Podcast: Vappu Pimiä tajusi kantapään kautta, ettei hän voi jatkaa samalla tavalla – personal trainer lausui paljonpuhuvat sanat

Vappu Pimiällä on kova työmoraali, eikä hän luovuta helposti. Siitä on välillä ollut myös haittaa.

Taidemaalari ja näyttelijä Manuela Boscon Luvattu maa -podcastin uuden kauden ensimmäisessä jaksossa vierailee juontaja ja kirjailija Vappu Pimiä.

Pimiä kertoo jaksossa, että hänellä on ollut taipumusta tehdä töitä liian kovaa ja paahtaa aina sisukkaasti eteenpäin kaikilla elämän osa-alueilla. Liian kova määrätietoisuus on johtanut jopa siihen, että Pimiän kroppa on sanonut itsensä irti.

Pimiä myöntää Boscolle, että on joutunut oppimaan kantapään kautta sen, ettei aina voi tehdä kaikkea.

– Tässä olen ikuinen oppilas. Siinä on sellainen luterilainen työmoraali, kunnianhimo ja kaikki muu. Olemme aika sisukkaita jo kansanperimämme myötä, Pimiä analysoi.

Pimiää naurattaa se, että hän on jo kymmenen vuotta selostanut haastatteluissa, että hänen pitäisi opetella sanoa ei.

– Koita nyt jo oppia äläkä sitä saakeli lehdissä huuda! Koita nyt jumaliste opetella, hän sanoo nauraen.

Yksi osa-alue, jolla periksi antamattomuus ja sisukkuus näkyvät, on liikunta. Pimiän kertoo Boscolle, että liikunta on hänelle äärimmäisen tärkeää, sillä hän haluaa pitää itsestään huolta ja jaksaa myös vanhempana.

– Tykkään ylittää itseäni ja viedä itseni äärirajoille.

Vaikka liikunta tuo Pimiälle enimmäkseen hyvää energiaa, on sillä myös kääntöpuolensa.

– Mulla on vähän se ongelma siinä, että mähän en luovuta, hän myöntää.

Personal trainer sanoi hiljattain Pimiälle, että hänen ongelmansa ei ole se, että hän ei tekisi, vaan se, että hän tekee jopa liikaa.

– Tästä on tullut mulle viime aikoina fyysistä kipua. Mulla vaivasi pakarassa piriformis, nilkka oli mennyt lukkoon, joka alkoi säteilemään polveen, enkä pystynyt yhtäkkiä juoksemaan.

Pimiä joutui pitämään usean kuukauden juoksutauon, haki apua ammattilaisilta ja aloitti sen jälkeen juoksun uudelleen. Se päättyi kuitenkin huonosti, sillä hän ei malttanut ottaa rauhassa.

– Valmentaja sanoi, että niin no sä menit juoksemaan viisi kertaa viikossa, joka on totta. Sitten se kipeytyi taas.

Pimiän mukaan kipu opetti hänet lopulta ottamaan rauhallisemmin.

Myös työelämässä Pimiä on joutunut opettelemaan sanomaan ei. Ennen hän saattoi olla juontokeikalla perjantaina ja lauantaina ja vetää sitten sunnuntaina suoran Tanssii tähtien kanssa -lähetyksen. Nykyään hän rauhoittaa viikonloput perheelleen ja suoraan lähetykseen valmistautumiseen.

Määrätietoisuus näkyy myös siinä, ettei Pimiä suostu yksinkertaisesti luovuttamaan asioiden kanssa. Hän kertoo, että esimerkiksi parisuhdeasioissa olisi joskus kannattanut luovuttaa aiemmin.

Pimiän mukaan hän on kuitenkin aina ollut ”uskollinen muuli” kaikilla elämän osa-alueilla, joten luovuttamistakin on pitänyt opetella.

– Olen oppinut sen, että luovuttaminen on joskus suurinta vahvuutta. Sen olen oppinut niin kantapään kautta. Olen siitä opista hirveän kiitollinen.

– Olen kauhean kiitollinen siitä, että nykyään mussa on jo vähän sitä, että nostan kädet pystyyn ja myönnän, että tämä ei nyt mennyt ja tällaista sattuu.