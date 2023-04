Uutisankkuri Tommy Fränti julkaisi romantiikkaa tihkuvan kuvan: ”Rakkaani”

Tommy Fränti tunnelmoi Instagramissa takkatulen äärellä.

Tommy Fränti on julkaissut Instagramissa romanttisen kirjoituksen.

Uutisankkuri Tommy Fränti on julkaissut Instagramissa romanttisen päivityksen. Instagramin Tarinat-osiossa julkaistussa kuvassa Fränti on takkatulen ääressä. Hän on tagannut kuvaan naisen, jota hän kuvailee rakkaakseen.

– Kaksoisliekkini, rakkaani, Fränti kirjoittaa.

Hän on jakanut tilillään myös naisen julkaiseman päivityksen, jossa komeilee sama kuva.

– Tähdet ja kuu, meri ja linnut, kesäyöt ja liikennevalot. Sun kanssa, päivityksessä kirjoitetaan.

Instagramin Tarinat ovat katsottavissa 24 tunnin ajan.

Aiemmin tällä viikolla Fränti kirjoitti Instagramissaan olevansa ”sydän täynnä rakkautta”.

– Yksi onnellinen mies saunan jälkeen. Koska sauna. Ja koska viikonloppu täynnä aurinkoa ja futista ja lepoa. Ja sydän täynnä rakkautta. Ihana elämä, Fränti kirjoitti julkaisemansa selfien yhteydessä.

Ylen uutisankkuria kohtasi valtava suru vuosi sitten, kun hänen vaimonsa menehtyi syöpään.