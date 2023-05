Backstreet Boys -tähti muistelee Aaron Carterin kamppailua: soitti ja pyysi apua

Laulaja kertoo Carterin kääntyneen hänen puoleensa ja pyytäneen apua.

LAULAJA Aaron Carterin äkillinen kuolema ravisutti viihdemaailmaa viime vuoden marraskuussa. Järkyttyneitä olivat erityisesti tähden läheiset ja ystävät, joista Backstreet Boys -tähti AJ McLean muistelee nyt aikoja bändikaverinsa Nick Carterin pikkuveljen tukena.

– Vuonna 2017 Aaron kääntyi puoleeni ja pyysi apuani. Sanoin, että jos nouset lentokoneeseen ja tulet Los Angelesiin niin varmistan, että pääset hoitoon. Ja hän tuli.

– Olin shokissa, mutta onnellinen, ja hän kirjautui hoitolaitokseen Malibussa, AJ McLean muistelee.

Onni ei kuitenkaan kestänyt kauaa, sillä jo muutaman päivän kuluttua puhelimessa Carter ei vaikuttanut läsnäolevalta. Parin viikon kuluttua McLean soitti ystävilleen hoitolaitokseen, jolloin hänelle kerrottiin Carterin kirjautuneen ulos hoidosta.

Haastattelu on peräisin tulevasta Aaron Carter: The Little Prince of Pop -dokumentista, josta People-lehti on päässyt näkemään otteita ennakkoon.

McLean muistelee dokumentissa myös omaa riippuvuuttaan, jonka kanssa hän kamppaili 22 vuoden ajan.

– Menetin melkein avioliittoni, bändini, elämäni, hän sanoo.

Nyt hän on ollut kuivilla jo 1,5 vuoden ajan. Laulaja kuvailee nuorimman tyttärensä sanojen toimineen hänelle herätyksenä.

– Hän sanoi, etten tuoksunut hänen isältään. Se oli tarpeeksi. Se vaikutti minuun, ja olen pysynyt raittiina sen jälkeen ja suunnittelenkin pysyväni, McLean virkkoo.

Dokumentti Aaron Carterista saa ensi-iltansa 1. toukokuuta. Dokumentissa seurataan Carterin uraa etenkin 2000-luvun alusta ja kuullaan ajatuksia Carterin lähipiiriin kuuluvilta henkilöiltä.

LAULAJA ja entinen lapsitähti Aaron Carter löytyi marraskuussa kuolleena kotoaan Lancasterissa, Kaliforniassa. Lähteet kertoivat tuolloin, että ruumis olisi löytynyt kylpyammeesta.

Carterin kuolinsyy oli hukkuminen ja hänen elimistöstään löydettiin jäänteitä trifluorietaanista ja alparatsolaamista. Viranomaiset uskovat laulajan ottaneen reseptilääkettä ja impanneen trifluorietaania ennen kylpyammeeseen menemistä.

Peoplen mukaan viranomaiset kertovat Carterin menettäneen tajuntansa kylpyammeessa ja vajonneen lopulta pinnan alle.

Carterin tiedetään kamppailleen mielenterveysongelmien ja päihdeongelmien kanssa ennen kuolemaansa. Hänen kotoaan löydettiin reseptilääkkeiden lisäksi useita pulloja paineilmaa. Paineilmaa käytetään useimmiten esimerkiksi näppäimistöjen puhdistamiseen.