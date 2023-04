Laulaja Stig kertoi Suomipopilla jäävänsä yllättäen tauolle – suuntaa kohti täysin uusia haasteita

Stig aikoo laajentaa toiminta-aluettaan.

ARTISTI Stig aikoo jäädä määrittelemättömän pituiselle tuumaustauolle. Hän kertoi asiasta torstaina Radio Suomipopin iltapäivässä Juho Keskitalon haastattelussa.

– Haluan miettiä elämää, Stig kertoi radiossa.

Ensimmäinen tauko on luvassa vapun jälkeen. Ennen toista taukoa Stig nähdään vielä kesän keikoilla, mutta sitten muusikko ottaa suunnan kohti studiota.

– Kesä painetaan keikkaa, mutta syksyllä minulla on toinen 1,5 kuukauden tuumailutauko. Näiden tuumailutaukojen aikana mietin tulevaisuuden kuvioita.

– Minulla on, en sanoisi, että keski-iän kriisi, kaikki on tosi hyvin, mutta iso halu miettiä, mitä muuta voisi tehdä kuin julkaista singlejä ja käydä keikoilla.

Tuumaustaukonsa aikana Stig aikoo miettiä elämäänsä, mutta artistiutta tai musiikin tekemistä hän ei ole lopettamassa.

– Ehkä voi sanoa, että jään julkaisutauolle.

– Tämä on erittäin määrittelemättömän pituinen. En ole varma, mitä aion tehdä. Siksi aion pitää nämä tuumailutauot tässä.

Artistilla on paljon uusia ideoita, mutta kiireen takia hän ei ole ehtinyt edistää niitä. Stig, oikealta nimeltään Pasi Siitonen, on puhunut tauosta toistaiseksi vain levy-yhtiönsä ja lähipiirinsä kanssa.

Laulaja sanoo, että mielikuva Stigistä on luonut omalla tavallaan ahtaat raamit, joista hän haluaa nyt murtautua ulos.

– Ei ole ollut ulkopuolista painetta tehdä tietynlaista, mutta mitä pidemmälle musaura on edennyt ja mielikuva Stigistä iskostunut ihmisiin, se on luonut vähän ahtaat raamit sille, että haluaisi murtautua niistä veke ja tehdä jotain out of the box -juttuja, laulaja mietti Suomipopilla.

Stig sanoo olevansa kiinnostunut esimerkiksi tekoälystä ja uusista innovaatioista.

– Nyt olen järjestänyt aikaa, että voin pohtia niitä asioita vähän syvällisemmin.

– Olen ajatellut vakavissani, että aion mallintaa Stigin.

– Jos joku tarvitsee ikääntynyttä iskelmäartistia johonkin tekoälyyn ja musiikkiin liittyvään projektiin, niin olen käytettävissä, Stig vinkkaa.

Ilta-Sanomat ja Radio Suomipop ovat osa Sanoma-konsernia.