Aftonbladet: Mikael Persbrandtilta koskettavat sanat 59-vuotiaana kuolleesta Stina Rautelinista

Mikael Persbrandt kertoo ruotsalaislehdelle jutelleensa Stina Rautelinin kanssa vastikään.

Näyttelijä Stina Rautelin menehtyi keskiviikkona 59-vuotiaana, Svenska Teatern tiedotti eilen perjantaina. Hänet muistetaan muun muassa Varustamo-tv-sarjasta ja valtavan suosituista Beck-elokuvista, joissa hän näytteli Lina Klingströmin roolia.

Lue lisää: Näyttelijä Stina Rautelin on kuollut 59-vuotiaana

Rautelinin kollega, Beck-elokuvissa Gunvald Larssonia esittänyt Mikael Persbrandt muistelee Aftonbladetissa Rautelinia koskettavasti.

– Me, joilla oli niin hauskaa Dramaten-teatterin harjoituksissa Herra Puntila ja hänen renkinsä Matti -näytelmän harjoituksissa. Me, jotka taistelimme tiemme läpi Beck-elokuvista. Me, jotka puhuimme viime viikolla. Rakas Stina, jätit meidät liian aikaisin. Lepää rauhassa, Persbrandt kirjoittaa Aftonbladetille lähettämässään sähköpostissa.

Stina Rautelin muistetaan muun muassa Varustamo-sarjasta ja Beck-elokuvista.

Myös muut Stina Rautelinin kollegat ovat ilmaisseet surunvalittelunsa. Rederiet-sarjassa Rautelinin kanssa näytellyt Ola Forssmed sanoo Expressenille olevansa hyvin surullinen rakastetun työtoverin kuolemasta.

– Muistan hänet iloisena ja hyvänä kollegana.

– Olen hyvin surullinen hänen kuolemastaan ​​ja esitän surunvalittelut hänen perheelleen ja ystävilleen.

Myös Beck-elokuvien päätähti, Martin Beckiä esittävä Peter Haber sanoo Expressinille olevansa hyvin järkyttynyt suru-uutisesta.

– Olen shokissa. Hän oli rakas ja läheinen kollega. Fantastisen lahjakas näyttelijä, Haber sanoo lehdelle.