsinkiä yhdeksää yli viiden.

Jokela sai ostaa uuden junalipun, mutta ulos jääneen naisen tilanne oli hankalampi.

– Hetken kuluttua tajusin, että tätä naista ei ole hetkeen näkynyt, mutta hänen kamansa ovat edelleen siinä. Ymmärsin jossain vaiheessa, että hän ei todella ole tulossa siihen enää. Mehän päästiin junalla Helsinkiin, mutta häntä ei ollut näkynyt koko matkan aikana. Eli hän tosiaan jäi sinne Tampereen asemalle minun vuokseni, Jokela harmittelee.

– Aivan hirveetä. Toivottavasti sä näet tämän, koska mä olen maailman eniten pahoillani tästä.

Julianna Jokela juontaa NRJ:n aamuohjelmaa yhdessä Niko Saarisen kanssa. Kuvassa kaksikko Radiogaalassa 2023.

Videota on katsottu yli 400 000 kertaa, ja tarina on kerännyt useita kommentteja.

– Ihan kauheeta.

– Apua.

– Voi ei.

– Tästä lähtien ymmärrän olla hiljaa kun multa kysytään jotain, Jokela vastasi.

Radiojuontaja ei tarkentanut, milloin tilanne tapahtui, eikä hän tiedä, miten tilanne naisen osalta päättyi. Hän toivoo, että anteeksipyyntö tavoittaisi naisen.

Porilaislähtöinen Julianna Jokela aloitti NRJ:n aamujuontajana elokuussa 2022. Hän juontaa suosittua aamuohjelmaa yhdessä tosi-tv-tähti ja radiojuontaja Niko Saarisen kanssa.

Saarisen ja Jokelan juontama NRJ Aamu -ohjelma oli ehdolla vuoden radio-ohjelmaksi Radiogaalassa viime maaliskuussa.