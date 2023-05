Mariko Pajalahti rakastui naapuriinsa ja tuli raskaaksi, mutta synnytyksessä tapahtui järkyttävä käänne – ”En halua kuolla”

Mariko Pajalahti on viime vuodet keskittynyt työhönsä joogaohjaajana. Samalla hän on alkanut vetämään äänimaljasessioita ja työstänyt omaa albumiaan. Tärkeintä on kuitenkin perhe, sillä Marikosta tuli toissa syksynä äiti.

Mariko Pajalahdesta tuli äiti, kun hän rakastui naapuriinsa ja tuli pikavauhtia raskaaksi. Synnytyksessä kaikki meni pieleen, mutta uusi arki lapsen kanssa on sujunut loistavasti.

Juttu on julkaistu alun perin 4.3.2023.

Siitä on vajaat neljä vuotta, kun muusikko Mariko Pajalahdella, 44, oli kiperä pulma. Hänellä oli tulossa keikka, mutta rumpali oli perunut aivan viime tipassa. Mariko asui tuolloin taiteilijatalo Jallukassa Helsingin Jätkäsaaressa, ja talon baarin pitäjä kehotti häntä soittamaan naapuriin muuttaneelle Atomirotta-yhtyeen Jykä Pajulaaksolle. Pajulaakso voisi ehkä tulla rumpaliksi ja pelastaa keikan.

– Mietin, että jaaha kuka se on, mutta ihan sama, tarvitsen rumpalin. Soitin hänelle ja rupesin kertomaan asiaani, että ”moi moi, multa puuttuu rumpali”. Hän kuunteli kiltisti ja sanoi, että muuten ihan kiva idea, mutta mä en ole rumpali, mä soitan koneita. Olin ihan, että jahas, ei muuta, hei vain ja hyvää päivän jatkoa, Mariko kertoo huvittuneena.

Muutaman viikon kuluttua, kesällä 2019 kaksikko törmäsi kotitalossaan, Jykä esittäytyi ja kertoi, että Mariko oli soittanut hänelle rumpalipulassaan.

– Istuimme puolitoista tuntia ja juttelimme. Sen jälkeen olin, että vau, onpa kiva tyyppi.

Kaksikko tutustui kaikessa rauhassa ja koronapandemian alkaessa he lähentyivät entisestään. Naapureina asuneet muusikot viettivät kaiken ajan yhdessä ja tutustuminen syveni rakkaudeksi.

Puolitoista vuotta tapaamisesta Mariko oli raskaana. Hän oli toivonut lasta nuoresta saakka, mutta vasta Jykän tavattuaan hän koki löytäneensä sellaisen henkilön, jonka kanssa voisi toteuttaa unelmansa.

– Sanoin ensin ihan suoraan puolisolleni, että jos hän ei halua skidejä, niin sano vain heti. Sitten ei lähdetä pyörimään sellaiseen tilanteeseen, jossa tulee tosi outoja vääntöjä.

– Se tuntui kuitenkin hyvältä jutulta ja me molemmat olimme sitä mieltä, että lapsi olisi kiva eli katsotaan miten käy. Sitten tulimmekin tosi nopeasti raskaaksi.

Mariko asuu perheensä kanssa uudessa Jätkäsaaren kaupunginosassa, jota ympäröi meri.

Mariko PajAlahti tuli tunnetuksi Kwan-yhtyeestä vuosituhannen vaihteessa. Bändin hitit nousivat sinkkulistojen kärkeen ja sen esikoisalbumi Dynasty myi platinaa. Kwan lopetti vuonna 2014 nähdyn Ylen We Want More -ohjelman jälkeen, mutta viime vuonna Mariko ja Tidjan Ba palasivat ensi kertaa vuosiin lavalle Vain elämää -ohjelmassa yhdessä Jyrki69:n kanssa.

