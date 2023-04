Freddie Mercury lahjoitti omaisuutensa ystävälleen – nyt henkilökohtaiset arvotavarat huutokaupataan

Laulajan jäämistö sisältää myös käsinkirjoitettuja laululyriikoita ja esiintymisasuja.

MARRASKUUSSA 1991 kuolleen Queen-laulaja Freddie Mercuryn ystävä aikoo huutokaupata tähden hänelle jättämän omaisuuden.

Kyseessä on kokoelma, joka sisältää jopa 1 500 Mercuryn henkilökohtaista tavaraa. Se sisältää muun muassa käsinkirjoitettuja lyriikoita ja riehakkaita esiintymisasuja, uutisoi BBC.

Mercury keräsi kokoelmaansa yli 30 vuoden ajan ja säilytti tavaroita kodissaan Lontoossa. Testamentissaan hän jätti molemmat talonsa ja niiden irtaimiston ystävälleen Mary Austinille.

– Monien vuosien ajan minulla on ollut ilo ja etuoikeus elää näiden ihmeellisten asioiden, joita Freddie rakasti, ympäröimänä. Mutta vuodet ovat kuluneet, ja on tullut aika tehdä vaikea päätös sulkea tämä hyvin erityinen ajanjakso elämästäni, Austin sanoo.

Huutokaupan kiinnostavimman kohteen uskotaan olevan Mercuryn käsinkirjoittamat sanoitukset, harmoniat ja soinnut We Are The Champions -kappaleeseen eli yhteen Queenin tunnetuimmista hiteistä. Niiden hinnan oletetaan nousevan jopa 300 000 puntaan eli 338 000 euroon.

Huutokauppa järjestetään syyskuussa, jota ennen Mercuryn jäämistöä on mahdollisuus nähdä neljässä eri näyttelyssä. Osa tuotoista ohjataan Mercury Phoenix Trustille ja osa Elton John Aids Foundationille, kertoo Classic Rock.

Freddie Mercuryn esiintymisasut asetetaan näytteille, ja sen jälkeen ne huutokaupataan.

Myyntiin tulee monia ikonisia tavaroita, kuten Mercuryn viitta ja kruunu, akustinen Martin D-35 -kitara ja laulajan suosikkiliivi. Kokoelmaan kuuluu myös taidetta.

Freddie Mercury ja 19-vuotias Austin tapasivat, kun nainen tapaili kitaristi Brian Mayta vuonna 1970. Sittemmin kaksikko ystävystyi, ja Mercury kuvaili Austinia myöhemmin haastatteluissa ainoaksi ihmiseksi, jonka puoleen hän voi aina kääntyä.

Austin on antanut haastatteluja vain harvoin, mutta sanoo nyt, että Mercury on edelleen iso osa hänen elämäänsä.

– Kaipaan hauskuutta, huumoria, hänen lämpöään, hänen energiaansa, Austin sanoo.