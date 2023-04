Dokumentti paljastaa uusia yksityiskohtia Andrew'n kohuhaastattelun kulisseista – Elisabet oli kauhuissaan

Kuningatar Elisabet tiesi etukäteen, mitä prinssi Andrew sanoo BBC:n haastattelussa, josta nousi iso kohu vuonna 2019.

Uuden dokumentin mukaan edesmennyt kuningatar Elisabet II tajusi poikansa Andrew’n Newsnightille antaman haastattelun johtavan katastrofiin ennen kuin sitä oli näytetty televisiossa, The Daily Mail kirjoittaa.

Kuningattarelle oli annettu käsikirjoitus Andrew’n esiintymisestä BBC:n ohjelmassa, jossa käsiteltiin Andrew’n yhteyksiä Jeffrey Epsteiniin.

The Mail On Sundayssa julkaistiin vuonna 2011 kuuluisa kuva, jossa Andrew poseeraa käsi Jeffrey Epsteinin uhrin Virginia Giuffren lanteilla. Vuonna 2015 esiin nousseiden väitteiden mukaan Giuffre olisi pakotettu 17-vuotiaana harrastamaan kolme kertaa seksiä prinssi Andrew’n kanssa. Tapahtumat sijoittuvat 2000-luvun alkuun. Andrew on toistuvasti kiistänyt kaikki väitteet.

Andrew käytti tytärtään Beatricea alibiniaan katastrofaalisessa haastattelussa vuonna 2019, jolloin hän selitti vieneensä tyttärensä pizzeriaan iltana, jolloin Giuffre väitti seksin tapahtuneen.

Andrew’n itsensä kerrottiin olleen ”euforisessa” tilassa haastattelun jälkeen. Hänen mielestään haastattelu meni loistavasti.

Uudessa kaksiosaisessa dokumentissa BBC:n journalisti Emily Maitlis kertoo, että ”haastattelun seuraukset selvisivät kuningattarelle ennen kuin ne selvisivät Andrew’lle”.

Giuffren asianajaja puolestaan toteaa ohjelmassa, että haastattelu oli hänelle ”tiekartta”, jonka avulla hän lähti rakentamaan kannettaan prinssiä kohtaan.

Yksi Andrew’n ystävistä, irlantilainen lakimies Paul Tweed kertoo dokumentissa, että hän yritti estää prinssiä antamasta haastattelua.

Maitlis puolestaan paljastaa, että hän oli lähes shokissa Andrew’n vastauksista ja kuvaili niitä ”huonojen vastausten hyökyaalloksi”.

– Andrew jäi juttelemaan haastattelun jälkeen. Hän vaikutti erittäin iloiselta.

– Kuulin, että kuningatar oli lukenut koko käsikirjoituksen. Luulen, että haastattelun vaikutukset valkenivat Andrew’lle sen jälkeen, kun kuningatar oli nähnyt, mitä se pitää sisällään.