Kwanin jälkeen Mariko on keikkaillut yksin, opetellut soittamaan äänimaljoja ja järjestänyt niillä äänisessioita eri puolilla Suomea. Sen lisäksi hän on opiskellut joogaohjaajaksi ja tänä keväänä hänet on nähty Farmi Suomi -sarjan uudella tuotantokaudella.

Iso osa Marikon elämästä pyörii kuitenkin nykyään perheen ympärillä. Hänen ja Jykä-puolison esikoinen on nyt runsaan vuoden ikäinen, ja aloittanut päiväkodin kolmena päivänä viikossa perheen kodin lähellä.

– Hän matkii kaikkea puhetta ja eleitä tällä hetkellä. On upeaa katsoa, miten se pieni töhtiäinen katsoo tätä maailmaa ja oppii asioita, Mariko kertoo.

Äitiys on muokannut Marikon prioriteetit uusiksi ja saanut hänet ymmärtämään paremmin sen, mitkä asiat ovat tärkeitä omassa arjessa. Lapsi on tuonut mukanaan myös aivan uudenlaisen tavan katsoa maailmaa.

– Pystyisin täyttämään kalenterini kaiken maailman menemisellä, mutta en halua olla kaikkia iltoja poissa, koska milloin mä sitten näen lastani?

– Sanon vähintään kerran viikossa Jykälle, että tajuatko, että toi tyyppi asuu täällä meidän kanssamme? Meidän pikkusoluista on tullut kokonaan uusi henkilö. Katson hänen piirteitään, että toi piirre on minulta ja tuo Jykältä. Hänen isovarvas on minulta ja pikkuvarvas Jykältä. Aivan ihmeellisiä juttuja.

Atomirotta Blockfestissä Tampereella 2015. Kuvassa Jykä Pajulaakso (vas.), Rotta eli Mikko Sarjanen ja Rane Raitsikka.

Matkalla äidiksi on ollut mukana myös hyvin haastavia hetkiä. Marikon synnytys marraskuussa 2021 oli vaikea ja siitä toipumiseen meni lähes vuosi. Vasta aivan viime aikoina hän on voinut palata kuntosalille ja treenata kovemmin.

– Vaikka olen kuinka kuntouttanut itseäni, niin edelleenkään kroppa ei ole siinä pisteessä, mitä se oli ennen raskautta. Voi olla, ettei se palaudu koskaan.

Marikon vartalo koki kovia, sillä synnytystä yritettiin ensin käynnistää neljän päivän ajan ja lopulta päädyttiin sektioon. Synnytys meni aivan toisin kuin Mariko oli haaveillut – lopulta jopa hieman vaarallisesti.

– Se meni ihan päin helvettiä ja se oli ihan hilkulla. Mulla oli myooma ja se repesi. Verenvuoto oli ihan hirveää.

Myooma on kohdun hyvänlaatuinen kasvain, joita kehittyy arviolta jopa kahdelle kolmesta naisesta 50-vuotiaaksi mennessä. Marikon tapauksessa harmiton kasvain aiheutti lopulta hengenvaaran.

– Tuntemukset leikkauksen aikana olivat tosi oudot. Kuulin, että ympärilläni juteltiin jotain, mutten oikein saanut siitä selvää. Sitten näin lapsen, ja hän tuli rintakehälle, mutta sai olla siinä vain hetken. Samalla minulle tuli horkka ja tärinä ja luulin, että kuolen, koska ajatukseni eivät keksineet muuta ratkaisua hallitsemattomalle tärinälle.

– Ainoa mitä kelasin siinä tilanteessa oli, että tämä ei voi olla mahdollista. Tulen tähän asti ja saan skidin, niin en halua kuolla tässä vaiheessa.

Marikon onneksi mukana leikkauksessa oli erikoislääkäri, joka toimi tilanteessa ripeästi.

– Hän oli ihan kalpeana sen leikkauksen jälkeen. Kysyin, että menikö kaikki hyvin ja hän vastasi: ”Sanotaan näin, että sinä ja lapsi olette hengissä”. Siinä vaiheessa tajusin, että oukkidoukki, tämä ei mennyt ihan putkeen.

