Tempparit-pari Wallu ja Emilia: Ero!

Pariskunta kertoo erostaan somessa.

PARISUHDEREALITY Temptation Island Suomesta tutut Wallu ja Emilia ovat eronneet. He tiedottivat asiasta Instagram-julkaisuissa perjantai-iltana.

– Nyt tuli aika jatkaa erityistä suhdettamme ystävinä. Yhteinen matkamme on ollut täynnä ikimuistoisia hetkiä, paljon hauskuutta, mahtavia reissuja myös joukkoon mahtuu huonompia hetkiä, erityisesti suhteemme on kasvattanut meitä molempia ihmisinä.

– Parasta on et oon saanut kokea kaiken tämän just sun kanssa. Kiitos tästä kuuluu Emilialle, Wallu kirjoittaa.

Mies sanoo, ettei heidän eroonsa liity draamaa.

Emilia on kertonut erouutisen myös omalla tilillään.

– Meidän tämänhetkisestä parisuhdetilanteesta on kyselty paljon, joten halutaan kertoa avoimesti, että meidän viiden vuoden suhde on muuttanut muotoaan ystävyydeksi.

– Teimme päätöksen yhdessä muutama päivä sitten. Ollaan Wallun kanssa koettu paljon hyviä hetkiä ja ihanaa, että hyvät muistot säilyvät.

Emilia kertoo kuulleensa, että hänen nimissään pyörii profiili deittisovellus Tinderissä. Emilian mukaan kyseessä ei ole hänen profiilinsa.

PARI nähtiin Temppareiden seitsemännellä tuotantokaudella vuonna 2020. Viimeisellä iltanuotiolla on-off-suhteessa eläneet Emilia ja Wallu puivat tapahtumia ja toistensa tekemisiä syyttelevään sävyyn. He päätyivät eroamaan, mutta kuvausten jälkeen välit lämpenivät yllättäen.

He kertoivat IS:lle käyvänsä yhdessä terapiassa selvittämässä välejään.

– Jaksoja katsoessa tuli fiilis, että meidän on pakko käsitellä asiat kunnolla läpi, Emilia kertoi keväällä 2020.

– Tässä nyt selvitetään, saadaanko rakennettua luottamusta uudelleen, Emilia sanoi.