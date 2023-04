Janni Hussi lopetti radiossa ja rauhoitti arkensa täysin – merkit liian kovasta tahdista olivat ilmassa jo pitkään

Juontaja Janni Hussi kertoo IS:lle, millaista hänen arkensa on ollut Aamulypsyssä lopettamisen jälkeen.

Juontaja Janni Hussi lopetti huhtikuun alussa Radio Suomipopin suositun Aamulypsyn juontamisen. Silloin hän kertoi tehneensä pitkään liian paljon töitä ja olleensa koko ajan menossa, joten hän halusi ottaa aikaa itselleen ja keskittyä hyvinvointiinsa.

Viimeisestä radiolähetyksestä on kulunut nyt kolme viikkoa ja Hussi kertoo arkensa olevan rauhallista Sointu Borgin Röyhkeästi rohkea – Kuinka haistattaa asialliset vitut? -kirjan julkistamistilaisuudessa.

– Tämä on niin absurdia ja todella outoa sanoa näin, yleensä on aina hirveä kiire ja monta projektia menossa.

Hussi kertoo rauhoittaneensa projektien suhteen aika lailla kaiken ja vähentäneensä töitä rankalla kädellä koko kevään ajalta.

– Tämä viikko on mennyt niin, että olen aamulla herännyt, keittänyt kahvit ja mennyt koiran kanssa pihalle. Sitten jossain vaiheessa avannut sähköpostia ja vastaillut niihin. Todella rauhallisella tahdilla, katsotaan mihin tämä tästä muotoutuu. Paha vielä sanoa, millaista se oikea elämä tulee olemaan.

Kesän alussa Hussi on kuvaamassa Koti koiralle -ohjelman kolmatta kautta, mutta se on ainoa isompi tiedossa oleva projekti.

– Sanotaan näin, että olen mennyt niin pitkään täysillä, liian kovaa ja liian monta projektia.

Janni Hussi haluaa nyt keskittyä hyvinvointiinsa.

Hän kertoo, että kiireisimmillään hänen päivänsä saattoivat koostua useista eri työpäivistä. Radiotyö loppui kymmenen aikaan aamulla ja siitä Hussi aloitti niin sanotusti seuraavan työpäivän. Illalla alkoi mahdollisesti vielä kolmas.

– Itsellä oli jo vähän hämärtynyt se, mikä on normaalia. Nyt vähän sitten haen niitä rajoja sieltä toisesta ääripäästä, että löytyisi se oma normaali, missä on hyvä olla.

Hussin mukaan moni asia hälytti hidastamisen tarpeesta.

– Varmaan viimeisin, kun asiat, mistä normaalisti saa hirveästi iloa, eivät oikein säväyttäneet millään lailla. Ne oli kyllä varmaan ne viimeiset (oireet).

Merkkejä oli Hussin mukaan kuitenkin jo aiemmin.

– Jos olisi kuunnellut itseään aiemmin, sitä olisi aika paljon aikaisemmin huomannut, että aika sumussa tässä mennään ja ollaan menty aika pitkän aikaa.

Vielä Hussi ei ole halunnut puhua aiheesta sen yksityiskohtaisemmin.

– En koe, että olen vielä hirveän avoimesti (puhunut aiheesta) ja en vielä siihen olekaan valmis. Nyt täytyy vähän itse katsoa, mitä tässä on, tapahtuu ja tulee.

Juontaja kertoo saaneensa sosiaalisessa mediassa ihmisiltä kannustavaa palautetta sen jälkeen, kun hän puhui aiheesta somessa.

– Katsotaan sitten jossain vaiheessa, kun omat ajatukset vähän selkeytyy, mitä siitä sitten haluaa sanoa oikeasti.

Aamulypsyn jättäminen oli Hussille kova paikka.

– Olin ihan hajalla silloin, vaikka tiesin, että se on nyt se, mitä pitää tehdä. Se on ollut unelmaduuni ja olen rakastanut tehdä töitä Suomipopilla. Siinä on se ristiriita, että sitten kun niitä kivojakin töitä on liikaa, niin sitten se on liikaa.

Hussi oli osana juontajien kokoonpanoa, johon kuuluvat edelleen Juuso Mäkilähde, Tinni Wikström ja Tuukka Ritokoski.

– Se mikä lohduttaa, niin tietenkään ne ihmiset eivät lähde elämästä mihinkään ja voi edelleen tehdä vapaalla kaikkia kivoja juttuja.

Viimeisen radiolähetyksensä jälkeen Hussi ehti viettää kaksi viikkoa auton kyydissä. Ensin Italiassa ja sen jälkeen Kroatiassa kartanlukijana rallikilpailuissa.

Hän kertoo innostuneensa rallista melkein tarkalleen vuosi sitten, sen parissa hän tuntee olevansa kotona.

– Se on hullua selittää, mutta on todella levollinen olo, kun vetää rallikamat niskaan ja pääsee tekemään sitä juttua. Sitten kun ajetaan ja mennään täysillä, jotenkin aika hidastuu siinä. Rentoudun siinä ihan valtavasti.