Vaikea synnytys jätti traumoja, joita Mariko kertoo työstävänsä edelleen. Hän on halunnut ottaa aikaa asian käsittelyyn, sillä tuntemukset ovat olleet rajuja ja turvallisuudentunteen palautumisessa on kestänyt kauan.

Sektion jälkeen Marikolle suoritettiin vielä toinen suuri vatsanalueen leikkaus. Kahden leikkauksen jäljiltä hän oli pitkään heikossa kunnossa ja hänen puolisonsa joutui ottamaan kaiken vastuun vauvasta.

– Jykä tuli täysiä faijaksi heti ja hän otti sen pikku pötkön haltuun. Se oli tosi hieno juttu.

– Mulla on vähän sisäinen sääntö itseni kanssa, että heittäydynkö ihan täysin hipiksi vai pysynkö poppihommassa, Mariko sanoo.

Nelikymppisenä äidiksi tullut Mariko ajatteli etukäteen, että hän olisi ainoa ”vanha” äiti, ja lapsen tarha- ja myöhemmin koulukaverien äidit olisivat virkeitä ja hehkeitä kolmekymppisiä.

– Siinä sitten olisin, että terve vaan, viisikymppiset jo kolkuttelee, mites me nyt hoidetaan nämä luokkaretket? hän sanoo nauraen.

Lapsen synnyttyä Mariko kuitenkin huomasi, että yllättävän moni perustaa perheen nykyään vasta neljänkymmenen paremmalla puolella.

– Mulla on paljon frendejä, joilla on ollut ensimmäisen aalto parikymppisenä ja nyt on menossa heidän toinen aaltonsa. Samalla se on minun ensimmäinen aaltoni.

Äitiys on sopinut Marikolle hyvin. Hän kokee, että yksi tärkeä syy siihen on se, että hänellä on myös omaa aikaa. Hän käy salilla treenaamassa ja tuulettamassa päätään, sillä siellä saa keskittyä ainoastaan liikuntaan, lihaksiin ja sen hetkiseen suoritukseen.

– Nostan hattua ihmisille, jotka ovat vuosikausia kotona lasten kanssa, mutta ihmettelen sitä myös ihan hirveästi. Se olisi minulle tosi paljon liikaa. Luulen, että siihen vaikuttaa se, millainen tyyppi olen sekä se, että olen ehtinyt elää niin pitkään jo omaa elämääni.

Omaan aikaan kuuluu myös Marikon muusikon ura. Hän on työstänyt omaa albumia, keikkailee ystäviensä kanssa ja panostaa äänimaljasessioihinsa. Suunnitteilla on myös Kwanin seuraava askel.

Ensi vuonna tulee kuluneeksi kymmenen vuotta siitä, kun yhtye lopetti. Vain elämää -sarjassa esiintyminen avasi uusia ovia ja istutti siemen mahdollisista paluukeikoista.

– Se sai aikaan sellaisen ajatuksen, että tehtäisiinkö me vielä jokin rundipätkä yhdessä? Nyt on mietinnässä, että mihin kohtaan ja millä speksein saisimme sen tehtyä.

Mariko kokee olleensa aina eräänlainen ajelehtija, jonka elämään asiat ovat putkahdelleet vähän vahingossa. Hän on ollut aina yrittäjä ja monet asiat ovat olleet epävarmoja. Tilanne ei kuitenkaan haittaa häntä, päinvastoin.

– Tuntuu, että nyt on tosi auki jutut tällä hetkellä. On paljon mahdollisuuksia lähteä toteuttamaan uusia juttuja eteenpäin. Nyt katselen, että mitä ja missä järjestyksessä. Laulaminen ja musisointi ovat minulle se kaikista rakkain tekeminen edelleen. Jooga on hyvänä kakkosena, hän sanoo hymyillen.