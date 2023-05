Saara Aalto ja Meri Aalto pyytävät hurjaa summaa koulutuksestaan – ”miljonäärikurssi” sai somen kuhisemaan

Saara Aallon ja Meri Aallon uusi kurssikokonaisuus hämmästyttää somessa. Eräällä parin markkinoimista kursseista opetellaan ”miljonääriasennetta”.

– Oletko valmis nousemaan pelkästä unelmoijasta rohkeaksi unelmien toteuttajaksi? Olen valmis! Klikkaa tästä!

Näillä sanoilla ja lukuisilla sydänemojilla markkinoidaan laulaja Saara Aallon ja hänen puolisonsa ja managerinsa Meri Aallon uutta hyvinvointi­kurssi­kokonaisuutta, joka on herättänyt runsaasti keskustelua ja kummastusta sosiaalisessa mediassa.

Ensin pari markkinoi ahkerasti sosiaalisessa mediassa Meri Aallon, eli ”Miljonääri-Merin” ilmaisia ”menestys-meditaatioita”, joissa opetellaan muun muassa kiitollisuutta ja ”miljonäärielämää”.

Meri Aallon runsaus-teemaisessa meditaatiossa esimerkiksi kuvitellaan, että ollaan ruokakaupassa ja nähdään paljon ostettavia asioita.

– ”Miljonääri-Merille” runsaus on sitä, että kun menen kauppaan niin näen niin paljon runsautta mun ympärillä, korostetun rauhallisella äänellä puhuva Meri Aalto sanoo meditaationauhalla.

– Jos menet vihannesosastolle, niin kuinka paljon runsautta kaupassa on. Siellä on banaaneja ihan hirveä määrä, tomaatteja, kurkkuja ja avokadoja, Meri Aalto listaa ja jatkaa kuvailemalla salaatti­kastikehyllyn sisältöä.

Aallon mukaan runsautta voi nähdä, vaikkei olisikaan rahaa ostaa elintarvikkeita.

– Jos sulla on rahaa vaikka papuihin, niin voit miettiä kuinka monta papua sellaisessa paketissa on, hän lausuu.

Nyt parin uusi aluevaltaus on hyvinvointiin keskittyvä No Fear Akatemia, joka jatkaa samalla linjalla kuin Meri Aallon ”menestys-meditaatiot.”

– No Fear Akatemia ei ole vain normaali verkkovalmennuskurssi, vaan se on kokemus, josta astut ulos eri ihmisenä kuin jona sinne astuit sisään, Saara ja Meri Aalto kuvailevat verkkosivuillaan.

888 euron hintaan Saara ja Meri Aalto kouluttavat osallistujia elämään unelmaelämää – mitä se kenenkin kohdalla sitten tarkoittaakaan. Tavoitteena on ”valjastaa oma alitajunta käyttöön” ja ”ymmärtää, mikä on voima-identiteetti”.

Omien sanojensa mukaan he itse ovat käyttäneet vastaaviin oppeihin yli 100 000 euroa. Parin mukaan heidän tarjoamansa kurssi­kokonaisuuden hinta olisi todellisuudessa yli 10 000 euroa.

” Jos et tule kurssille, sä jatkat luultavasti edelleen rahasta stressaamista ja kituuttamista.

– Sinun ei tarvitse käyttää itsensä kehittämisen kursseihin yli 100 000 euroa vuosikausien ajan, kuten me ollaan tehty. Me ollaan nimittäin tiivistetty kaikki tärkeimmät opit ja tekniikat tähän yhteen kurssiin, jotta sä voit vaan ottaa vastaan kaiken sen runsauden, jonka tämä kurssi voi elämääsi tuoda, pariskunta kertoo No Fear Akatemian uutiskirjeessä.

Mitä 888 eurolla sitten saa? Parin No Fear Akatemia -kokonaisuus koostuu kuudesta osasta, joiden aikana harjoitellaan parin mukaan muun muassa ”päästämään irti rahahuolista, sekä tekemään taloudellisesti parempia valintoja”.

– Jos et tule kurssille, sä jatkat luultavasti edelleen rahasta stressaamista ja kituuttamista. Kuinka kalliiksi se tulee, jos elämäsi pysyy samanlaisena ja stressisi jatkuu? parin kotisivuilla kysytään.

– Tämä moduuli auttaa sinua normalisoimaan runsauden ja rahan, jotta sun hermosto ja alitajunta kykenevät olemaan linjassa sen identiteettisi kanssa, joka voi vihdoin elää ilman rahahuolia.

Eikä siinä vielä kaikki. Lisähöysteenä tulee erilaisia bonuksiksi kutsuttuja materiaaleja, joiden arvo on parin mukaan yli 2 000 euroa.

Bonusmateriaalit koostuvat muun muassa tuhannen euron arvoiseksi hinnoitellusta No Fear Akatemia -yhteisöstä, jossa sivuston mukaan tsempataan toisia ja toteutetaan yhdessä haastetehtäviä.

300 euron arvoiseksi mainostetussa Hyvinvoiva minä -bonusvalmennuksessa keskitytään fyysiseen hyvinvointiin Meri Aallon vinkeillä.

– Meri kertoo inspiroi teitä parempiin yöuniin, liikkeeseen ja ruokaan… asioihin, jotka ovat meidän elämässä prioriteetti numero ykkösiä! kurssin sisällössä kerrotaan.

– Saat selkeitä ja toimivia käytännön vinkkejä, sekä pääset valmennuksien kautta tutkimaan omaa fyysistä hyvinvointiasi, kurssia kuvaillaan parin kotisivuilla.

