Janni Hussi: kesähäät tulossa!

Tarkempia suunnitelmia Janni Hussi ei kommentoi.

Juontaja Janni Hussin ja hänen puolisonsa, Helsingin kaupunginvaltuutettu Joel Harkimon (liik.) häiden aikataulua on pyöritelty julkisuudessa jo jonkin aikaa.

Häät ovat lykkäytyneet useaan otteeseen muun muassa vihkipaikkojen ja -aikojen ruuhkautumisen takia. Häät piti järjestää viime vuonna, mutta mitään ei lopulta tapahtunut.

Nyt Hussi on kuitenkin paljastanut Iltalehdelle, että häiden ajankohta on päätetty.

Luvassa on kesähäät. Kirkkokin on jo varattu.

Ilta-Sanomat kysyi Hussilta asiaan vahvistusta.

– No joo, Hussi myöntää puhelimeen.

– En oikein muuta osaa sanoa tähän kohtaan.

Konkreettisia suunnitelmia hän ei vielä suostu paljastamaan.

– Ei ole mitään sellaista, mitä haluaisin tässä nyt kertoa. En nyt lähde tätä asiaa toistaiseksi sen enempää kommentoimaan, hän vastaa ystävällisesti mutta jämäkästi.

Hussilla ja Harkimolla on yhteinen hierontayritys Eho.

Hussi ja Harkimo kihlautuivat syyskuussa 2021.

Häät ovat niin sanotusti roikkuneet ilmassa siitä lähtien. Viime keväänä Hussi järjesti rakkaalleen myös polttarit.

Kyseessä oli melkoinen yllätys. Joel vietiin ensin oluelle, sieltä lentokentälle ja lopulta Manchesteriin asti. Reissu huipentui Liverpool – Tottenham -otteluun.

Alkuvuodesta 2022 Hussi myös kertoi, mitä ajattelee avioehdosta.

Parille on tulossa avioehto johtuen osin siitäkin, ettei Hussi koe olevansa oikeutettu Harkimon suvun rahoihin.

– Fakta on kuitenkin se, että Jollen suvulla on sitä pätää. Puhutaan nyt asioista oikeilla nimillä. Mä en oo mitenkään oikeutettu niihin, jos semmoinen tilanne tulee. Enkä mä haluaisinkaan olla oikeutettu niihin tai koskea niihin, Hussi linjasi Seminuoret sijoittajat -podcastissa, jonka toinen juontaja on Joel Harkimo.

– Vastaavasti sitten taas mä oon rakentanut mun omaa firmaa. Mä koen, että jos me erotaan niin, anteeksi nyt vaan, se ei ole sun ansiota jos siellä on omistuksia tai rahaa tilillä. Mun mielestä se on vaan fair play, että on avioehto, hän totesi napakasti.

Vuonna 2021 pari perusti yhteisen hierontayrityksen nimeltä Eho. Viime vuonna valmistui myös parin yhteinen omakotitalo Sipooseen.