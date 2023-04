Käärijän euroviisuasut paljastettiin – tässä tyylissä artisti edustaa Liverpoolissa

Käärijä edustaa Suomea piikikkäissä asuissa Britanniassa.

Käärijän tyyli on suomalaisten suunnittelijoiden käsialaa.

SUOMEN euroviisuedustaja Käärijä lähtee viisumatkalle Liverpooliin uusissa edustusasuissa.

UMK:n ja Euroviisujen pukutiimin Elina Lario kertoo Ilta-Sanomille, että piikikäs asukokoelma on Käärijän matkagarderobi. Piikkiteema näkyy myös Käärijän aurinkolaseissa.

– Tämä ei ole esiintymisasu todellakaan, vaan nämä asut on ajateltu euroviisujen konsertteihin ja pressitilaisuuksiin. Niitä varten on hyvä, että on yhtenäiset asut, jotka sopivat Käärijän tyyliin ja hänen hahmoonsa, Lario sanoo.

Piikkibolero on Leevi Ikäheimon suunnittelema, ja pukutiimiin kuuluvat myös stylisti Vesa Silver ja suunnittelija Teemu Muurimäki.

– Yle haluaa tukea suomalaisia suunnittelijoita, ja Leevi Ikäheimon asut tuntuivat sopivan tosi hyvin tähän. Leevihän teki meille Käärijän värimaailmaan sopivan vihreän piikkiboleron. Se on hänelle tehty spesiaaliversio, Lario sanoo.

Piikit ovat kantavana teemana Käärijän matkagarderobissa.

Pukutiimi neuvotteli ensin Käärijän kanssa, tykkäisikö artisti kyseisenlaisista asuista.

– Hän innostui tosi paljon. Hän on ollut hyvin vastaanottavainen kaikille ideoille, jotka sopivat hänen tyyliinsä.

Matkan edustusvaatteissa toistuvat viisulavallakin nähtävät värit eli musta ja neonvihreä.

– Aiemmin Käärijä on käyttänyt mustaa ja neonkeltaista, mutta sitten ajattelimme, että kun Rasmus käytti viime vuonna euroviisuissa mustaa ja keltaista, että se ei välttämättä ole kaikista paras vaihtoehto, Lario sanoo.

– Se olisi vähän toistoa viime vuodesta, hän lisää.

Käärijä vaihtoi värejään, sillä The Rasmus esiintyi viime vuonna viisuissa keltamustissa asuissa.

Viisuesiintymisessä nähtävät asut ovat samanlaisia kuin UMK-finaalissa.

– Niistä on tehty uudet, tuoreet kappaleet. Ne ovat kärsineet jotain pientä, mutta nyt on terhakkaat piikit tulossa, Lario naurahtaa.

– Lihakset ovat ehkä pikkaisen suuremmat tässä uudemmassa versiossa, vaikka se on aivan samalla kaavalla tehty. Mutta ne ovat saaneet nyt uutta puhtia!