Meri Aallon ja Saara Aallon No Fear Akatemia on valmennuskokonaisuus, joka tarjoaa erilaisia työkaluja, joilla olisi tarkoitus päästä kohti ”unelmaelämää”.

Kurssin ostaneet saavat sivujen mukaan kaupanpäällisinä myös 1 200 euron arvoiseksi hinnoitellut Q&A-sessiot, joissa osallistujat pääsevät esittämään kysymyksiä Aalloille.

200 euron arvoiseksi listattujen Meri Aallon Usko itseesi -affirmaationauhojen sisältöä ei ole avattu sen tarkemmin. Affirmaatiolla tarkoitetaan positiivisia voimalauseita. No Fear Akatemian sivuilla nauhoja suositellaan kuuntelemaan silloin, kun ”omat voimat eivät riitä”.

No Fear Akatemian mainoskasvoina toimivat tietenkin Saara ja Meri Aalto, mutta sivustolle on kerätty myös osallistujien suosituksia. Yksi suosittelijoista on Saara Aallon serkku, Talent-ohjelmastakin tuttu vatsastapuhuja Sari Aalto.

– Suosittelen Saaran valmennusta kaikille, jotka haluavat löytää sisältään uudenlaista energiaa ja rohkeutta tehdä villeimmistäkin unelmistaan totta, Sari Aalto kehuu.

Valmennuksiin tarjotaan 30 päivän takuu, eli rahat luvataan takaisin, jos elämä ei muutukaan.

Sosiaalisessa mediassa keskustelua on herättänyt muun muassa koulutuksen sisältö. Esimerkiksi viestipalvelu Jodelissa on kyselty, millainen koulutus Saara ja Meri Aallolla on antaa esimerkiksi talouteen tai fyysiseen hyvinvointiin liittyviä vinkkejä.

” Miten on mahdollista, että Merin ja Saaran kyselytunti on 1 200 euron arvoinen?

– Saako tolleen tunteisiin vedoten tommosilla koulutuksilla rahastaa? Millä koulutuksella he manifestoi? Jodelissa kirjoitetaan.

– Missä lukee kaikki 100 000 euron hintaiset koulutukset, mitä nämä kaksi ovat käyneet?

– Miten on mahdollista, että Merin ja Saaran kyselytunti on 1 200 euron arvoinen? Jodelissa kysellään.

– Harrastan itse manifestointia mut en vois ikinä myydä jotain tommosta ja noin kalliilla, koulutusta kritisoidaan.

Monet ovat myös huomauttaneet, että esimerkiksi No Fear Akatemian bonusmateriaalin hinta-arviot ovat vaihdelleet.

Ilta-Sanomat tutustui koulutuksen sisältöön ensimmäistä kertaa huhtikuun alussa, jolloin hinnat olivat erilaiset. Esimerkiksi huhtikuun alussa parin Q&A-session hinta oli 400 euroa. Nyt hinta-arvio on 1 200 euroa.

Ilta-Sanomat tavoitti Meri Aallon, joka kertoi saaneensa paljon positiivista palautetta kurssikokonaisuudesta. Hän kertoi olevansa koulutukseltaan muun muassa hyvinvointivalmentaja ja life coach. Hän toteaa, ettei koulutuksessa jaeta neuvoja liikuntaan ja ravintoon liittyen.

– Valmennus ei liity millään tavalla ravitsemusneuvontaan. Vaan valmennuksen avulla Akatemialaiset pääsevät tutkimaan omaa fyysistä hyvinvointia, Meri Aalto viestittää.

Aalto ei ole vastannut useista pyynnöistä huolimatta Ilta-Sanomien kysymyksiin No Fear Akatemian hinnoitteluun liittyen.

No Fear Akatemia -kokonaisuuden lisäksi tarjolla on sekä Saara Aallon että Meri Aallon omia koulutuksia.

Meri Aalto kauppaa parin sivuilla 8 viikkoa kestävää 99 euron hintaista No Fear – Hyvinvoiva minä -nettivalmennusta, jossa etsitään oman elämän kehityskohteita. Kurssilla ”Miljonääri-Meri” ”teettää sinulle elämääsi mullistavia harjoituksia”. Bonuksena kurssilla katsotaan Saara Aallon video kiitollisuuden tärkeydestä.

Toinen kurssi, Perusp*skasta parempaan elämään kestää viisi viikkoa. 199 euroa kustantavalla kurssilla hakeudutaan kohti sisäistä rauhaa ja elämänmuutosta.

Laulaja Saara Aalto taas kauppaa kotisivullaan 499 euroa maksavaa Singing Masterclass -laulukurssiaan. Siinä harjoitellaan muun muassa äänenkäyttöä ja laajennetaan äänialaa.

Saara ja Meri Aallon kotisivuilla myydään myös Saara Aallon lauluvalmennuskurssia.

Pari ei ole ensimmäistä kertaa pappia kyydissä self help- ja mindfullness-bisneksessä. He lanseerasivat No Fear -koulutuksen jo vuonna 2017, jolloin Saara Aalto oli valtavassa nosteessa Britannian X Factor -kisan jälkimainingeissa.

Tuolloin pari tarjosi naisille suunnattua nelipäiväistä lyhytvalmennusta, joka lupasi työkaluja pelottomamman elämän rakentamiseen.

Nyt pari on jälleen samoilla apajilla bisneksessä, jossa maailmalla liikkuu valtavia rahavirtoja. Self help -guruista tunnetuin lienee amerikkalainen Tony Robbins, joka Forbesin mukaan on luonut yli 500 miljoonan omaisuuden ja omistaa oman saaren Fidzillä.

Saara ja Meri Aalto ovat maininneet Tony Robbinsin erikseen kotisivuillaan. Häntä hehkutetaan ”legendaariseksi kouluttajaksi”.