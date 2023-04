Bruce Willisistä ja Demi Mooresta isovanhempia – Rumer Willisin lapsi syntyi

Rumer Willis on nyt äiti.

Bruce Willisin ja Demi Mooren tytär, Rumer Willis, 34, on saanut tyttären.

Muun muassa Amerikan Tanssii tähtien kanssa -kisan vuoden 2015 voittajana tunnettu ja Once Upon a Time in Hollywood -elokuvassa näytellyt Willis kertoo asiasta Instagram-tilillään.

Tytön nimeksi tulee Louetta Isley Thomas Willis.

Louettan isä on Rumerin puoliso, muusikko Derek Richard Thomas.

Myös suhde Thomasiin on melko tuore uutinen. Entertainment Online kertoo, että pariskunnan suhde tuli julkisuuteen vasta syksyllä

– Puhdasta taikaa, Rumer kirjoitti julkaisemansa kuvan yhteydessä.

Päivityksessä hän kertoo vauvan syntyneen 18. huhtikuuta.

Demi Moore kommentoi tyttärensä kuvaa:

– Puhdasta rakkautta tätä pientä lintusta kohtaan, hän tunteili.

Myös Bruce Willisin vaimo Emma Heming Willis onnitteli tuoretta äitiä:

– Me rakastamme häntä niin paljon, hän kirjoitti.

– Hei pieni terälehtemme. Meillä oli ikävä sinua niin pitkään. Rakastan sinua joka hetki ja joka päivä. Kummallisilla tädeilläsi on pakkomielle sinusta, Rumerin sisko Tallulah puolestaan runoili.

Raskaana ollut Rumer Willis ja Derek Richard Thomas kuvattiin kahdeksan päivää ennen vauvan syntymää.

PERHEEN ONNEA varjostaa patriarkka Brucen sairaus.

Hänellä on diagnosoitu afasia. Se on vaikea neurologinen sairaus, joka vaikeuttaa puheen tuottamista ja ymmärtämistä.

Asiasta kerrottiin julkisuuteen maaliskuussa, mutta elokuvapiireissä Willisin vaiva oli ollut yleisessä tiedossa pidempään.

Willisin ystävä Sylvester Stallone kertoi toverinsa kuulumisista The Hollywood Reporterille marraskuussa.

– Bruce käy nyt läpi todella, todella vaikeita aikoja. Hän on ollut tavallaan eristyksissä. Se on niin surullista, Stallone suri.