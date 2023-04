Sinkkuelämän jatkosarja And Just Like That... saa uuden kauden – mukana vanha suosikkihahmo

Sinkkuelämän spinoff-sarja palaa HBO Maxille.

HBO Max ilmoitti tiistaina, että And Just Like That… saa uuden kauden.

– Olen iloinen ja innossani voidessani kertoa uusia tarinoita näistä eloisista ja rohkeista hahmoista, joita näyttelevät nämä voimakkaat ja hämmästyttävät näyttelijät, showrunner Michael Patrick King kertoo lausunnossaan.

Kausi yksi sai ensi-iltansa joulukuussa 2021 ja siinä nähtiin Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon ja Kristin Davis Carriena, Mirandana ja Charlottena.

Samantha Jonesia näytellyt Kim Catttral jätti sarjan väliin.

Sarjan uudessa trailerissa muhii fanien kannalta mielenkiintoinen yllätys. Sarjassa tullaan näkemään Carrien vanha rakkaus Aidan Shaw, jota näyttelee John Corbett.

And Just Like That... jatkuu toisen kauden uusien jaksojen voimin kesäkuussa HBO Maxilla. Tarkkaa päivää ei ole vielä tiedossa.