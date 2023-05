Hiippailevat Kardashian-fanit raivostuttavat naapureita – ryhtyivät järeisiin toimiin

Kardashianin klaanin suosiman ökyalueen asukkaat ovat joutuneet tekemään entistäkin suurempia sijoituksia turvatoimiin.

Kim Kardashianin kotiseutu on ollut murtovarkaiden suosiossa.

Yli-innokkaat Kardashian-fanit ovat kylväneet kauhua Kaliforniassa.

Tarkka paikka fanien häiriköinnille on Hidden Hillsin kaupunki. Käytännössä kyseessä on julkimoiden ja upporikkaiden suosima aidattu asuinalue Los Angelesin piirikunnassa.

Hidden Hills on muun muassa Kim Kardashianin ja Kylie Jennerin kotipaikka, mutta tämä on tuonut pulmia kaupungille, kertoo TMZ. Sivuston lähteet paikallisessa poliisissa kertovat, että asuinalue on joutunut hiljattain lisäämään sekä vartijoitaan että valvontakameroita.

Tämä johtuu ennen kaikkea murroista, sillä kuten arvata saattaa, superrikkaiden asuinalue oli rikollisille otollinen kohde. Erikoisempi pulma on kuitenkin ollut myös se, että alueelle on toistuvasti pyrkinyt sekä Kardashian-faneja sekä klaanin jäseniä vainoavia henkilöitä.

Ajoittain nämä tahot ovat onnistuneet livahtamaan asuinalueen sisään, mikä puolestaan on pakottanut poliisin puuttumaan peliin. Virkavaltaa on tarvittu myös siihen, että tunkeilijat on noudettu pois jopa Kim Kardashianin kotiovelta.

TMZ:n lähteiden mukaan lisäpanostukset ökyalueen turvallisuuteen ovat toimineet.

Aiemmin Hidden Hillsissä tehtiin murtoja ”useita viikossa”, siinä missä nyt useimpina viikkoina niitä ei ole yhtäkään. Tämä on varmasti kaikille asukkaille helpotus, mutta oletettavasti ennen kaikkea Karadshianeille, sillä klaanin jäseniä on takavuosina ryöstetty useampaan otteeseen.

Esimerkiksi vuonna 2017 Kendall Jennerin kotiin iskivät murtovarkaat. Vuonna 2019 hänen siskonsa Kylien asumukseen murtauduttiin, mutta tuolloin mitään ei viety.

Tunnetuin tapaus kuitenkin lienee vuodelta 2016, kun Kim Kardashianilta vietiin Pariisissa yli 10 miljoonan dollarin arvosta koruja aseilla uhaten. Roistot olivat löytäneet somejulkkiksen sijainnin juurikin sosiaalisen median avulla.