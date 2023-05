Herttuatar Meghan palasi julkisuuteen muuttuneena – uusi look sai fanit hieraisemaan silmiään

Meghanin muuttunut tyyli sai somen kuhisemaan.

Herttuatar Meghan on pitänyt viime kuukaudet matalaa profiilia. Nyt tuore video herttuattaresta on herättänyt kummastusta.

Sussexin herttuatar Meghan on pysytellyt visusti poissa julkisuudesta viime kuukaudet. Hänen puolisonsa prinssi Harrylla riitti kiireitä alkuvuodesta Varamies-elämäkertansa tiimoilta, mutta Meghan ei osallistunut puolisonsa kanssa tv-haastatteluihin.

Nyt herttuatar Meghan on palannut julkisuuteen videolla, joka on herättänyt paljon keskustelua somessa.

Herttuatar nähtiin hänen ystävänsä valokuvaaja Misan Harrimanin Ted Talk -tilaisuuden alussa videolla. Videolla Meghan esitteli valokuvaajan yleisölle.

– Sussexin herttuatar ystävällisesti esitteli minut Ted Talkissa. Kiitos tuestasi, Meg, Harriman kirjoittaa Instagramissa.

Herttuatar Meghanin paluu parrasvaloihin kuukausien hiljaiselon jälkeen on herättänyt kiinnostusta sosiaalisessa mediassa. Monet ovat panneet merkille, että Meghanin tyyli on muuttunut sitten viime näkemän. Herttuattarella on nyt aikaisempaa hieman vaaleammat hiukset ja uusi kampaus. Somekommenteissa huomautetaan, että Meghanin tyyli vaikuttaa hieman ”laitetummalta” kuin aikaisemmin.

Daily Mailin Alison Boshoff kuvailee herttuatar Meghanin uuden tyylin huokuvan ”rikasta mutsienergiaa”.

– Poissa ovat naapurintyttömäiset pisamat ja nyt hänet on siloteltu täydelliseksi. Hurmaava huoleton hiustyyli on korvattu Gwyneth Paltrow’n tyyliä muistuttavalla piikkisuoralla kampauksella, Boshoff kirjoittaa.

Twitterissä herttuattaren uusi look on otettu vastaan ristiriitaisissa tunnelmissa. Osa kommentoijista hehkuttaa Meghanin suorastaan hehkuvan, osa taas kommentoi, ettei herttuatar näytä itseltään.

Sussexin herttuapari kuvattuna joulukuussa 2022.

– Hän alkaa näyttää prinsessa Catherinelta, Twitterissä kommentoidaan.

– Hän näyttää upealta, mutta en aluksi tunnistanut häntä.

– Miksi hän näyttää niin erilaiselta?

– Eihän Meghan näytä enää yhtään itseltään! kommenteissa harmitellaan.

Pari teki pikaisen esiintymisen julkisuudessa edellisen kerran tiistaina, jolloin heidän bongattiin pusukameraan koripallo-ottelusta.